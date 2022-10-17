• موبايلي تشارك هذا العام كراع ذهبي للفعالية العالمية الرائدة والتي تنعقد العام الجاري في لندن في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، إحدى أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، مشاركتها كراعٍ ذهبي لأحد أهم المؤتمرات لصناعة الاتصالات والشبكات في أوروبا Capacity Europe 2022 المقام في لندن ابتداءًا من 18 إلى 20 أكتوبر 2022.

تأتي مشاركة موبايلي تعزيزًا لدورها الريادي في قطاع الاتصالات الإقليمي والدولي وذلك من خلال بناء الشراكات الإستراتيجية والبحث عن فرص التوسع الدولي ودخول أسواق جديدة وكذلك استعراض البنية التحتية المتقدمة لشبكة موبايلي المحلية والدولية واستثماراتها المتنوعة الحديثة في الكيابل البحرية ومراكز البيانات ومحطات الإنزال والمقسم الدولي المحايد في مركز بيانات موبايلي JED1.

يُعد مؤتمر2022 Capacity Europe ملتقى عالميًا للشركات الرائدة في مجال الشبكات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن نقل البيانات والخدمات السحابية والبنية التحتية الرقمية والبرمجيات ومراكز البيانات والصناعات التقنية، كما يوفر هذا الحدث فرص قيِّمة للشركات لبحث سُبل التعاون المشترك.

وتعكس مشاركة موبايلي في Capacity Europe 2022 المكانة الرائدة التي تحتلها الشركة على الساحة العالمية للصناعة، استنادًا إلى التطور المستمر ووتيرة النمو المستمرة التي تشهدها الشركة بينما تواصل تحقيق تعزيز خدماتها الرقمية المتنوعة وتحقيق نجاحات تشغيلية مهمة وفقاً للأهداف الطموحة في ضوء استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في مختلف أنحاء العالم.

تعليقًا على ذلك، صرَّح المهندس ثامر الفدا، نائب الرئيس الأول لقطاع خدمات النواقل والمشغلين ومبيعات الجملة في "موبايلي" على هذا الإعلان قائلًا: "تأتي مشاركتنا في مؤتمر Capacity Europe 2022 تأكيدا لدورنا كممكن رقمي وتعزيزا لعلاقاتنا الاستراتيجية مع شركاؤنا المحليين والدوليين ولمناقشة مجالات التعاون مما يخلق نموًا مُستدامًا لقطاع الاتصالات، ويساهم بشكل فعّال في رؤية المملكة 2030 وتعزيز اقتصادها الرقمي".

تعتبر شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إحدى أكثر الشركات موثوقية وريادةً في السوق السعودي، والتي تُقدِّم لمستخدميها وشركائها العديد من الخدمات والمنتجات الرقمية فائقة الجودة وبمعايير عالمية في قطاعات تكنولوجية مختلفة، بما يشمل الشبكات والاتصالات والحلول الرقمية المتكاملة ومراكز الخدمات وأكثر، وتبرهن"موبايلي" بتواجدها في مؤتمرات وفعاليات بحجم حدث Capacity Europe 2022 على التطور الهائل الذي شهدته أنظمتها وحلولها الرقمية ومدى فعاليتها، فضلًا عن تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بين الدول الرائدة في القطاع.

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نبذة حول إتحاد إتصالات (موبايلي)

اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجاريًا في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية هي الأفراد والشركات والمشغلين. تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية

من حيث التغطية في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنطقة، وواحدة من أكبر شبكات FTTH، بالإضافة إلى واحدة من أكبر أنظمة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم.

لتواصل الإعلاميين:

متعب الغامدي، موبايلي، +966582228866، metab.alghamdi@mobily.com.sa