تعريف 14,000 قائد مركبة في "هلا" بخدمة Careem Pay التي تسرّع عملية تلقي المكافآت عبر تطبيق كريم

خدمة "Careem Pay" تتيح لقائدي مركبات هلا من دفع الفواتير وشحن رصيد الهاتف المتحرك وإرسال الحوالات والأموال بلا رسوم

الإمارات العربية المتحدة، دبي: وفرت "هلا"، الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونياً في دبي، خدمة "Careem Pay" لفريق قائدي مركباتها، وذلك بهدف مساعدتهم في تلقي الإكراميات والمكافآت بشكل أسرع وعلى فترات زمنية أقل، والتي سيتم إطلاقها على مراحل، لقائدي مركبات هلا في تلقي مدفوعات تصل إلى مرتين في الأسبوع مباشرة إلى محافظ Careem Pay الرقمية الخاصة بهم.

وفي إطار حرص "هلا" على توفير الوسائل التي تمكّنها من تحسين حياة قائدي المركبات والعملاء والمجتمعات على حدٍّ سوا، فإن قائدي مركبات "هلا"، يتلقون إكرامياتهم ومكافآتهم شهرياً عبر خدمة Careem Pay وذلك للحصول على دفعة كل ثلاثة أيام تقريباً، مما يمكّنهم من دفع التزاماتهم وإعادة تعبئة هواتفهم بالرصيد أو تحويل الأموال مباشرة من تطبيق كريم إلى أي حساب مصرفي.

تتيح الخدمة أيضاً إجراء التحويلات المالية الخارجية بنقرة واحدة وبحسب سعر صرف العملات وبدون تكلفة إضافية، وقد بدأت هذه الخدمة حالياً بتوفير الحوالات إلى باكستان، ما يعني خدمة 70٪ من قائدي المركبات الإجمالي، على أن تضاف المزيد من البلدان إلى الخدمة لاحقاً.

في هذا الصدد، علّق خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة هلا: "نحن ملتزمون في "هلا" بالعمل على تحقيق رفاهية قائدي المركبات، كما نعمل في نفس الوقت على بناء ثقافة الأولوية للجمهور؛ لذلك قمنا بتوفير خدمة "Careem Pay" لقائدي المركبات، لضمان تلقي المكافآت بشكل دوري وبسهولة، ونعمل مع شركائنا لتوسيع دول التحويل المالي لضمان تلبية احتياجات الجميع على قدم المساواة."

ستتوفر خدمة الدفع لما يقارب 17000 قائد مركبة بحلول نهاية شهر يوليو 2023، كما ستتوسع الخدمة لتشمل شركاء "هلا" في سيارات الأجرة لتوفير السهولة والراحة لهم. وتعتزم "هلا" أيضاً على إطلاق بطاقة Careem Pay المدفوعة مسبقاً لجميع الكادر في وقت لاحق من العام الجاري، مما يضيف مزيداً من السهولة في خدمات الدفع اليومية.

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نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونياً في دبي عبر تطبيق كريم. نظراً لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونياً، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على ابقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.

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دعاء هليل– كيو كوميونيكشنز

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