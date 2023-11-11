الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة التكنولوجيا المالية العالمية أفينيوز وورلد إف زد إل إل سي

المملوكة بالكامل لشركة إنفيبيم أفينيوز المحدودة ومقرها الإمارات، عن تقديم حل الدفع من خلال رمز الاستجابة السريعة عبر الهاتف المحمول.

حيث يمكن للتجار في سوق الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من مشهد المدفوعات خارج الإنترنت كونها تعتبر خطوة محورية واستراتيجية تمثل أول ظهور للشركة على الساحة الدولية لحلول الدفع خارج الإنترنت بدءاً من سوق الإمارات العربية المتحدة.

يمكن تنزيل برنامج الدفع المبتكر هذا من متجر Google Playstore، ويمكنه تحويل أي جهاز محمول يدعم تقنية NFC إلى أجهزة نقاط بيع سهلة الاستخدام، مما يسمح بدفعات بسيطة بالبطاقة بنقرة واحدة فقط.

تعد "أفينيوز ورلد إف زد إل إل سي" ثاني أكبر مجمع للمدفوعات غير المصرفية في الإمارات، وهي تمتلك وتدير العلامة التجارية للتكنولوجيا المالية CCAvenue.ae "سي سي أفينيو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا الصدد قال آرون جيفاراج، نائب الرئيس للأعمال والعمليات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، CCAvenue.ae:"للمرة الأولى ندخل إلى مجال الدفع دون اتصال بالإنترنت في سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال عروض الدفع المبتكرة باستخدام رمز الاستجابة السريعة للتجار وبالفعل تم التجاوب السريع معنا خلال الأشهر الماضية بما في ذلك مؤسسات مشهورة في دبي".

وإلى جانبه قال فيشواس باتيل، المدير الإداري المشترك لشركة إنفيبيم أفينيوز:"إن دخول الشركة إلى مجال الدفع خارج الإنترنت في سوق الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة ذكية من الناحية الاستراتيجية كما أن هذه التسهيلات ستزيد بشكل كبير من القيمة التي تقدمها بوابة الدفع CCAvenue.ae للتجار والعملاء، حيث سيعزز مكانة التاجر في مساحة قبول الدفع دون اتصال بالإنترنت أيضاً".

وتمتلك العلامة التجارية لتجميع المدفوعات الرقمية لشركة إنفيبيم "سي سي أفينيو"، أكثر من 5000 عميل في الإمارات وحدها منهم إعمار، داماك، نخيل، ولك تكتفي بذلك وحسب إنما كان حضوراً كبيراً في الأسواق العالمية الرئيسية، والتي تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

في السنوات الست الماضية، CCAvenue.ae وقد قامت بسلاسة بمعالجة إجمالي مثير للإعجاب بلغ 24.5 مليار درهم من المعاملات ، حيث جمعت حصيلة كبيرة بلغت حوالي 23.5 مليون معاملة حتى الآن. وشهدت هذه السنة المالية في شهر أغسطس، إنجاز تاريخي للشركة حيث حققت إنجاز رائع في معالجة أكثر من 1 مليار درهم في المعاملات خلال شهر واحد، وهو دليل كبير على نجاحها المستمر.

وفقا لتقارير السوق المختلفة، أغلق سوق مدفوعات رمز الاستجابة السريعة العالمي في عام 2022 بتقييم قدره 11.2 مليار دولار أمريكي. فالتوقعات ليست أقل من رائعة، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 16.9 ٪ ، وبلغت ذروتها في تقييم مثير للإعجاب بأكثر من 55.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

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