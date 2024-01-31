- سيتم تخفيض رسوم الانضمام إلى منصة Careem Food بنسبة 50% لمطاعم المجموعة

- سيتم التنازل عن رسوم الانضمام إلى Careem DineOut بالكامل

- يمكن للمطاعم العمل مع العديد من المنصات الأخرى

- قام أكثر من 15 ألف مطعم بالانضمام إلى Careem Food منذ عام 2020

دبي: أعلنت شركة كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددةCareem، التطبيق متعدد الخدمات الرائد في المنطقة، عن شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة المطاعم في الإمارات (UAERG)، وهي كيان اتحادي يعمل على المستوى الوطني كصوت لقطاع المأكولات والمشروبات.

ومن خلال الشراكة، ستقدم منصة Careem Food خصماً بنسبة 50% على رسوم الإدراج وإعلانات مجانية بقيمة 3600 درهم إماراتي للمطاعم التي كانت حصرية وستنضم إلى Careem Food من منصات أخرى . وسيتنازل تطبيق Careem أيضاً عن رسوم الإدراج البالغة 1500 درهم إماراتي للمطاعم الراغبة في المهتمة بالانضمام إلى منصة Careem DineOut الخاصة باكتشاف أماكن الطعام والمشروبات والخصومات داخل التطبيق.

تم إطلاق Careem DineOut في دبي في عام 2023، مما يتيح للعملاء اكتشاف أماكن الطعام والمشروبات في جميع أنحاء دبي باستخدام احداثيات معينة للموقع والميزانية والمناسبات والمطابخ. ويمكن للعملاء حجز رحلة إلى المكان، ودفع الفاتورة والاستفادة من الخصومات داخل تطبيق Careem من خلالDineOut. ويحق لمشتركي Careem Plus الحصول على خصومات حصرية تصل إلى 50٪ على فواتير تناول الطعام في أكثر من 500 مكان للطعام والمشروبات، والعديد منها يعتبرون أعضاء في UAERG، بما في ذلك Zuma وAmazonico وREIF.

وعلّق جاسكاران سينغ، نائب رئيس Careem Food: يًسرنا أن نتعاون مع مجموعة المطاعم في الإمارات لتزويدهم بتجربة إدراج سلسة وأسعار معقولة عند انضمامهم إلى منصتنا. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بدعم قطاع توصيل الطعام المحلي وتقديم المزيد من القيمة لشركائنا في المطاعم والعملاء وكباتن التوصيل على حد سواء".

ومن جانبه قال مبارك بن فهد، رئيس مجلس إدارة مجموعة المطاعم في الإمارات: "يسعدنا أن نوحد جهودنا مع Careem في هذه الشراكة المهمة التي تهدف إلى تعزيز النمو والمرونة في قطاع المطاعم بدولة الإمارات. ولا يقتصر هذا التعاون على تبسيط عملية إدراج المطاعم الأعضاء لدينا فحسب، وإنما يؤكد أيضاً التزامنا بتوفير الفرص للمطاعم كي تزدهر في هذا السوق الحيوي".

توسعت Careem Food التي تم إطلاقها عام 2020 في دبي، وأصبحت تعمل الآن في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن، وتعتبر واحدة من منصات توصيل الطعام الرائدة في المنطقة. وتُعد Careem Food واحدة من أسرع الخدمات نمواً على تطبيق Careem الشامل، وتمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 15 ألف مطعم شريك وتوفر فرص الكسب المرنة للآلاف من كباتن التوصيل.

للتسجيل في Careem Food، يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على partners.uae@careem.com

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نبذة عن كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

نبذة عن مجموعة المطاعم في الإمارات

مجموعة المطاعم في الإمارات (UAERG) هي مجموعة متميزة من المتخصصين في قطاع المأكولات والمشروبات الملتزمين بتطوير مشهد الطعام في دولة الإمارات. وباعتبارها كياناً غير ربحي، تجمع UAERG بعضاً من أرقى أسماء المطاعم المتحدة تحت مهمة مشتركة تهدف للارتقاء بمستوى قطاع المأكولات والمشروبات في المنطقة. وتتمثل رؤيتها في تحويل دولة الإمارات بسرعة إلى مركز فريد لتذوق الطعام على المستوى العالمي. وتطمح مجموعة UAERG إلى جعل الإمارات نموذجاً للابتكار والإبداع والتميز في مجال وجهات المأكولات والمشروبات في جميع أنحاء العالم.

ترحب مجموعة UAERG بالاستفسارات المتعلقة بالعضوية والرعاية للراغبين في الانضمام إلى هذا المجتمع الحيوي. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا عبر sherine@uaerg.ae، وانضمموا إلينا في بناء مستقبل قطاع الطعام في دولة الإمارات.

للاستفسارات الاعلامية يرجى التواصل:

Jasmine AlDameary

jasmine.aldameary@careem.com

