عرض طراز ( Yang Wang U8 )، المركبة الرياضية الكهربائية الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، للمرة الأولى في المعرض الجديد

الإمارات العربية المتحدة - احتفلت شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي"، بالتعاون مع شركة BYD، الرائدة عالمياً في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، بالافتتاح الرسمي لأحدث إضافة لسلسلة معارضهما المتطورة في طريق الشيخ زايد، والذي يجسّد الالتزام الراسخ للعلامة التجارية بتعزيز التنقل الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويواكب الهدف الطموح للحكومة بتوفير أكثر من 40 ألف مركبة كهربائية بحلول عام 2030.

يحتل هذا المعرض، الذي يأتي في إطار استراتيجية "أقرب إليك" في BYD، موقعاً حيوياً لتوفير وصول أسهل وراحة أكبر للعملاء في مختلف أنحاء دبي، مما يتيح استكشاف المجموعة الأحدث من المركبات الكهربائية والهجينة التي تنتجها العلامة التجارية.

وحقق المعرض، الذي وضع قيد العمل منذ شهر واحد، إنجازاً متميزاً من خلال أكثر من ألف زيارة وحجز لتجارب القيادة، مما يدلّ على الإقبال الملحوظ على مركبات BYD وعلى تبني مبدأ التنقل الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تطمح شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي" إلى افتتاح المزيد من المعارض وورش خدمات ما بعد البيع والبدء بتوفير عربات الخدمات المتنقلة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025 لتعزيز منظومة عمل التنقل الكهربائي والتشجيع على اعتماده على نطاق واسع. كما تهدف إلى تغطية 90% من السوق الإماراتية عبر التواجد بشكل بارز في جميع الإمارات مع نهاية هذا العام.

شهدت شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي" منذ تأسيسها نجاحاً باهراً من خلال 2,000 عملية بيع تقريباً واستقطاب 5,000 زيارة إلى موقعها الأول في دبي فيستيفال سيتي. ويستمر الموقع الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة باستقطاب اهتمام كبير بأكثر من 1.3 ملیون زيارة وأكثر من 22 ألف عميل محتمل، مما يظهر تنامي شعبية BYD في المنطقة.

وحظي الزوار خلال الافتتاح الرسمي لمعرض طريق الشيخ زايد بفرصة حصرية لمعاينة السيارة من طراز (Yang Wang U8) المنتظرة بشدة، التي تعرض للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة. وتجمع هذه المركبة الرياضية الكهربائية الفاخرة بين نظام محرك رباعي بقوة 1,100 حصان وقدرات متقدمة على الطرق الوعرة، بما في ذلك "نظام السلطعون" للحركة الجانبية.

كما تمتاز(Yang Wang U8) بتصميم عصري فخم ومقصورة داخلية مزودة بتقنيات متطورة ومدى قيادة كبير، وتعكس هدف BYD في توفير مركبات كهربائية وهجينة تناسب أذواق جميع السائقين من الطرازات منخفضة التكلفة ذات المزايا الأساسية إلى هذا الخيار الفاخر. ويبدأ بيع هذا الطراز في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025.

أبرز مزايا معرض طريق الشيخ زايد:

• موقع استراتيجي: على طريق الشيخ زايد بالقرب من الواحة مول، مما يسهل الوصول إليه ويبرزه أكثر.

• مساحة عرض واسعة: يمتد المعرض على 750 متر مربع تقريباً ويوفر تجربة شاملة، مما يتيح للزوار التعرف عن كثب على أحدث المركبات الكهربائية وعلى اثنتين من تقنيات التنقل الأخضر:

الكهربائية بالكامل من خلال BYD HAN، السيدان الفاخرة وBYD SEAL، السيدان الرياضية، وBYD ATTO 3 الرياضية العائلية، وعروض السيارات الهجينة القابلة للشحن بمدى يصل إلى 1,000 كيلومتر (طراز السيارة الهجينة القابلة للشحن المعروض من خلال BYD SONG PLUS، الرياضية، وBYD QIN PLUS، السيدان ميسورة التكلفة).

• منطقة استكشاف تفاعلية: توفر هذه المنطقة تجربة تعليمية ثرية تسلّط الضوء على مزايا وقدرات تقنيات BYD الحديثة: بطارية الشفرة (Blade) الرائدة من BYD ومحرك (DM-i) وتقنيات من خلال نماذج بالحجم الفعلي ومعارض تفاعلية.

