دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Casim عن شراكة حصرية مع Tickstar from Xero لتقديم خدمات نقاط الوصول (Access Point) المعتمدة لشبكة بيبول (Peppol) في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وبذلك تصبح Casim مزوّد خدمات معتمداً على شبكة بيبول، ومزوّد خدمات فوترة إلكترونية حاصلاً على الموافقة المسبقة من وزارة المالية.

أعلنت Casim، وهي شركة لتوفير منصات الفوترة الإلكترونية ومقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع Tickstar from Xero، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات البنية التحتية لشبكة بيبول (Peppol)، بهدف توفير اتصال معتمد بشبكة بيبول للشركات في مختلف أنحاء الإمارات. وبموجب الاتفاقية التي وُقّعت خلال مؤتمر بيبول (Peppol Conference) في بروكسل، تعمل Casim بوصفها الشريك الحصري متعدّد السنوات لشركة Tickstar لخدمة عملائها العالميين الراغبين في دخول السوق الإماراتية، بما يجمع بين خبرة Tickstar العالمية في الفوترة الإلكترونية والاعتماد المحلي لشركة Casim بصفتها مزوّد خدمات فوترة إلكترونية حاصلاً على الموافقة المسبقة من وزارة المالية في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الشراكة في لحظة محورية مع مضيّ دولة الإمارات قُدُماً في تطبيق إطار الفوترة الإلكترونية الإلزامي. فقد أصبحت Casim الآن مزوّد خدمات معتمداً على شبكة بيبول (Peppol)، ومزوّد خدمات فوترة إلكترونية حاصلاً على الموافقة المسبقة من وزارة المالية. وتمنح هذه الشراكة العملاء يقيناً بأنّ متطلباتهم في مجال الفوترة الإلكترونية ستُلبّى عبر مزوّد محلي راسخ ومتوافق تماماً مع المتطلبات التنظيمية، مدعوم بمزوّد بنية تحتية موثوق وذي سجلّ مثبت في مجال شبكة بيبول.

وتُشكّل البنية التحتية لشبكة بيبول (Peppol) الخاصة بشركة Tickstar، والمعتمدة في أسواق عديدة حول العالم، العمود الفقري التقني لهذه الشراكة. وستعتمد Casim على هذه البنية التحتية لتزويد عملائها في الإمارات وحول العالم باتصال سلس بشبكة بيبول، مدعوماً بقدرات منصّتها الخاصة في الإدارة الموحّدة على مستوى المجموعة، وتكامل برمجيات المؤسسات، وعمليات التحقق المتقدّمة من الامتثال.

«تمثّل الشراكة مع Tickstar محطةً بارزة لشركة Casim ولقطاع الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات. فمن خلال الجمع بين البنية التحتية العالمية المستوى لشبكة بيبول (Peppol) المقدّمة من Tickstar والفهم العميق لشركة Casim للبيئة التنظيمية في الإمارات، نقدّم للشركات حلاً ليس متيناً تقنياً فحسب، بل مصمّماً خصيصاً لهذا السوق. وترسي هذه الشراكة الأساس لتوسّعٍ أوسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي مع تنامي حضور Casim في مختلف أنحاء المنطقة.»

— ستيوارت ماكنخي، الرئيس التنفيذي لشركة Casim

«تُعدّ Casim الشريك المثالي الذي نبحث عنه تماماً؛ فهي متجذّرة بعمق في السوق المحلي، وتتمتّع بقدرات تقنية عالية، وتركّز بوضوح على تحقيق أفضل النتائج للعملاء. وتُعدّ دولة الإمارات من أكثر أسواق الفوترة الإلكترونية ديناميكيةً، ويسعدنا التعاون مع Casim لتقديم اتصال معتمد بشبكة بيبول (Peppol) للشركات في المنطقة.»

— بيري ليوليوس، مدير المبيعات العالمية في Tickstar

لمحة عن Casim

Casim شركة إماراتية لتوفير منصات الفوترة الإلكترونية، معتمدة بموجب تفويض الفوترة الإلكترونية الصادر عن وزارة المالية في دولة الإمارات، ومدرجة ضمن قائمة المزوّدين المعتمدين لشبكة بيبول (Peppol) في الإمارات. وتساعد Casim الشركات على اختلاف أحجامها في تحقيق الامتثال لإطار الفوترة الإلكترونية في الإمارات من خلال حلول متّصلة بشبكة بيبول ومصمّمة خصيصاً للسوق المحلي. لمزيد من المعلومات، تفضّلوا بزيارة casim.ae أو التواصل عبر hello@casim.ae.

لمحة عن Tickstar

Tickstar AB شركة رائدة عالمياً في خدمات البنية التحتية لشبكة بيبول (Peppol)، تأسّست في السويد عام 2007 وتخدم عملاء في أكثر من 20 دولة. وفي عام 2021، استحوذت عليها Xero، المنصّة العالمية لبرمجيات المحاسبة السحابية. ونعمل معاً على تقليص الأعباء الإدارية وتيسير إتمام المعاملات وتبادل المستندات عبر الحدود للشركات حول العالم. لمزيد من المعلومات، تفضّلوا بزيارة tickstar.com/about/.

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