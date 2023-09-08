الناقلة الوطنية لدولة قطر تبدأ العد التنازلي لجائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى – قطر 2023® مع فريق BWT Alpine

الدوحة، قطر ــ يسر الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في العالم لـ7 مرات، الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة مع فريق BWT Alpine لتصبح شريك الطيران الرسمي لفريق سباقات الفورمولا 1 لسنوات عديدة. كما وستتعاون الناقلة القطرية مع الفريق للترويج لمنافسات جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى – قطر 2023®. وتأتي هذه الشراكة بعد إعلان الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من هذا العام عن رعايتها لمنافسات بطولة الفورملا 1® بوصفها شريك الطيران العالمي والرسمي للبطولة.

وبموجب إتفاقية الشراكة، سيتسنى للناقلة القطرية وضع علامتها التجارية على خوذات وقبعات سائقي فريق BWT Alpine خلال منافسات سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى – قطر 2023®، إلى جانب العديد من الفعاليات التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي سيشارك فيها أفراد فريق BWT Alpine وكبار موظفي الناقلة القطرية فضلاً عن أفراد طاقم الضيافة لدى الناقلة الوطنية لدولة قطر والعديد من المشجعين. ومن ناحية أخرى، كما تؤكد الشراكة التزام الخطوط الجوية القطرية المستمر بتعزيز ودعم الرياضة بكافة أنواعها وخاصة الرياضة الميكانيكية سواء داخل قطر أو على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفخر الخطوط الجوية القطرية بشراكتها مع فريق BWT Alpine للفورمولا 1 وذلك لما تساهمه هذه الاتفاقية في الترويج لسباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى – قطر ولتقديم التجارب الاستثنائية لمسافرينا وعملائنا وجميع عشاق رياضة السرعة الذين سيتواجدون في الدوحة لمتابعة السباق. كما وتتوافق رؤية الناقلة القطرية مع BWT Alpine من خلال التزامهما بتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق الهندسة الدقيقة والتميز لتحقيق التقدم التكنولوجي سواءً في عالم الطيران أو السيارات. نتطلع إلى استضافة العالم مجدداً في قطر خلال منافسات سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى ونتمنى لفريق BWT Alpine كل التوفيق خلال الفترة المتبقية من الموسم ".

وقال السيد ديفيد جيندري، نائب الرئيس لفريق BWT Alpine - قسم الرعاية، الشراكة والاتصالات: "يشرفنا التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية والتي تتمتع بمعايير عالية، حيث تجمعنا معاً الأهداف المتمثلة في حماية البيئة مع استخدام الوقود المستدام، بما يتماشى مع أهداف الفورمولا 1 في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030. نتطلع إلى تعاون وثيق يمثل فرصة فريدة لفريق Alpine لتعزيز وجوده في قطر والتواصل مع المشجعين في المنطقة. كما وأن الفريق بأكمله متشوق إلى زيارة دولة قطر في بداية شهر أكتوبر للمشاركة في سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى – قطر 2023®.

ومن الجدير بالذكرأن جميع محبي السيارات والسرعة على موعد مع التشويق حين يلتقي أبطال السرعة في حلبة لوسيل الدولية التي تستضيف منافسات بطولة الخطوط الجوية القطرية الكبرى - قطر في الفترة ما بين 6-8 اكتوبر 2023.

يمكن للمشجعين الارتقاء بتجربة السباق من خلال الاستفادة من باقات السفر الشاملة، والتي تتيح المجال أمام محبي السرعة من مختلف أنحاء العالم لحضور الحدث والمشاركة في تجارب حصرية مثل التجول على خط الانطلاق والقيام بجولة على حلبة السباق، مصحوبة بمرشدين مختصين، بالإضافة إلى الاستمتاع بفعاليات خاصة بحضور بعضاً من أفضل سائقين الفورمولا 1®. كما وتشمل هذه الباقات رحلات ذهاب وعودة مع الخطوط الجوية القطرية وخيارات فندقية متميزة وتذاكر سباق وغيرها العديد من التجارب والمزايا المميزة. لحجز باقات المشجعين الشاملة والمميزة، يمكن لعشاق رياضات الميكانيكية من زيارة qatarairways.com/F1.

تلتزم كل من الخطوط الجوية القطرية، F1® وفريق BWT Alpine في الفورمولا 1 بالعمل للحد من التأثير البيئي في مجال صناعاتهم. كما ويتعاونوا معاً في مبادرات تركز على الاستدامة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والسعي من أجل مستقبل مشرق.

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