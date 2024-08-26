القاهرة – أغسطس: وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مذكرة تفاهم مع شركة «CARITech»، الشركة الرائدة في تقديم حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة للقطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتمكين الشركة من الاستفادة من خدمات التدريب والاعتماد والاستشارات والتقييم عالية الجودة التي يقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة. كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الطرفين لرفع مستوى المعرفة وتعزيز الكفاءة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والدكتور/ إسماعيل على، الرئيس التنفيذي لشركة «CARITech»، وذلك بحضور الدكتور/ هيثم حمزة، القائم بأعمال رئس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) وعدد من قيادات الهيئة والشركة.

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، التزام الهيئة المستمر بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا من خلال عقد شراكات استراتيجية تهدف إلى دفع الابتكار في صناعة البرمجيات، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة الكوادر الرقمية واعتمادها دوليًا.

أوضح أن الهيئة تسعى، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مع الشركات، إلى تقديم خدمات شاملة للتدريب والاستشارات والاعتماد الدولي، مما يعزز قدرات شركات تكنولوجيا المعلومات وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء، مما يعزز من مكانة مصر كمقصد عالمي لتصدير تلك الخدمات. وأضاف الظاهر أن الهيئة تواصل تطوير برامجها ومبادراتها لدعم نمو الشركات بما في ذلك برنامج المساندة التصديرية وبرنامج 'التدريب من أجل التشغيل'، الذي يسد الفجوة بين العرض والطلب على المهارات التقنية واللغوية.

وفي هذه المناسبة، أعرب الدكتور إسماعيل علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «CARITech»، عن حماسه بهذا التعاون، حيث قال: "فخورون بشراكتنا مع هيئة "إيتيدا"، الجهة الرائدة في تطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري. حيث تمكن هذه الشراكة موظفينا من الاستفادة من خدمات التدريب والشهادات والاستشارات التي تقدمها "إيتيدا"، مما يساهم في تعزيز التزامنا الراسخ بالاستثمار في تنمية مهارات موظفينا بشكل استراتيجي، ورفع كفاءتهم، وتأهيلهم بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، وتوفير مسارات مهنية واعدة."

وأضاف: "تسهم شراكتنا في تبادل المعلومات والخبرات بيننا وبين "إيتيدا" من خلال الاجتماعات المشتركة. كما تعمل الشركة على البقاء دائماً على اطلاع بأحدث الاتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات، لتحسين قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، حيث تقوم الشركة بتقديم عدة خدمات مثل تغيير الأنظمة الأساسية وتطويرها وكذلك الدعم الفني ٢٤ ساعة يومياً لمجموعة من البنوك خاصةً في منطقة الأميركتين، وتخطط CARITech لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المستقبل القريب."

وأشاد فريق العمل وقيادات الشركة بالشراكة الناجحة مع مركز SECC، وبخبرات الاستشاريين المتميزة في تقديم استشارات متخصصة ساهمت بفاعلية في رفع كفاءة عمليات تطوير البرمجيات وحصول الشركة على المستوى الثالث من شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI للتطوير والخدمات، وهي أهم شهادات الجودة العالمية في مجال البرمجيات.

الجدير بالذكر أن CARITech تضم فريق من مهندسي البرمجيات الماهرين، الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن 15 عامًا، ويشكلون العمود الفقري للشركة، مما يمكن الشركة من تقديم حلول بنكية رقمية متفوقة. كما طورت CARITech حلولًا متقدمة لسد الفجوة في قطاع البنوك، وتخطط لنقل هذه المعرفة لتعزيز النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات المحلي وتلبية احتياجات عملاء عالميين متميزين مع الحفاظ على المعايير الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس في عام 2001 وتتمثل مهمته في تقديم خدمات التدريب والاستشارات والتقييم والاعتماد الدولي في مختلف مجالات هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، منها نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير والخدمات CMMI، ونموذج إطار الأعمال لحوكمة تقنيات المعلومات المؤسسية COBIT® 2019، ونموذج التطوير والتشغيل المدمج للبرمجيات DevOps ومنهجيات التطوير الرشيقة Agile، ونموذج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ITIL®، إطار ومنهجية TOGAF لهيكلة المؤسسات وغيرها من الأطر والمنهجيات العالمية للارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها.

نبذة عن شركة CARITech:

تأسست شركة CARITech في عام 2020، لتقديم حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة للقطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم، مما يُسهم في إزالة الحواجز التكنولوجية وسد الفجوة بين الأنظمة القديمة والخدمات المالية عالمية المستوى التي تقلل من التدخلات اليدوية.

ساعدت CARITech باعتبارها شريك موثوق به، العديد من البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الأميركتين على استبدال الأنظمة المصرفية القديمة وتبني التقنيات الحديثة، مما عزز من تنافسيتها وكفاءتها التشغيلية مع تقليل التكاليف في الوقت نفسه.

وتقدم CARITech مجموعة من الخدمات المتكاملة، والتي تشمل اعتماد الأنظمة الجديدة بكفاءة، واستبدال أو تحديث الأنظمة المصرفية القديمة، وتقديم الاستشارات المتخصصة حول أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خدمات الدعم والتدريب المتواصل على مدار الساعة (24/7) لموظفي البنوك.

كما يوفر برنامج "DATUM"المملوك لشركة CARITech حلولًا شاملة لإدارة البيانات، مثل تدقيق البيانات والحفاظ على سرية المعلومات بشكل فعال، ودمجها من عدة مصادر لتلبية احتياجات العملاء من حيث الوصول للبيانات وتحليلها.

تسعى CARITech بعد نجاحها في الأميركتين، إلى توسيع عملياتها لتضم أفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدةً من الجمع بين خبرتها المحلية وانتشارها العالمي.

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