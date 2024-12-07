دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقيّة مع شركة "BT Holding LLC" بدبي، بهدف تطوير مجتمع سكني مسوّر داخل منطقة الجولف في دبي الجنوب وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي.

وقد وقع الاتفاقية كلّ من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وأحمد علي رياض مالك، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، ومالك رياض حسين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Bahria Town، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وسيضم المجتمع السكني الرئيسي مجموعة متنوعة من الفلل ووحدات التاون هاوس والشقق، بالإضافة إلى مرافق تعليمية ومستشفيات ومساحات تجارية ومساجد وأماكن ترفيهية، إلى جانب مساحات خضراء، وقنوات مائية، وحديقة مركزية، ونوافير راقصة، ووجهات مميزة، وشوارع واسعة، والعديد من المرافق الأخرى لتوفير تجربة معيشية تجمع بين الهدوء والحيوية.

وقال سعادة خليفة الزفين: "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع أحد أبرز المطورين العقاريين في آسيا. إنّ دبي الجنوب تُعتبر مدينة المستقبل، ويعكس الإقبال المتزايد على العقارات في هذه المنطقة الإمكانات الكبيرة المرتقبة في السنوات المقبلة، ونحن ملتزمون بدعم رؤية الحكومة التي تهدف إلى جذب مليون مقيم إلى دبي الجنوب عند اكتمال مطار آل مكتوم الدولي. وسيعزّز هذا المشروع الفريد من نوعه من جاذبية دبي للمستثمرين العالميين وسيضع معايير جديدة للمعيشة الراقية، ويُسهم في تلبية تطلعات المستثمرين والسكان على حد سواء."

من جانبه قال مالك رياض حسين: "بفضل نموها المتسارع ومكانتها العالميّة، تُعد إمارة دبي سوقًا أساسيًا لتوسيع حضورنا على المستوى الدولي. ويسعدنا توقيع هذه الشراكة مع دبي الجنوب لإطلاق مشروع عقاري يعكس جوهر المجتمعات العصريّة والمتطوّرة. وعبر توظيف خبرتنا الواسعة في تطوير مجتمعات رئيسية تغطي مساحات شاسعة في باكستان، نهدف إلى تكرار هذا النجاح في دبي من خلال إنشاء مجتمع متكامل ومستدام. ونتطلع إلى التعاون مع دبي الجنوب لتحقيق هذه الرؤية الطموحة."

ويشار إلى أنه تم إطلاق دبي الجنوب كمشروع لحكومة دبي في العام 2006، ويمثل مدينة ناشئة على مساحة قدرها 145 كيلومتراً مربعاً وفق مخططها الرئيسي. وبفضل موقعها كمركز تجاري وسكني عالمي، ومساهم رئيسي في النمو الاجتماعي والاقتصادي لدبي والإمارات العربية المتحدة، تقدم دبي الجنوب مزايا المنطقة الحرة المثالية للأعمال، إلى جانب بيئة معيشية تتضمن مجتمعات متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات أنماط الحياة المختلفة.

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