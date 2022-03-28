أصبح مزود التكنولوجيا التعليمية الهندي الرائد راع رسمي لكأس العالم FIFA 2022

بصفتها راع رسمي لكأس العالم FIFA 2022، ستتمكن شركة BYJU’S من الوصول إلى منصة عالمية تعزز من خلالها التكامل بين التعلم والرياضة

دبى، الامارات العربية المتحدة: تم الإعلان عن شركة التكنولوجيا التعليمية الرائدة عالمياً "بايجوس" BYJU’S كراع رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022، وستستفيد هذه الأخيرة من خلال هذه الشراكة مع البطولة من حقوق العلامات التجارية وشعار وأصول كأس العالم FIFA 2022، كما ستنظم عروضاً ترويجية مميزة في التواصل مع عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وستنشئ محتوى جذاباً يحتوي رسائلاً تعليمية كجزء من خطة تفعيلية متعددة الأوجه.

قال مدير الشؤون التجارية بـ FIFA، السيد كاي ماداتي: "يبذل FIFA جهوداً كبيرة في تسخير قوة كرة القدم لإحداث تغيير مجتمعي إيجابي، ويسرنا جداً أن نتعامل مع شركة مثل BYJU’S، إذ تسعى هي الأخرى إلى إشراك الشباب وتمكين المجتمعات أينما كانوا في العالم"، وأردف قائلاً: "نتطلع إلى دعم ترويج فرص التعليم التربوية التي تقوم بها شركة BYJU’S، كما نتطلع لرؤيتها وهي تنضم إلينا في قرع طبول الإثارة العالمية لكأس العالم FIFA 2022".

قال مؤسس شركة BYJU’S ورئيسها التنفيذي، السيد بايجو رافيندران: "نحن متحمسون جداً لرعاية كأس العالم FIFA قطر 2022، أكبر حدث رياضي في العالم، وإنه لمن دواعي الفخر أن نمثل الهند على هذا المسرح العالمي المرموق وأن ندافع عن التكامل الموجود بين التعليم والرياضة التي أضحت جزءاً كبيراً من حياتنا، فهي تجمع الناس في جميع أنحاء العالم. وكما تلهم كرة القدم ملايين العشاق، نأمل أن تلهم BYJU’S من خلال هذه الشراكة حب التعلم في قلب كل طفل".

مع اكتسابها لـ 150 مليون متعلم من جميع أنحاء العالم، استطاعت BYJU’S أن تكون رائداً عالمياً في المنتجات والمحتويات التعليمية المدفوعة بالتكنولوجيا المخصصة والجذابة. فبعد 10 سنوات من تأسيسها، تمكنت الشركة من تلبية احتياجات مجتمع مدرسي كبير على مستوى العالم – من التحضير لامتحانات التلاميذ (من الحضانة لسن 12) إلى دورات تحسين المهارات المهنية – مع عروض متنوعة من برامج: Great Learning، Epic، Tynker، Osmo and Topper، Aakash.

يقع المقرالرئيسي للشركة في مدينة بنغالورو بالهند، ولها مكاتب في 21 دولة، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة، إنها شركة تسعى إلى غرس فضول التعلم وخلق متعلمين عصاميين، كما تساعد في الحصول على نتائج تعليمية أفضل، فهي تعمل على تغيير أسلوب تعلم الطلاب، وجعل دور المعلمين ممزوجاً بالتكنولوجيا المادية والرقمية جنباً إلى جنب مع أحدث الابتكارات والخبرات التعليمية.

ولأن تعزيز الإمكانيات البشرية هو هدفها، نجحت BYJU’S في التمكين لأكثر من 3.4 مليون طالب – في المجتمعات المحرومة – من التعلم الرقمي في الهند، وتهدف إلى الوصول إلى 10 ملايين طالب في وطنها بحلول سنة 2025.

ستقام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر / تشرين الثاني و18 ديسمبر / كانون الأول سنة 2022. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع FIFA.com.

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