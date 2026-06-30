كان، جمهورية فرنسا: حصدت الخطوط السعودية ثلاث جوائز ضمن مهرجان Cannes Lions 2026 العالمي للإبداع وذلك عن مبادرة "طيّرها" (Let It Fly) وابتكار "الإحرام الأبرد"، في إنجاز يعكس نجاح "السعودية" في توظيف الابتكار لتطوير تجربة الضيوف وخدمة ضيوف الرحمن.

وشملت الجوائز فوز مبادرة "طيّرها" بجائزة فضية ضمن فئة التجارب التفاعلية، إلى جانب جائزة برونزية ضمن فئة التسويق المباشر، فيما حصد ابتكار "الإحرام الأبرد" جائزة برونزية ضمن فئة المسؤولية الاجتماعية، تقديرًا لفكرته الإبداعية وأثره في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتيح مبادرة "طيّرها" للضيوف المسافرين دوليًا اصطحاب المزيد من التذكارات السعودية معهم، عبر استبدال ملصقات مستوحاة من المدن والحرف التقليدية بأوزان إضافية للأمتعة. كما يحصل الزائرون للمملكة عند شرائهم تذكارات من "متجر السعودية" أو من متاجر محلية مختارة في مدينتي الرياض وجدة، على ملصقات تمنحهم وزنًا إضافيًا مجانيًا للأمتعة يصل إلى 1.5 كيلوجرام، بما يتيح لهم اصطحاب جزء من الثقافة السعودية إلى وجهاتهم حول العالم.

وسجلت المبادرة أكثر من 39 ألف عملية استبدال للملصقات مقابل أوزان إضافية للأمتعة، فيما وصلت هذه الملصقات إلى 22 دولة، في امتداد يعكس وصول الثقافة السعودية إلى العالم عبر تجربة سفر مبتكرة.

كما حقق ابتكار "الإحرام الأبرد" أثرًا واسعًا منذ إطلاقه. حيث يهدف إلى توفير مستوى أعلى من الراحة لضيوف الرحمن، عبر دمج تقنية تبريد متقدمة في نسيج الإحرام مع الحفاظ على توافقه الكامل مع الضوابط الشرعية. وقد تم توزيع أكثر من 14 ألف إحرام، وسجل وصولًا إعلاميًا تجاوز 237 مليون ظهور، فيما بلغت القيمة الإعلامية المكتسبة 8.2 مليون ريال.

وقال نائب الرئيس للتسويق في الخطوط السعودية الأستاذ عصام أخونباي:

"تمثل هذه الجوائز تقديرًا عالميًا لمجهودات الخطوط السعودية بهدف إثراء تجربة الضيوف وخدمة ضيوف الرحمن. ونفخر بأن يعكس هذا الإنجاز قدرتنا على تقديم أفكار إبداعية تتحول إلى تجارب ذات أثر ملموس، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية."

ويؤكد هذا التتويج حضور "السعودية" في أبرز المحافل الإبداعية العالمية، ويعكس نجاحها في تطوير مبادرات وابتكارات نوعية تجمع بين إبراز الهوية الوطنية، والارتقاء بتجربة الضيوف، وتقديم حلول مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 151 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالميًا، وفي المركز الأول عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات خلال شهر مايو لعام 2026 وفقًا لتقرير Cirium، وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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