· تعاون هادف يتيح لأطباء المستشفى الاستفادة من البنية التحتية ومساحات العمل الطبية المجهزّة بالكامل في C37

· المستشفى الكندي التخصصي يتيح للجراحين المسجلين لدى C37 إجراء عملياتهم ضمن غرف عملياته الحديثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت منصة C37، مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تديرها مدينة دبي الطبية، مذكرة تفاهم مع المستشفى الكندي التخصصي، لتعزيز استفادة المستشفى من مساحات العمل المُدارة والمُشغّلة بالكامل التي توفرها C37، وتوفير المرافق المجهزة في المستشفى الكندي التخصصي أمام الجراحين المسجلين في المنصة.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكّن أطباء المستشفى الذين لا يمتلكون عياداتٍ خاصة من استقبال مرضاهم وتقديم خبراتهم واستشاراتهم في منصة C37، بمقابل ذلك سيتيح المستشفى الكندي التخصصي للجرّاحين العاملين في منصة C37 فرصة إجراء عملياتهم في مرافقه المجهزة وفق أحدث المعايير العالمية، مما يتيح لهم بيئة مثالية لتوظيف خبراتهم.

ويأتي هذا التعاون ليدعم مكانة مدينة دبي الطبية كمركز متخصص في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، حيث تساعد الاتفاقية في استقطاب المزيد من الخبرات الجراحية للاستفادة من المرافق المتكاملة التي يوفرها الجانبان.

وفي هذا السياق، قال السيد جمال احمد عبدالسلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "نتطلع من خلال هذا التعاون لتمكين مفهوم "الرعاية الطبية بلا حدود" وتفعيل الشراكات لخدمة المرضى في مدينة دبي الطبية. وسيتمكّن أطباء المستشفى الكندي التخصصي من الاستفادة من الموقع الرائد لمدينتنا الطبية وبنيتها التحتية المتطوّرة عبر C37. وتوفّر المنصة للأطباء وجهةً متكاملة تمكّنهم من التركيز على تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات الجودة. كما ويسهم هذا التعاون في تعزيز الفرص التي نمنحها للأطباء المسجلين في المنصة بالاستفادة من مرافق المستشفى الكندي التخصصي المتطوّرة".

وبدوره، قال الدكتور يشار عبد القادر الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للمستشفى الكندي التخصصي: "نفخر بالتعاون مع منصة C37 ومدينة دبي الطبية وذلك سيساعدنا على تمكين أطبائنا من تقديم خدماتهم لأوسع شريحةٍ ممكنة وتوسعة شبكة علاقاتهم المهنية، كما يسرنا أن نضع أحدث تجهيزاتنا ومرافقنا في خدمة الكفاءات الجراحية في منصة C37 ومدينة دبي الطبية لخدمة القطاع الصحي والمجتمع. كما سنقوم بتقديم تسهيلات طبية وادارية للجراحين الراغبين في تقديم خدماتهم في المستشفى الكندي التخصصي والاستفادة من جميع الخدمات سواء كانت الطبية او الادارية لدينا".

يُشار إلى أنه قد قامت سلطة مدينة دبي الطبية العام الماضي بإطلاق منصة C37 لتوفّر خدماتها ومساحاتها الطبية المشتركة لشريحةٍ واسعة من الأطباء المستقلين والزائرين، حيث تتيح المنصة استئجار المساحات المتنوّعة التي تحتضنها بشكلٍ شهري أو سنوي، والاستفادة من بنيتها التحتية وخدمات الدعم المرموقة بشكلٍ يضمن نجاح الأطباء.

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لمحة عن مدينة دبي الطبية

انطلقت مسيرة مدينة دبي الطبية عام 2002 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، لتصبح اليوم المنطقة الحرة المتخصصة بخدمات الرعاية الصحية في دبي والوجهة الرائدة للاستثمار في القطاع الصحي. وتُعتبر سلطة مدينة دبي الطبية الجهة المشرفة على نمو وتطوّر الأعمال في المنطقة الحرة. وتستفيد المدينة من إمكانات الترابط الفريدة التي يوفرها موقع دبي على تقاطع الطرق العالمية لتمنح شركاءها منظومة أعمال متكاملة مع بنية تحتية متطورة تدعم نجاحهم. تُقدم مدينة دبي الطبية مجموعة شاملة من حلول الأعمال بدءاً من الشركات الناشئة وحتى مشاريع الرعاية الصحية الضخمة والأطباء المستقلين والزائرين. وتعد مدينة دبي الطبية الوجهة الأفضل للمؤسسات الطبية والأكاديمية، والتي تكمّلها خيارات نمط الحياة العصري، حيث تقدّم لزوارها مجموعةً واسعة من خيارات الضيافة والتسوّق والترفيه.