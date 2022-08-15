الشركة تواصل هيمنتها على قطاع الخدمات اللوجستية العكسية بالمنطقة وتعزز تمكينها للعملاء من خلال قنواتها لإعادة البيع

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت Cartlow، المنصة الرائدة المختصة بالخدمات اللوجستية العكسية في المنطقة عن الاستحواذ على منصة Melltoo الموثوقة للمنتجات المستعملة, التي تأسست في عام 2014 من قبل شارين لي وموراد إرسان.

وانطلاقًا من هذه الصفقة، يتم توجيه عملاء Melltoo تلقائيًا إلى منصة Cartlow حيث يمكنهم التسوق أو بيع منتجاتهم المستعملة أو الجديدة. كما أن الاستحواذ يمكن عملاء Melltoo من الاستفادة من 30 فئة وأكثر من 500 ألف منتج والاستمتاع بمزايا قيمة وفريدة منها التوصيل المجاني، وسياسة الإرجاع خلال 10 أيام والضمان لمدة 12 شهرًا.

كما تتيح صفقة الاستحواذ لمنصة Cartlow مزيدًا من السيطرة على سوق الخدمات اللوجستية العكسية عالميًا، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 958 مليارًا بحلول العام 2028. وستواصل المنصة تمكين الشركات في المنطقة بفضل تقنياتها السحابية وتقديم البرمجيات كخدمة لأبرز العاملين في منظومة الخدمات اللوجستية العكسية – مما يمهد الطريق للاقتصاد الدائري بفضل ممارساتها المستدامة.

وفي هذا الصدد قال محمد سليمان، مؤسس Cartlow ورئيسها التنفيذي: "شهدت منصتنا منذ إطلاقها بيع ما يزيد على 2 مليون منتج، بالإضافة إلى مساهمة ضخمة بتوفير أكثر من 6 مليون كيلوجرام من النفايات الإلكترونية و36 مليون كيلوجرام من انبعاثات الكربون. وقد سررنا بصفقة الاستحواذ على Melltoo التي تعزز قدرة عملائنا في المنطقة على التعامل من خلال منصتنا، فيما يتمكن عملاء Melltoo من الاطلاع على مجموعة واسعة من المنتجات والاستفادة من طرق متعددة مريحة وسهلة للتسوق وبيع المنتجات المستعملة أو الجديدة لديهم."

من جانبه قال مراد إرسان، الرئيس التنفيذي لدى Melltoo: "عملنا على إيجاد منتج متميز وقوي مع Melltoo ويسرني التعاون مع Cartlow لتعزيز قطاع إعادة البيع بالمنطقة – فالشراكة مع محمد وفريقه كان خيارًا ممتازًا بفضل رؤيته والتنفيذ الدقيق لها."

ومن الجدير بالذكر أن Cartlow ستواصل جهودها لتزويد العملاء بالصفقات والمنتجات الرائعة عبر قنواتها لإعادة البيع، كالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة واللوازم المنزلية وغيرها الكثير.

وقال محمد سليمان: "نوفر للموزعين والتجار والبائعين التقنيات والأدوات التي تضمن لهم تجربة تسوق مريحة وسهلة، فمهمتنا في Cartlow تتمثل في تحقيق أفضل تجربة ممكنة لعملائنا في مشهد إعادة البيع والخدمات اللوجستية العكسية."

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