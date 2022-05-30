السيارات المعروضة ضمن فئة السيارات الفاخرة في المنصة تنتمي لعدد من أبرز العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية والآسيوية

دبي: تشهد CARS24، إحدى المنصات الإلكترونية الأسرع نمواً في العالم لتجارة السيارات المملوكة مسبقاً، ارتفاعاً في الطلب على شراء السيارات الفاخرة في دولة الإمارات؛ حيث تبدأ أسعار السيارات الفاخرة التي تعرضها المنصة من 90.000 درهم إماراتي حسب مستوى استخدامها. ويمكن للمستهلكين في الإمارات امتلاك سيارة فاخرة بمجرد تسديد دفعة أولى تعادل 20٪ من ثمنها على المنصة، واستيفاء متطلبات الشراء الأساسية الأخرى. وتندرج نسبة كبيرة من السيارات المعروضة على منصة CARS24 ضمن فئة السيارات الفاخرة، وتشمل بعضاً من أرقى العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

وبهذه المناسبة، قال أبيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة CARS24 في منطقة الخليج العربي: "تتوقع بعض التقارير أن يصل حجم سوق السيارات المستعملة إلى 403 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 2026. ويمكن لدولة الإمارات أن تلعب دوراً مهماً في النمو المذهل الذي من المتوقع أن يحققه هذا القطاع خلال السنوات القادمة، خصوصاً وأنها تندرج في عداد الدول العشر الأكثر استيراداً للسيارات الفاخرة في العالم".

وأضاف جوبتا: "أردنا التأكد من حصول جميع عشاق السيارات الفاخرة في الإمارات على سيارات أحلامهم عبر منصتنا. ونتطلع إلى تمكين جميع فئات الدخل في الدولة من شراء هذه السيارات، حيث توفر منصتنا سيارات فاخرة مستعملة بحالة ممتازة مقابل 150 ألف درهم إماراتي أو حتى أقل".

ثمة العديد من العوامل الرئيسية التي تحفز نمو قطاع السيارات الفاخرة في دولة الإمارات، ومنها تنامي القدرة الشرائية للمقيمين، وارتفاع مستوى الثقة بالسوق، والرسوم الجمركية المنخفضة على الواردات، وارتفاع مستوى دخل الفرد، والأنظمة الضريبية المواتية.

وأردف جوبتا قائلاً: "توفر منصتنا للعملاء فرصة اختيار سياراتهم المفضلة من بين حوالي 1,500 سيارة معتمدة عالية الجودة. وقد لاحظنا أنه يتم حجز معظم السيارات الفاخرة

الأفضل ضمن فئتها فور عرضها على المنصة بفضل أسعارها المعقولة. ونحن واثقون أننا سنتمكن الآن من تحقيق تطلعات جميع المستهلكين الذين يحلمون باقتناء سيارات فاخرة، خصوصاً وأننا نراعي وضع المستهلك النهائي عند اعتماد نماذج التسعير انطلاقاً من حرصنا الدائم على توفير أعلى مستويات الجودة لتجربة العملاء".

وتهدف CARS24 إلى مواصلة خططها التوسعية في المنطقة من خلال تطبيقها المدعوم بالجيل الأحدث من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومنصتها المتطورة للتجارة الإلكترونية، ومختبرها الضخم لتجديد السيارات.

وتُحدث CARS24، التي تصل قيمتها السوقية إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، نقلة نوعية في طريقة شراء السيارات المستعملة في دولة الإمارات. وحصلت الشركة في أواخر العام الماضي على تسهيل تمويلي محلي بقيمة 75 مليون درهم إماراتي من بنك دبي التجاري الذي يعتبر أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات. كما أعلنت في سبتمبر 2021 عن نيتها استثمار 367 مليون درهم لتوسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم أبيناف قائلاً: "تخضع جميع السيارات المدرجة على منصتنا لفحص فني يشمل ما يزيد على 150 نقطة فحص مع إعادة تجديدها بشكل كامل، واجتيازها اختبار هيئة الطرق والمواصلات الصارم قبل طرحها للبيع على الإنترنت. وتتمتع جميع السيارات التي يتم شراؤها عبر CARS24 بسياسة إرجاع لمدة 7 أيام مع ضمان لمدة 12 شهراً".

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نبذة عن CARS24

تأسست CARS24 في عام 2015، وهي منصة عالمية رائدة لتجارة السيارات المملوكة مسبقاً مع حضور قوي في الهند والشرق الأوسط وأستراليا وجنوب شرق أسيا. وتتمثل رسالة الشركة في تحويل قطاع تجارة السيارات المستعملة من خلال إنجاز عمليات البحث والشراء والبيع والتمويل بشكل كامل عبر الإنترنت. واستخدمت الشركة أحدث التقنيات المتاحة لإنشاء مختبرات تجديد ضخمة، فضلاً عن إنشاء معايير جديدة لقطاع السيارات المستعملة عالية الجودة.

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