الرياض، المملكة العربية السعودية - حققت الفرق السعودية بداية قوية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث أثبتت جدارتها بسلسلة من الانتصارات المميزة. وتألق فريق Team Falcons، في منافسات يوم الخميس، متصدراً ترتيب بطولة Call of Duty: Warzone بنتيجة 97.2 نقطة، متقدماً بفارق 10 نقاط عن فريق "FNATIC" الذي حل في المركز الثاني.

وتواصل البطولة التي تضم 21 فريقاً منافساتها المثيرة يوم الجمعة، مع تطلع الجماهير لمشاهدة المزيد من المواجهات النخبوية في بطولات أخرى هي: League of Legends و Mobile Legends: Bang Bang و Dota 2.

لمزيد من المعلومات حول مواعيد المنافسات والنتائج، يرجى زيارة موقع كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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