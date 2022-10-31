تماشياً مع استراتيجيته الداعمة للمشروعات بجميع أحجامها

القاهرة : يشارك بنك أبوظبي الأول مصر، رابع أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر، في فعاليات قمة مصر لحلول الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "الجيل القادم لمجتمع الأعمال في مصر (الابتكار – التمويل – النمو – الاستدامة)"، بهدف تمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال القائمين عليها من مختلف قطاعات الأعمال، فضلًا عن تعزيز المناخ الاستثماري في مصر تماشيًا ودعمًا لرؤية مصر 2030.

تنعقد فعاليات القمة الأولى من نوعها في مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبحضور أكثر من 500 مشارك من الخبراء وأصحاب المشروعات والجهات المعنية من ممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة.

ويشارك في القمة ممثلاً عن بنك أبو ظبي الأول مصر، الأستاذ هاني الشامي، المدير العام ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جلسة بعنوان "البرامج التمويلية المتاحة للمشاريع: المتطلبات والتنويع"، والتي يستعرض فيها البنك الفرص التمويلية المتاحة للمشروعات المختلفة والقطاعات التي تنتمي إليها، فضلاً عن الشروط والمتطلبات للحصول على تلك التمويلات.

وأعلن بنك أبوظبي الأول مصر استمراره في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن وضع خطة طموحة للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الثلاث سنوات القادمة وخاصة تلك التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٥٠ مليون جنيه مصري، دعماً لمبادرات البنك المركزي المصري.

تأتي مشاركة البنك في القمة جزءًا من استراتيجيته الداعمة للمشروعات بجميع أحجامها، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل عالميًا 90% من قطاع الأعمال والمسؤولة عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصادات الناشئة، كما تعد أحد الركائز الرئيسية لأي اقتصاد ناجح، ولذلك يولي البنك أهمية كبيرة لتلك المشروعات ودعمها من أجل الاستمرار والنمو في ظل الظروف الاقتصادية متسارعة التغير.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول - مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، رابع أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ويحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين. ويقدم بنك أبوظبي الأول - مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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