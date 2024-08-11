- العبلاني: البنك حريص على تطوير كوادره البشرية من قيادات وموظفين بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية محلياً وعالمياً

وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية تعاون حصري مع Academy Coaches Circle، والتي يقع مقرها في فانكوفر – كندا، تقوم الأكاديمية من خلالها بتدريب القياديين في البنك وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجالات الـكوتشينج Coaching كي يتمكنوا بالتالي من تطوير قدرات ومهارات الموظفين في البنك.

يأتي ذلك في إطار مواصلة البنك الاستثمار في موارده البشرية، باعتبارهم المورد الأكثر قيمة، من خلال تقديم أفضل البرامج التدريبية وورش العمل، لتعزيز مهاراتهم في مجالات القيادة وتنفيذ الإستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية.

ووفقاً للاتفاقية، يشارك قياديو البنك في برنامج تدريبي تنظمه الأكاديمية ، تحت عنوان " Transcendence Leader Coach " (TLC)، والذي يهدف إلى تطوير كفاءات التدريب لدى المشاركين، وتعزيز مهارات الاتصال وحل المشكلات، مع زيادة مشاركة القيادات للموظفين وتحسين أدائهم، وتعزيز تنمية المهارات القيادية لديهم، وبناء الثقة والتعاون بين المسؤولين ومرؤوسيهم، ما يدفع إلى تحقيق النجاح التنظيمي المنشود.

وتتيح الاتفاقية الحصرية مع Academy Coaches Circle لقيادات البنك الاستفادة من برنامج TLC التدريبي لتعزيز قدراتهم على العمل والإنجاز وعبور الأزمات بنجاح، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة والمعقدة وفي حالة عدم اليقين، كما ينمّي البرنامج مهارات المشاركين فيه بما يمكّنهم بالتالي من تدريب وتأهيل موظفي البنك، كي يكونوا قادرين على لعب دور أكبر في تطوير العمل وتولي مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل.

وتتضمن المهارات التي يسعى البرنامج لتطويرها لدى المشاركين أساسيات القيادة الشفافة، والتفكير الإستراتيجي، وصنع القرار، والقدرة على التواصل وتطوير الموظفين، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفّزة، إضافة إلى تعزيز المساءلة من خلال وضوح الأدوار وإدارة التوقعات وتحليل الفجوات ومعالجتها.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عماد العبلاني: "يعد هذا البرنامج جزءاً من إستراتيجيتنا الأوسع لتبني ثقافة الكوتشينج Coaching داخل البنك. نؤمن في بنك الكويت الوطني إيماناً راسخاً بأن موظفينا هم أهم أصولنا، وأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية متنوعة، لذا يحرص البنك على تطوير كوادره البشرية من قيادات وموظفين، من خلال توفير برامج تدريب وتطوير مميزة لهم بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية، محلياً وعالمياً".

وأضاف: "يهدف هذا البرنامج الذي تبلغ مدته أربعة أشهر إلى تمكين القيادات في البنك من خلال توسيع معارفهم ومهاراتهم وعقلياتهم. ويعتمد البرنامج على نموذج التدريب المدمج، حيث يمزج بين الجلسات التدريبية والتعلم الشخصي لتوفير أقصى قدر من المرونة وسهولة التعلم. كما سيشارك المتدربون في جلسات تدريبية مدتها سبعة أيام ويستكملون التقييمات الخاصة بمقياس Gallup لنقاط القوة، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية شاملة ومؤثرة."

وأوضح العبلاني أن البرنامج التدريبي يأتي ليؤكد استمرار البنك في مسيرة تطوير رأسماله البشري، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي يوفرها لعملائه، مؤكداً أن "الوطني" يعتبر موظفيه أساساً لكل نجاحاته الممتدة على مدى أكثر من سبعة عقود.

ويعد بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين، والتي تعمل على أساس تكافؤ الفرص، مع حرصه على التنوع في مكان العمل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تولي مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل "الوطني" جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج.

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