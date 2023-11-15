أعلنت شركة رويال جت، الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص المتميز ، وشركة CAE، الرائدة عالميًا في تدريب الطيران والتكنولوجيا عن توثيق شراكتهما من خلال تمديد اتفاقية التدريب لمدة ثلاث سنوات إضافية. وتنص اتفاقية تمديد التعاون على استمرار شركة CAE بتوفير تدريب شامل لطياري رويال جت في مركز تدريب الطيران CAE في دبي، شاملاً منصات الطيران Global 7500 و B737 و Global Visio.

وقد تم تمديد هذا التعاون خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023، بحضور السيد/ محمد حسين أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت، ونيك ليونتيدس، الرئيس التنفيذي للطيران المدني في CAE، إلى جانب ممثلين من الطرفين للاحتفال بتمكين و توثيق هذه الشراكة التي بدأت عام 2009.

ويعتبر التدريب أحد أولويات شركة رويال جت والذي يعد جزء من التزامها الدائم بتطبيق السلامة والتميز التشغيلي، وتوفر شركة CAE حلول تدريب عالية الجودة وخدمات مبتكرة هدفها الارتقاء بمستوى الأداء المثالي والسجل الآمن لطياري رويال جت.

و كان من بين الحاضرين من شركة رويال جت وشركة CAE :

السيد. أشوك كومار - مدير خدمات الشركات

كابتن حمد سلطان المرّي – مدير إدارة عمليات الطيران

ناصر الظاهري- مدير إدارة المراسم والتشريفات

ألكسندر بريفوست، الرئيس التنفيذي لقسم الطيران التجاري وتدريب الطائرات الهليكوبتر

سريجا سوانت، رئيس قسم المبيعات، تدريب الطيران التجاري

موهيت جفالاني، مدير مبيعات المنطقة

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة رويال جت

شركة رويال جت للطيران الخاص التابعة لإمارة أبوظبي، هي شركة رائدة على مستوى قطاع الطيران الخاص العالمي المتميز ويرأس مجلس إدارتها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل بشكل أساسي من خلال قاعدة العمليات الثابتة / صالة كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي وتحمل الشركة وموظفوها شهادات وتراخيص متعددة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة السلطة وهيئة الطيران المدني في سان مارينو.

من خلال كياناتها في أبو ظبي وبرمودا، تمتلك و / أو تشغل رويال جت 12طائرة بوينج بيزنس جت و 3 طائرات بومباردييه جلوبال 5000/6000 ، وتقدم خدمات إدارة الطائرات وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي، وخدمات قاعدة العمليات الثابتة وخدمات صيانة الطائرات وإصلاحها، وخدمات اقتناء الطائرات والتخلص منها، واستشارات الطيران لكبار الشخصيات.

رويال جت هي عضو مؤسس في جمعية طيران رجال الأعمال في لشرق الأوسط وعضو في العديد من اتحادات الطيران الأخرى، كما أن العمليات الجوية والأرضية معتمدة من قبل المجلس الدولي لطيران الأعمال وتحت برنامج ويفرن وينجمان. وعملياتها الثابتة هي أيضًا عضو في شبكة إير إيليت الرائدة في الصناعة.

تفتخر رويال جت بكونها الفائز في جائزة " أفضل شركة طيران خاص بالعالم " وبالعديد من جوائز السفر العالمية السنوية وقد فازت قاعدة عملياتها الثابتة بالعديد من الجوائز لمرافقها وخدماتها المتميزة.

نبذة عن شركة CAE:

شركة CAE هي شركة رائدة في مجال تقديم حلول تدريبية شاملة و تمكين الأفراد من خلال تكنولوجيا المحاكاة الرائدة في العالم وخدمات تدريبية متكاملة لخلق عالم أكثر أماناً، حيث تعمل على دمج التكنولوجيا الرقمية مع العالم الفعلي.

تضم الشركة أكثر من 13000 موظّفاً يعملون في 250 موقعاً ومركزاً للتدريب في أكثر من 40 بلداً. ولطالما كانت شركة CAE رائدة لأكثر من 75 عامًا في تقديم أحدث الابتكارات الصناعية من خلال توفير أحدث تكنولوجيا المحاكاة للرحلات الجوية المدنية والعسكرية والقطاع الطبي، بالإضافة إلى برامج التدريب القائمة على تقنيات الرقمية الرائدة. تعتبر الاستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة، حيث تعمل على تطبيقها في جميع الخدمات، مما يضمن تجهيز عملائها للحظات الهامة والحرجة في الحاضر والمستقبل.