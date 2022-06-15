الإمارات العربية المتحدة، دبي: جمعت Cartlow، المنصة الرائدة في الامارات والسعودية في تزويد الخدمات اللوجستية العكسية، مبلغ 18 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل جديدة، وهو استثمار سيعزز قدرة الشركة على التوسع في عملياتها وخدماتها بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتحسين التقنيات المستخدمة والمساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون.

قادت مجموعة السليمان جولة التمويل، وهي الشريك الاستراتيجي لشركة Cartlow ومقرها المملكة العربية السعودية، حيث تستثمر في قطاعات متنوعة منها: تجارة التجزئة متعددة القنوات والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

ويذكر أن Cartlow بدأت كمنصة لإعادة بيع المنتجات وتمكنت من تحقيق النمو لتصبح المنصة الرائدة القائمة على التقنيات السحابية في الامارات والسعودية، والتي تقدم البرمجيات كخدمة لكبرى الجهات العاملة في منظومة الخدمات اللوجستية العكسية. ومنذ انطلاقها، قامت Cartlow بمناولة أكثر من 25 مليون وحدة ووفرت أكثر من 10 مليون طن من النفايات.

بلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية العكسية عالميًا 635 مليار دولار أمريكي عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 958 مليار دولار بحلول عام 2028، وبمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 5.6%. أما سوق الخدمات اللوجستية العكسية في المنطقة فلا يزال في بداياته، حيث تخطط Cartlow لاغتنام الفرص الواعدة فيه من خلال استثماراتها.

وسيمكّن التمويل شركة Cartlow من تنمية منظومتها في المنطقة عبر الدمج بين إدارة المسترجعات وإعادة التدوير والتجارة العكسية بفضل تقنياتها المتطورة.

من جانبه قال سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان: "يؤكد استثمارنا في Cartlow التزامنا المستمر تجاه أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الهدر في سلاسل القيمة."

وبدوره قال محمد سليمان، مؤسس Cartlow ورئيسها التنفيذي: "سيساعد هذا الاستثمار بالارتقاء بأعمال Cartlow إلى مستوى جديد، فهدفنا مواصلة دعم التقنيات المبتكرة ضمن مشهد الخدمات اللوجستية العكسية في المنطقة."

وتجدر الإشارة إلى أن Cartlow تمكنت منذ انطلاقها من التأثير على منظومة الخدمات اللوجستية العكسية عبر تمكين العلامات التجارية والتجار من خلال البرامج المتنوعة، ومنها إدارة المسترجعات وإدارة الضمان وإعادة الشراء وغيرها من البرامج القائمة على تقنياتها. وبالإضافة إلى ما سبق، تقدم منصة Cartlow للأفراد والشركات أسعارًا منافسة على مجموعة من المنتجات وتضمن أعلى معايير الجودة.

حصلت Cartlow على اعتماد ISO واعتماد R2 مما يثبت التزامها الجاد بممارسات إعادة التدوير الصديقة للبيئة.

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عن مجموعة السليمان

مجموعة السليمان، هي مجموعة استثمارية مملوكة لعائلة السليمان وقد تم تأسيسها من قبل معالي الدكتور غسان أحمد السليمان عام 1983م في جدة بالمملكة العربية السعودية.

تنشط مجموعة السليمان في تجارة التجزئة ومجموعة خدمات مساندة لتجارة التجزئة، تضم في عملياتها 5 شركات تقدم خدماتها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال متوسط 4000 موظف خلال السنة المالية 2021.

تغطي أنشطة مجموعة السليمان التجارية ثلاث قطاعات: تجارة التجزئة متعددة القنوات والخدمات وعقارات تجارة التجزئة. يحتوي قطاع التجزئة متعدد القنوات على نموذجين للأعمال هما "العلامات التجارية" و "المنصات الإلكترونية". ويأتي قطاع الخدمات مدفوعاً بالنمو المستمر في التجارة الإلكترونية مما يجعل "تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية" و "التوصيل للميل الأخير" و "الخدمات المنزلية" مهمين للغاية. فيما يركز قطاع عقارات تجارة التجزئة على دعم تطوير وتوسيع قطاع تجارة التجزئة.

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عن Cartlow

هي منصة الخدمات اللوجستية العكسية الرائدة في المنطقة. بدأت كمنصة للإعادة التجارة ثم نمت لتصبح منصة قائمة على التقنيات السحابية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تقدم خدمات “SaaS” وهي برمجيات لأهداف خدمية أو البرمجيات كخدمة، لكبار التجار في النظام الإيكولوجي للخدمات اللوجستية العكسية. أثرت Cartlow بشكل على منظومة الخدمات اللوجستية العكسية عبر تمكين العلامات التجارية والتجار من خلال البرامج المتنوعة، ومنها إدارة المسترجعات وإدارة الضمان وإعادة الشراء والاستبدال وغيرها من البرامج القائمة على تقنياتها. وبالإضافة إلى ما سبق، تقدم منصة Cartlow للأفراد والشركات أسعارًا منافسة على مجموعة من المنتجات وتضمن أعلى معايير الجودة.