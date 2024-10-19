الكويت العاصمة: أعلنت شركة كي بي إم جي الكويت عن التعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لدعم برنامج Capstone للتعلّم الذي تقدمه الجامعة عبر تنظيم ورش العمل الشاملة التي تساعد الطلاب في الحصول على معرفة أكثر اتساعا لمختلف النواحي العملية في مجال التدقيق.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ سلمان بن خالد، الشريك في قسم التدقيق بشركة كي بي إم جي الكويت، قائلاً: "نعتز بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لدعم هذا البرنامج المرموق، في خطوةٍ تتزامن مع التطور المستمر في المشهد المالي، حيث أصبح دعم وتنمية الكفاءات الشابة في مهنة التدقيق ضرورة ملحة لضمان نموهم وتميزهم، فنحن نؤمن بأهمية تزويد الأجيال الجديدة بالخبرات، وأساليب التفكير المنهجي، والأسس الأخلاقية التي تساعدهم على الانتقال إلى المهن المرتبطة بالتدقيق، بل والتميز فيها كذلك". وأضاف الأستاذ سلمان بن خالد "نسعى في كي بي إم جي الكويت للمساهمة في تنمية قادة المستقبل من خلال الاستثمار في تنمية مهاراتهم وخبراتهم، وتهيئتهم ليتمكنوا من الحفاظ على معايير المساءلة والشفافية التي لطالما كانت وستظل ركناً أساسياً في الحفاظ على موثوقية ومصداقية التقارير المالية".

وتهدف ورش العمل المتخصصة ضمن برنامج Capstone إلى منح طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الخبرة العملية في العمل كمدققين من خلال محاكاة عمليات التدقيق المباشرة للسيناريوهات الواقعية ضمن بيئة خاضعة للرقابة؛ ومساعدتهم على فهم دورة حياة التدقيق الشاملة.

ويقدم برنامج Capstone، الذي يعد السمة المميزة لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، للطلاب المنتسبين إليه الفرصة للتعاون مع المهنيين العاملين في هذا المجال، وإعدادهم ليحققوا النجاح المهني بعد التخرج. وسيحظى فريق كي بي إم جي بقيادة الأستاذ سلمان بن خالد على دعم كلٍ من: معز مولذانوالا، مدير أول - التدقيق، كي بي إم جي الكويت، وإعجاز حسنين، مساعد مدير - التدقيق، كي بي إم جي الكويت، وكلاهما يعمل في مهنة التدقيق بالشركة لأكثر من خمس سنواتٍ مضت، ويتمتعان بخبراتٍ عمليةٍ في قطاعاتٍ مختلفة.

وضمن حديثه عن التعاون مع كي بي إم جي الكويت، ودوره في صقل مهارات طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، صرح الأستاذ الدكتور بسام علم الدين، رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة كي بي إم جي الكويت الذي يأتي في إطار جهودنا الهادفة لتعزيز مهارات طلابنا، وإعدادهم لمرحلة ما بعد الجامعة بأفضل شكلٍ ممكن. هذه الشراكة تندرج تحت مظلة مبادرتنا الدائمة "جرّب العمل بتخصصك الجامعي Live Your Major"، وهي تتضمن دورات تدريبية تتفرد الجامعة بتقديمها بهدف سد الفجوة بين الجانب النظري والعملي خلال مرحلة التعليم الجامعي. والتعاون مع شركة كي بي إم جي الكويت اليوم يساهم بشكلٍ كبيرٍ في تفعيل هذه المبادرة، ويوفر لطلابنا التعرف على ممارسات مجالات الأعمال على أرض الواقع، حيث تركز مبادرة "جرّب العمل بتخصصك الجامعي Live Your Major" على تزويد طلاب جامعتنا بالمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في تخصصاتهم الحالية، وضمان استعدادهم للحياة العملية التي يختارونها مستقبلاً، وذلك من خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية وخبرات ومعرفة الرواد في القطاعات المختلفة ما يوفر أسساً راسخةً لنجاح طلابنا".

من جهته، أوضح الأستاذ خالد القزاز، المدير التنفيذي للتدقيق في شركة كي بي إم جي الكويت، قائلاً: "يعد التعليم ركيزة أساسية في خطط كي بي إم جي، ومثل هذه المبادرات الجامعية تتيح لنا تفعيل مسؤوليتنا الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتدريب الطلاب في مختلف المجالات. وما من شك أن التعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا سيساهم بشكلٍ فاعلٍ في التقريب بين التعلم الأكاديمي والممارسة المهنية في مجال التدقيق. وسنسعى جاهدين لمواءمة الحصيلة الأكاديمية للطلاب ورؤيتنا العملية للقطاع بما يسهم في صقل مهاراتهم الفنية، ويساعدهم على الانطلاق بكل ثقةٍ في العمل بمجال التدقيق. واختتم الأستاذ خالد القزاز "وإلى جانب التمكين المهني للطلاب، ستسهم الشراكة بين كي بي إم جي الكويت والجامعة في الارتقاء بمهنة التدقيق من خلال رعاية جيلٍ جديدٍ من المهنيين الذين يتميزون بالدقة، ويملكون نظرة مغايرة للسوق، ومستعدون لمواجهة التحديات العديدة في هذا القطاع الحيوي".

ومن المقرر أن تستمر الورش التدريبية التي سيقدمها خبراء التدقيق في كي بي إم جي الكويت لمدة 12 إلى 16 أسبوع، مدعومةً ببرنامج كي بي إم جي الكويت للتدريب الداخلي في التدقيق، والذي نجح على مدار أكثر من 3 سنوات في إعداد مشاركين مختارين للتعلم والعمل والنمو في مجال التدقيق بإشراف خبراء التدقيق بالشركة.

عن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)

تأسست جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) عام 2002، وهي مؤسسةٌ أكاديميةٌ خاصة رائدة في الكويت تهدف لتزويد الطلاب والطالبات بالمهارات والمعرفة التي يبحث عنها أصحاب العمل على مستوى العالم. تشتهر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بتميزها الأكاديمي، وتعد من أفضل الجامعات في منطقة الخليج، حيث تقدم لطلابها مجتمعاً أكاديمياً متنوعاً وثرياً قائماً على البحث العلمي عبر مرافق عالمية المستوى.

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