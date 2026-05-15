طلاب جيمس في منهاج CBSE يحققون نسبة نجاح 99.96% على مستوى 11 مدرسة في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – حقق طلاب مدارس جيمس للتعليم التي تقدم منهاج المجلس المركزي للتعليم الثانوي الهندي (CBSE) عاماً جديداً من الأداء الأكاديمي القوي في امتحانات الصف الثاني عشر، بما يعكس التزاماً مستمراً بالتميز الأكاديمي عبر مختلف مدارس المجموعة.

وتمثل هذه النتائج محطة مهمة في المسيرة التعليمية للطلاب، كما تؤكد تركيز جيمس للتعليم على إعداد طلاب واثقين وجاهزين للمستقبل من خلال التعليم عالي الجودة والتنمية الشاملة.

أبرز النتائج:

شارك 2,509 طالباً من جيمس في امتحانات الصف الثاني عشر هذا العام، محققين نسبة نجاح بلغت 99.96 %

35 % من الطلاب سجلوا متوسط درجات 90% فأكثر

% من الطلاب سجلوا متوسط درجات 90% فأكثر 22.4 % من الطلاب سجلوا متوسط درجات بين 85% و89.9 %

% من الطلاب سجلوا متوسط درجات بين 85% و89.9 99.8 % من الطلاب حققوا أكثر من 60 %

% من الطلاب حققوا أكثر من 60 بلغ متوسط الدرجات على مستوى 11 مدرسة تابعة لجيمس تقدم منهاج CBSE نحو 85.7 %

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تأتي نتائج هذا العام في ظل ظروف استثنائية بكل المقاييس. إن نسبة النجاح المتميزة وارتفاع متوسط الدرجات لا يعكسان فقط التفوق الأكاديمي، بل أيضاً المرونة الكبيرة التي أظهرها طلابنا. ونحن فخورون للغاية بطلابنا، وممتنون بعمق لمعلمينا وأولياء الأمور الذين قدموا دعماً ثابتاً طوال هذه الفترة. كما نثمن التزام مجلس CBSE بضمان العدالة والمصداقية في التقييم، بما يمنح طلابنا الثقة للمضي قدماً نحو مستقبلهم".

من جانبها، قالت ليزا كراوسبي OBE، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم: " إن الحفاظ على هذه النتائج المتميزة عاماً بعد عام يأتي بفضل مجتمع يجمعه هدف واحد ورؤية مشتركة. وتعكس هذه الإنجازات روح الإصرار والمرونة والقوة التي تحلّى بها طلابنا ومعلمونا على حد سواء. ونحن نفخر للغاية بكل ما حققوه".

ومن بين أبرز المتفوقين هذا العام، برز عدد من الطلاب الذين لم يحققوا التميز على مستوى مدارسهم فقط، بل على مستوى شبكة مدارس جيمس بأكملها.

وتصدرت الطالبة عَبيدة عمر كارجيكار من مدرسة جيمس مدرستنا الإنجليزية الثانوية – الشارقة قائمة المتفوقين، بعدما حققت العلامة الكاملة بنسبة 100%، لتسجل أعلى نتيجة بين جميع طلاب جيمس في امتحانات الصف الثاني عشر ضمن منهاج CBSE.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت عَبيدة عمر كارجيكار، المتفوقة أيضاً في المسار الإنساني والتي تخطط لدراسة بكالوريوس العلوم في علم النفس بجامعة ميدلسكس دبي: "أصعب لحظة دائماً هي تلك التي تسبق البداية. وأشكر مدرستي ومعلميّ ووالديّ على دعمهم المستمر. إن تحقيق نسبة 100% في الصف الثاني عشر يمثل محطة فخر كبيرة بالنسبة لي، وأطمح الآن إلى دراسة علم النفس".

وشملت قائمة الطلاب المتفوقين الآخرين في الصف الثاني عشر من مدارس جيمس:

أبورفا رانجيت براسانالايام – 99.8% – مدرسة جيمس مدرستنا الهندية – دبي

أدهيرا موثوكومار – 99.6% – مدرسة جيمس مدرستنا الإنجليزية الثانوية – دبي

دانفي راجيش – 99.6% – مدرسة جيمس مدرستنا الإنجليزية الثانوية – دبي

جاثين فيجاي – 99.6% – مدرسة جيمس ميلينيوم – الشارقة

أديتي برامود ناير – 99.6% – مدرسة جيمس مدرستنا الهندية – دبي

وفي حديثها عن تجربتها، قالت أبورفا رانجيت براسانالايام: "أنا ممتنة للغاية لمدرستي ومعلميّ، الذين ساهمت توجيهاتهم وصبرهم ودعمهم المستمر في تشكيل شخصيتي اليوم. لقد منحني تشجيعهم الدافع للسعي نحو التميز والإيمان بقدراتي. وأتطلع في المرحلة المقبلة إلى تطوير نفسي وتوسيع معارفي وخوض تحديات جديدة، مع الحفاظ على تركيزي وحماسي والتزامي بأهدافي المستقبلية".

ومع مشاركة أكثر من 2,500 طالب عبر 11 مدرسة، تواصل جيمس للتعليم ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر الجهات المقدمة لتعليم منهاج CBSE في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تصدرت مدرسة جيمس ميلينيوم – الشارقة قائمة مدارس جيمس للتعليم من حيث متوسط الدرجات، محققة 90.9%، تلتها مدرسة مدرستنا الإنجليزية الثانوية – الشارقة بنسبة 90.7%، ثم مدرسة جيمس مدرستنا الإنجليزية الثانوية – دبي بنسبة 87.5%. كما حافظ عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات على مستويات متقاربة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومع استمرار ارتفاع متوسط الدرجات على مستوى المجموعة عاماً بعد عام، وتحقيق نسبة نجاح شبه كاملة عبر مختلف المدارس، تواصل جيمس للتعليم تأكيد تميزها المستدام واستمرارية أدائها الأكاديمي القوي في مدارس منهاج CBSE التابعة لها.

