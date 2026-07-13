أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن معهد ثينك بروب، المؤسسة التدريبية العقارية التابعة لشركة المتطورة للخدمات العقارية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن إطلاق برنامج شهادة CCIM في دولة الإمارات للمرة الأولى، ليقدم واحدة من أكثر الشهادات العالمية المرموقة في مجال العقارات التجارية للمتخصصين في أبوظبي ودبي، وذلك اعتباراً من سبتمبر 2026.

وبصفتها البوابة الحصرية لبرامج معهد CCIM في المنطقة، ستوفر ثينك بروب للمتخصصين في دولة الإمارات إمكانية الوصول إلى برامج تدريب وتأهيل عقاري وفق أفضل المعايير العالمية. وتستند برامج المعهد إلى خبرة تمتد لأكثر من 56 عاماً، فيما يحمل شهادة CCIM أكثر من 13,000 متخصص في أكثر من 30 دولة حول العالم. وتزود الشهادة المتخصصين في العقارات التجارية بالمعارف والمهارات المتقدمة في التحليل المالي، وتحليل السوق، وتحليل قرارات المستخدمين، ووضع استراتيجيات الاستثمار.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات قطاع العقارات التجارية في دولة الإمارات من خلال تزويد المتخصصين بمعارف عملية معترف بها عالمياً، يمكن تطبيقها مباشرة في مجالات الاستثمار، والاستشارات، وإبرام الصفقات، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأصول العقارية. ومن المتوقع أن تضم الدفعة الأولى ما يصل إلى 100 مشارك.

ويتكون مسار الحصول على الشهادة من أربعة مقررات أساسية تُقدَّم حضورياً، وتشمل تطبيق تقنيات التحليل المالي في الاستثمارات العقارية التجارية، وتحليل الأسواق العقارية التجارية، وفهم سلوك المستخدمين في قرارات التأجير والتملك، وتحليل الاستثمارات العقارية التجارية.

ويمتد كل مقرر على مدار أربعة أيام، بإجمالي 32 ساعة تدريبية، يعقبها اختبار تقييمي. ويستغرق المسار الكامل للحصول على الشهادة، بما في ذلك مراجعة المفاهيم الأساسية والاختبار الشامل، نحو 12 شهراً في المتوسط، وذلك بحسب وتيرة كل دفعة تدريبية.

ويتألف الاختبار الشامل النهائي من 80 سؤالاً بنظام الاختيار من متعدد، ويستغرق ست ساعات لإكماله، ويهدف إلى تقييم مدى استيعاب المشاركين للمفاهيم الأساسية التي يتضمنها البرنامج. ولا يشترط البرنامج أي متطلبات للقبول أو إجراء مقابلات، مما يجعله متاحاً أمام المتخصصين في العقارات التجارية الراغبين في تطوير خبراتهم وتعزيز مؤهلاتهم المهنية.

وسيقدم الدورات التدريبية مدربون معتمدون من CCIM، بدعم من فريق من خبراء معهد ثينك بروب، يضم كبار التنفيذيين لدى أبرز شركات التطوير العقاري، والرؤساء التنفيذيين، وقادة القطاع. وسيستفيد المشاركون من محتوى تدريبي معترف به عالمياً، إلى جانب خبرات عملية يقدمها متخصصون يمتلكون خبرة واسعة في سوق العقارات بدولة الإمارات.

وتشير أحدث الدراسات وبيانات القطاع إلى أن المتخصصين الحاصلين على شهادة CCIM يمكنهم تحقيق زيادة في معدلات إتمام الصفقات بنسبة تصل إلى 42% سنوياً مقارنة بمتخصصي القطاع الآخرين، بما يعكس القيمة العملية للمنهج التدريبي الذي يركز على التحليل والاستثمار.

وفي هذا السياق، قال جاسم الحوسني، مدير العمليات في معهد ثينك بروب: "يمثل إطلاق برنامج شهادة CCIM خطوة نوعية في تطوير التعليم والتأهيل المهني في مجال العقارات التجارية بدولة الإمارات. ويتيح البرنامج للمتخصصين في أبوظبي ودبي، لأول مرة، الحصول على شهادة CCIM، إحدى أبرز الشهادات المهنية العالمية في قطاع العقارات التجارية، من خلال برنامج يُقدم محلياً".

وأضاف الحوسني: "من خلال دورنا بصفتنا الشريك الإقليمي الحصري لمعهد CCIM، تساهم ثينك بروب في دعم تطوير قطاع العقارات التجارية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة فيه. وسيزود البرنامج المتخصصين بالمعارف والمهارات المتقدمة في التحليل المالي والاستثماري، بما يمكنهم من تطبيقها في سوق دولة الإمارات، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر فاعلية، والإسهام في مواصلة نمو القطاع".

ويعزز إطلاق البرنامج مكانة ثينك بروب كمنصة رائدة للتعليم العقاري والتطوير المهني في دولة الإمارات. ومن خلال تقديم برنامج شهادة CCIM، توسع ثينك بروب نطاق الوصول إلى برامج تدريبية معترف بها عالمياً، وتسهم في تطوير الكفاءات المتخصصة في مجال العقارات في أبوظبي ودبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.

للتعرف على المزيد حول برنامج شهادة CCIM في دولة الإمارات أو للتسجيل، يرجى زيارة:

http://thinkprop.ae/ccim.

نبذة عن شركة المتطورة للخدمات العقارية

تُعد شركة المتطورة للخدمات العقارية شركة إماراتية رائدة في مجال تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي، وتعمل على قيادة التحول الرقمي في القطاع العقاري من خلال الابتكار، والتدريب، والحلول القائمة على البيانات. وتؤدي الشركة دور الشريك التقني والاستراتيجي الرئيس لكل من مركز أبوظبي العقاري، وسوق أبوظبي العالمي، ودائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى في دولة الإمارات. كما تؤدي شركة المتطورة للخدمات العقارية دوراً محورياً في تعزيز التعاون وتطوير منظومة تكنولوجيا العقارات على مستوى المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.adres.ae :

نبذة عن ثينك بروب

تُعد "ثينك بروب" شركة تابعة لشركة المتطورة للخدمات العقارية، وأول معهد تدريب عقاري معتمد حكومياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدم المعهد دورات تدريبية حضورياً وعبر الإنترنت، معتمدة من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتهدف "ثينك بروب" إلى تمكين العاملين في القطاع العقاري من خلال التعليم والإرشاد وتطوير المهارات المهنية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.thinkprop.ae :

نبذة عن معهد CCIM

يُعد معهد CCIM مؤسسة عالمية رائدة في مجال التدريب والتطوير المهني في قطاع العقارات التجارية. وقد تأسس المعهد قبل أكثر من 56 عاماً، ومنح شهادة CCIMالمعترف بها دولياً لأكثر من 13,000 متخصص في أكثر من 30 دولة حول العالم. ويزود المنهج التدريبي لمعهد CCIMالمتخصصين في العقارات التجارية بخبرات متقدمة في التحليل المالي، وتحليل السوق، وفهم سلوك المستخدمين، واستراتيجيات الاستثمار، بما يوفر لهم المعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتحقيق قيمة مضافة في قطاع العقارات التجارية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ccim.com :

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