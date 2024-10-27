الإسكندرية – مصر: تم توقيع مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأغذية الزراعية في مصر، بهدف تعزيز المشروعات عالية التأثير وتسهيل حصول الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المصرية في القطاع الزراعي على التمويل، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر.

تم توقيع الاتفاقية، التي تأتي في إطار المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة Mattei، في مدينة الإسكندرية بمصر بين كل من صندوق الودائع والقروض (CDP) وبنك الإسكندرية – أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو– بحضور معالى السيد فرانشيسكو لولوبريجيدا- وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الايطالي ومعالى السيد الوزير شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خلال زيارتهما فعاليات "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" الذي تم الترويج له من المنظمة الزراعية Coldiretti والذى يهدف إلى تطوير الأسواق الغذائية المحلية .

تهدف المبادرة إلى وضع إطار للتعاون لخلق فرص للتمويل سواء الخاص أو المشترك للشركات في هذا القطاع وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والإيطالية من خلال تعزيز سلاسل التوريد المستدامة بالإضافة إلى تعزيز قطاعات التميز في كلا البلدين.

تشمل المجالات الرئيسية الثلاثة للتعاون خلق أدوات مختلفة للمساعدة الفنية للشركات المحلية، وتطوير مبادرات التمويل المشترك للمشاريع ذات التأثير بموارد مقدمة من كلا المؤسستين، وتعزيز التوفيق بين الشركات المصرية والإيطالية، بهدف زيادة حجم التبادلات التجارية.

تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاعات استراتيجية مثل الأعمال الزراعية، تعد الاتفاقية جزءًا من المبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة Mattei وتم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة في 17 مارس 2024، إلى جانب اتفاقيات أخرى تم توقيعها بين المؤسسات المالية في الايطالية والمؤسسات المالية المحلية.

صندوق الودائع والقروض (CDP)

صندوق الودائع والقروض هو مؤسسة ترويجية وطنية تدعم الاقتصاد الإيطالي منذ عام 1850. تعمل على تسريع التنمية الصناعية والبنية التحتية للبلاد، وذلك للمساهمة في نموها الاقتصادي والاجتماعي. يركز صندوق الودائع والقروض أنشطته على التنمية المستدامة الإقليمية، والابتكار والنمو على المستوى الدولي، للشركات الإيطالية. وهو شريك للسلطات المحلية- الخدمات الاستشارية والقروض-لإنشاء البنية التحتية وتحسين خدمات المرافق العامة. بالإضافة إلى ذلك، فهو نشط في مجال التعاون الدولي لتمويل المشاريع في البلدان النامية والأسواق الناشئة. يتم تمويل صندوق الودائع والقروض بالكامل من الموارد الخاصة، من خلال إصدار السندات البريدية وحسابات دفاتر التوفير ومن خلال الإصدارات في السوق الوطنية والدولية.

مجموعة إنتيسا سان باولو

إنتيسا سان باولو، هي أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، لها تواجد دولي كبير، فقد تجاوزت التمويلات 422 مليار يورو والأصول المالية للعملاء 1.35 تريليون يورو حتى نهاية يونيو 2024. تحظى المجموعة بمكانة رائدة على المستوى الأوروبي في إدارة الثروات، مع التركيز القوي على التكنولوجيا الرقمية والمالية. وستقدم المجموعة تمويلات بقيمة 115 مليار يورو وذلك بحلول عام 2025 لدعم المجتمعات وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب برنامج لمساعدة المحتاجين بقيمة 1.5 مليار يورو (2023 -2027). كما تستضيف شبكة متاحف التابعة للمجموعة، "Gallerie d’Italia”، مشاريعها الثقافية ذات القيمة

عن بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، حيث تم تأسيسه في عام ١٩٥٧ ، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام ٢٠٠٧ ، هذا ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع بإجمالي ١٧٣ فرعًا تنتشر في جميع محافظات مصر الرئيسية، ويعمل به أكثر من ٤٬٣٠٠ موظفًا يفخرون بخدمة أكثر من ١,٩ مليون عميلًا من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مصرفية متنوعة للعملاء الافراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، كما ننفذ حاليا استراتيجية طموحة للتحول الرقمي من أجل تقديم تجربة بنكية فريدة ومتعددة القنوات لعملائنا تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. يأتي ذلك بالاعتماد على تقنيات ال Big Data وبدعم الشركاء الرئيسيين في التكنولوجيا المالية.

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