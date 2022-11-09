«خلف الله» المول الجديد الأول بالمدينة لخدمة 600 ألف نسمة لتوفير «حياة كريمة» للمستهلك

«وافي» هدفنا تقديم خدمة تنافسية للمواطن في الجودة والسعر من خلال سلسلة من مولات C3 ئ ( تشاو سيتي سنتر)

ضخ سلسلة تجارية لاستثمارات جديدة يؤكد أن البلد امنه وقادرة علي جذب استثمارات أجنبية

«جودة» 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يوفرها الفرع الجديد

افتتح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ثالث فرع من سلسلة كارفور بمولات C3 ( تشاو سيتي سنتر) بالتعاون مع شركة شركة «مودرن ريتال جروب وجلوبال ريتال جيت – MRG) (GRG بمنطقة الـ 3 فدان جنوب المدينة ، بمساحة 4000 متر واستثمارات تتجاوز 60 مليون جنيه .



شارك في الافتتاح، اللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب ، والدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، ، واللواء أركان حرب هشام الخطيب رئيس مجلس إدارة MRG ، ود.م محمد سناء الدين وافى رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت «GRG» ، الدكتور تامر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة «GRG» ومجموعة من المستثمرين .



وأكد رئيس جهاز مدينة 15مايو ، أن الجهاز قدم كافة أنواع الدعم بداية من التراخيص وتوصيل المرافق اللازمة لأول سلسلة تجارية في 15 مايو لخدمة 600الف نسمة، موضحا أن هذا الافتتاح يأتي في إطار اهتمام الجهاز بتوفير كافة الخدمات، لقاطني المدينة، من أجل توفير «حياة كريمة» لهم، طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير كافة الخدمات للمواطنين علي مستوى أجهزة المدن العمرانية الجديدة.



وقال الدكتور محمد سناء الدين وافى رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت«GRG» ، أن الشركة تقدم المراكز التجارية باسم تشاو سيتي سنتر« «C3وتقدم كافة الخدمات والأنماط التجارية التي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة وذلك في مواقع متميزة يسهل الوصول إليها وتخدم اكبر قدر من العملاء، موضحا أن الشركة «MRG» وقعت برتوكول مع مجموعة ماجد الفطيم لتشغيل وإدارة عدد من السلاسل التجارية في المدن العمرانية الجديدة .



وأضاف وافي ، أن الدولة المحرك الأساسي للاقتصاد وليس القطاع الخاص لوحده، مشيرا إلي أن الدولة هي القادرة علي تغير القوانين الخاصة بالاستثمار وان قانون رقم72لعام2017علي سبيل المثال يتيح للمستثمر الاستثمار بصفة مباشرة في بعض المشروعات الاستراتيجية متوقعا أن يحقق القانون هدفه خلال 3 سنوات ، موضحا أن المستثمر الأجنبي يأمن علي استثماراته بضمانات من الدولة مشيدا بقرار الرئيس السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين والتطور في إدارة الهيئات الاقتصادية في الوقت الحالي .



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال ريتال جيت«MRG» ، أن الشركة تستهدف في المرحلة الثانية من المشروع التوسع خارج القاهرة وفي الدلتا الجديدة علي وجه الخصوص خاصة وأنها تفتقد المراكز التجارية المنظمة ، خاصة أن قطاع التجارة من أكبر القطاعات التي توفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة .



وأكد وافي، أن ضخ الشركات لاستثمارات جديدة في سلاسل تجارية في الوقت الحالي يعد رسالة قوية أن البلد امنه وقادرة علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجانب تقديم خدمة تنافسية للمواطن في الجودة والسعر .



وقال تامر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة «mrg» للمشروعات والإدارة وهي شركة حديثه وتحالف تم إنشائه عام 2022من تحالف شركتي «grg» للتنمية وإدارة المشروعات وشركة مودرن ايجيبت وهي شركة مساهمة مصرية وفقا لقانون 72لعام2017كما تضم الشركة مجموعة من الشركاء المصريين بالأضافة إلي شركاء من المانيا والاتحاد الأوربي.



وأضاف جودة ، أن الشركة قامت بافتتاح فرعين في العبور والسادس من اكتوبر ضمن البرتوكول وافتتحت الفرع الثالث بمدينة مايو باستثمارات تشغيلية للفرع الواحد60مليون جنيه ، موضحا أن البرتوكول يتضمن افتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام الحالي في العاشر من رمضان ومدينة الشروق .



وأوضح جودة ، أن المراكز التجارية متوسط المساحة بها يترواح بين 9الاف و13الف متر ، مشيرا إلي أن كارفور يوفر من 150 إلي 200 الف فرصة عمل مباشرة بجانب نحو 200فرصة عمل أخري في المحلات المتواجدة داخل المركز التجاري التي يبلغ عددها 25 وحدة تجارية .



وقال العضو المنتدب التنفيذى لشركة «mrg» ، أنه سيتم تسكين باقي الوحدات المتواجدة داخل المركز التجاري خلال 5اشهر ،مشيرا إلي أن افتتاح المرحلة الثانية من فرعي العبور واكتوبر في شهر ديسمبر المقبل .

كما اعرب الدكتور / محمد سناء عن زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بالشركة بالتعاون مع جهازمشروعات الخدمة الوطنية في حين جاء افتتاح فرع 15 مايو ضمن سلسلة تم افتتاحها موخرا في المناطق العمرانية الجديدة وهي العبور الجديدة – السادس من اكتوبر الجديدة - مدينة بدر – مدينة الشروق – مدينة 15 مايو – مدينة العاشر من رمضان – العاصمة الادارية الجديدة .وذلك ايضا قد يعطي فرصة للشركات الاستثمارية المبتدئة والطامحة في زيادة حجم استثمارتها بالتعاون مع شركة MRG والتي جاءت مجموعة من التعاقدات اشرف عليها المستشار ياسر حجازي المستشار القانوني لشركة جلوبال رتيال جيت. والذي قام بمجهودات كبيرة في الفترة الاخيرة لتوفيق الاوضاع القانونية للشركات المتعاقدة داخل مجموعة المولات التي تم افتتاحها مؤخرا.

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