دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي “CBI”) أو "البنك")، المتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من مقره الرئيسي في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «فيوزFuze»، شركة البنية التحتية للأصول الرقمية المُبتكرة والمُرخصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك حول تطوير منتجات أصول رقمية مبُتكرة تتماشى مع اللوائح التي وضعتها الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل الاتفاقية بين الطرفين بداية مثمرة لوضع أسس لحالات الاستخدام الجديدة والمتطورة للاستفادة من الفرص المتنامية التي تُقدمها البلوك تشين والأصول الرقمية، مثل القيام بالاستثمارات وإجراء الدفعات. ومن خلال السجل الحافل الذي يتمتع به البنك التجاري الدولي على صعيد الشركات والأفراد، وبفضل البنية التحتية المتطورة والخبرة الواسعة التي تمتاز بها شركة فيوزFuze ، يطمح الطرفان إلى تطوير مجموعة من منتجات الأصول الرقمية والبلوك تشين لدعم خدمات العملات المشفرّة في دولة الإمارات.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من العملاء للحصول على منصة أصول رقمية مُنظمة وآمنة وموثوقة، يؤكد هذا التعاون الإبتكار المسؤول، حيث تلتزم فيوز بتوفير منتجات مرخصة ومتوافقة تماماً تعزز الثقة والامتثال بالقواعد التي وضعتها الجهات التنظيمية للأصول الرقمية في دولة الإمارات.

وفي تصريحٍ له حول توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد جيوفاني إيفردوين، المسؤول الرئيسي للاستراتيجية والابتكار في البنك التجاري الدولي: "من خلال حشد المعرفة والخبرات والمصادر التي نتمتع بها في البنك التجاري الدولي جنباً إلى جنب مع فيوز، يمكننا إيجاد مجموعة من الاستخدامات الجديدة والمُبتكرة لعملائنا من الشركات والأفراد والتي ستمكنهم من الاستفادة من الفرص العديدة التي توفرها الأصول الرقمية، وذلك مع ضمان الالتزام بأعلى مستويات الأمان والامتثال ضمن إطار اللوائح التنظيمية للأصول الإفتراضية في دولة الإمارات".

وأضاف قائلاً: "إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يؤكد التزامنا بما يتماشى تماماً مع توجهات وأولويات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز الابتكار ودوره المحوري في مواكبة التغيير الإيجابي وتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية".

وبدوره علّق محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze»: "يسعدنا دعم عملاء البنك التجاري الدولي وتزويدهم بمنتجات البنية التحتية لتقنية البلوك تشين التي أصبحت جزءًا أساسياً من مستقبل المعاملات المالية. ويعد هذا التعاون إنجازاً هاماً في مجال الأصول الرقمية في دولة الإمارات. ونحن نتطلع إلى توفير المزيد من الخدمات المالية لتمكين عملاء البنك من استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرّة".

وسيمثل التعاون المشترك بين البنك التجاري الدولي وفيوز Fuze خطوة هادفة تساهم في دعم وازدهار النظام البيئي للأصول الرقمية في الدولة والذي يشهد نمواً متسارعاً ليصبح أحد أكثر البيئات التنظيمية قوةً ودعماً في العالم.

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