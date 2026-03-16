دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت منصة C37، مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات والتي تتولى مدينة دبي الطبية إدارتها وتشغيلها بالكامل، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية التابع لمستشفى سير جانجا رام، مركز الرعاية الرباعية الرائد في الهند، وبالتعاون مع سرج غروث بارتنرز، الشركة المتخصصة في استشارات الرعاية الصحية. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق الرعاية التخصصية في مجال الأوعية الدموية في دولة الإمارات من خلال تعزيز الشراكات الدولية.

وبموجب الاتفاقية، تقوم مجموعة مختارة من الجراحين الاستشاريين في مجال الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية من معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية في مستشفى سير جانجا رام بتقديم خدمات تخصصية في منصة C37. وتشمل خبراتهم التعامل مع أمراض الشرايين والأوردة المعقدة، وتنفيذ الإجراءات المتقدمة للتداخلات الوعائية داخل الأوعية، إضافة إلى علاج القدم السكرية وإنقاذ الأطراف من البتر، وأمراض الشريان السباتي، وجراحة الوصول إلى الأوعية الدموية الخاصة بالغسيل الكلوي. كما يشمل التعاون التبادل المعرفي وتوفير خبرات متقدمة ضمن مساحة عمل سريرية منظمة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور محمد الباز، المدير الطبي ومدير العمليات لدى منصة C37: "توفر منصة C37 خبرات تخصصية تواكب الاحتياجات المتنامية لقطاع الرعاية الصحية، باعتبارها أول مساحة مصممة لدعم الأطباء المحليين والزائرين في دولة الإمارات. وتدعم هذه الشراكة دور المنصة كمركز لتوفير الخبرات الطبية العالمية الرائدة واستقطاب المواهب المتخصصة، ودعم الابتكار ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في دولة الإمارات".

وبدوره، قال الدكتور أجاي سواروب، رئيس مجلس إدارة مستشفى سير جانجا رام في نيودلهي بالهند: "سعداء بهذا التعاون بين معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية بقيادة الدكتور فاريندر إس بيدي، ومنصة C37، التابعة لمدينة دبي الطبية، لتقديم خبراتنا في الرعاية الصحية التخصصية في دولة الإمارات. ونتطلع إلى تطوير هذه الشراكة لتشمل تقديم خدمات رعاية صحية تخصصية من خلال أقسام أخرى في مؤسستنا، التي تعد من أقدم وأعرق مؤسسات القطاع في الهند. أتمنى التوفيق لفريق معهد علوم الأوعية الدموية والجراحة الوعائية التداخلية في مستشفى سير جانجا رام، كما أشكر فريق C37 على توفير هذه المنصة لتقديم خدمات فائقة التخصص في دولة الإمارات".

ومن جانبه، قال فيفيك شوكلا، المؤسس والشريك الإداري لشركة سرج غروث بارتنرز: "تشكل هذه الشراكة خطوة عملية تدعم توفير رعاية الأوعية الدموية فائقة التخصص في دولة الإمارات. ويتمتع مستشفى سير جانجا رام بخبرة سريرية متعمقة تمتد لعقود، بينما توفر C37 المنصة الأمثل لإتاحة هذه الخبرة للمرضى في الدولة. وساهمنا في سرج غروث بارتنرز في هيكلة هذه الاتفاقية لضمان فعاليتها من الناحيتين السريرية والتشغيلية، وتوافقها مع منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات".

وتساهم الاتفاقية في تمكين منصة C37 من دعم خدمات الرعاية الصحية المحلية بالخبرات السريرية الدولية المتميزة، بما يضمن تحقيق نتائج طبية أفضل وتحسين الرفاهية الصحية لمجتمع دولة الإمارات.

لمحة عن مدينة دبي الطبية:

تأسست مدينة دبي الطبية عام 2002 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعد سلطة مدينة دبي الطبية الجهة الحكومية المنظمة والمشرفة على نمو وتطوّر الأعمال في مدينة دبي الطبية، والتي أصبحت اليوم الوجهة الأبرز لاستثمارات الرعاية الصحية في دبي، حيث تستقطب الاستثمارات المحلية والدولية لتحفيز الابتكار وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وتعد مدينة دبي الطبية، الوجهة الرائدة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية في دبي، منظومة الرعاية الصحية الأضخم على مستوى المنطقة، والتي تتكامل فيها الرعاية والرفاهية الصحية مع أسلوب الحياة المجتمعي وإطاره التنظيمي. وتسعى المدينة الطبية إلى تمكين تأسيس الأعمال في الرعاية والرفاهية الصحية والتعليم والبحث العلمي، كما تضم العديد من شركات الأدوية والمعدات الطبية ومقدمي خدمات الدعم. كما توفر المدينة الطبية مجموعة متميزة من خيارات أسلوب الحياة العصرية، حيث يحظى الزوار بمجموعة واسعة من عروض الضيافة والترفيه.