• موقف سيارات ضخم مزود بمحطات شحن: يؤكد موقف السيارات الواسع، المزوّد بمحطات شحن للمركبات الكهربائية، على التزام BYD بدعم البنية التحتية اللازمة لهذه المركبات. ويعرض حلول الشحن المنزلي “Charge2moov”، التي تقدمها شركة الفطيم للتنقل الكهربائي.

وفي هذه المناسبة، قال حسن نرجس، المدير العام لـ "شركة الفطيم للتنقل الكهربائي": "نشهد، منذ انطلاق أعمالنا العام الماضي في الإمارات العربية المتحدة، تفاعلاً كبيراً في السوق. فسجلنا، خلال شهر واحد فقط من افتتاح هذا المعرض، رقماً قياسياً في عدد الزيارات وحجوزات تجارب القيادة، وذلك بفضل موقعه الممتاز على طريق الشيخ زايد، مما يبرهن على الاهتمام الفائق والطلب الكبير في الإمارات على القيادة المراعية للبيئة والتقنية الابتكارية".

"وفي إطار تركيزنا في المستقبل على سهولة الوصول، نسعى مع نهاية هذه السنة إلى تغطية 90% من السوق من خلال افتتاح مواقع جديدة في إمارات أبوظبي والعين ورأس الخيمة. كما نطمح أيضاً إلى التوسع في خدمات ما بعد البيع وطرح الخدمات المتنقلة، مما يتيح للعملاء خدمة مركباتهم في الوقت الذي يناسبهم في منازلهم أو خلال تنقلهم. وتمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة على طريق تسهيل التحول للمركبات الكهربائية في المنطقة".

بدوره، قال إيه دي هوانغ، المدير العام لشركة BYD في الشرق الأوسط وأفريقيا : "يؤكد افتتاح هذا المعرض الثاني في الإمارات العربية المتحدة التزامنا المستمر بالتنقل المستدام في المنطقة. وتمثل هذه المنشأة الجديدة على طريق الشيخ زايد الشهير إنجازاً هاماً في توسعنا، إذ نطمح إلى توفير المزيد من حلول المركبات الكهربائية ميسورة التكلفة والمبتكرة لتلبية الطلب المتنامي في الإمارات العربية المتحدة".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة byduae.ae.

نبذة عن "مجموعة الفطيم"

تُعد "مجموعة الفطيم"، التي تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي، حالياً من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعاً ومواكبة للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في المجموعة أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: السيارات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر ابتكاراً وإعجاباً في العالم. وتسهم ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم وتركيزها الدؤوب على العملاء في استمرار نمو أعمالها وتوسعها، من خلال تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في المجتمعات التي تعمل فيها. وتواصل المجموعة، تمسكها بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة وإثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجموعة www.alfuttaim.com

نبذة عن شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي"

تختص شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي"، وهي شركة تابعة لـ "مجموعة الفطيم"، بتعزيز حلول النقل المستدام والنهوض بها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهجينة والبنية التحتية للشحن الكهربائي والخدمات المرتبطة بها.

وتتميز الشركة بالتزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تهدف إلى تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة في المنطقة، مما يسهم في الحد من البصمة الكربونية وبناء مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً. وتُعدّ شركة "الفطيم للنقل الكهربائي" الموزع الحصري للسيارات الكهربائية من علامتيّ Polestar وBYD في دولة الإمارات، حيث توفر مجموعة من الطرازات المناسبة لحاجات وميزانيات جميع العملاء. وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تشمل حلول الشحن الكهربائي والدعم بعد عمليات البيع وخيارات التمويل، بالإضافة إلى توفير السيارات الكهربائية.

نبذة عن BYD

BYD هي الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة، بعد أن باعت 1.86 مليون مركبة في جميع أنحاء العالم في 2022 وأكثر من 3 ملايين حتى الآن. وفضلاً عن أنها من أنجح الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية والهجينة في جميع أنحاء العالم، تُعدّ BYD الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للمركبات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات. وبدأت حالياً التوسع في الإمارات العربية المتحدة في أعقاب عملياتها الناجحة في العديد من الأسواق المتقدمة، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا.

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