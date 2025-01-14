دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هوتباك Hotpack، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف المستدامة ومقرها دبي، عن حصول ثماني منشآت تصنيعية تابعة لها موزعة عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، للمرة الثانية على شهادة الاعتماد بدرجة AA عن سلامة مواد التعبئة والتغليف والصادرة عن منظمة "المعايير العالمية للامتثال لسمعة العلامة التجارية" (BRCGS).

ويؤكد إعادة الاعتماد التزام هوتباك بأعلى المعايير في سلامة المنتج والجودة والتميز التشغيلي، وذلك تماشياً مع ممارسات التصنيع المستدامة العالمية.

ويُسلط تجديد الاعتماد الضوء على أنظمة إدارة الجودة والسلامة القوية لدى الشركة، وعمليات التدقيق الداخلي الصارمة، والمبادرات الاستباقية للحفاظ على المعايير العالمية في مجال الإنتاج. وتشمل المرافق التي أُعيد اعتمادها بدرجة AA من منظمة "المعايير العالمية للامتثال لسمعة العلامة التجارية" (BRCGS)، منشآت التصنيع الحديثة التابعة لهوتباك في دبي وأبو ظبي وأم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصانعها في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويؤكد الاحتفاظ بهذه الشهادات وترقيتها على ريادة هوتباك في قطاع التعبئة والتغليف كما يعزز سمعتها كشريك موثوق للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على إعادة الاعتماد، قال "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب لمجموعة هوتباك: "نحن فخورون بحصول ثمانية مرافق لدينا على إعادة الاعتماد من منظمة "المعايير العالمية للامتثال لسمعة العلامة التجارية" المرموقة. هذا الإنجاز هو انعكاس للعمل الجاد والتفاني والجهد الجماعي لموظفينا. وأعرب عن امتناني العميق لكل عضو في أسرة هوتباك لالتزامهم بالتميز ودورهم في جعل هذا الإنجاز ممكناً".

وبدوره، قال "زين الدين بي بي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة هوتباك: "في هوتباك، يتضح التزامنا بالتميز في سلامة المنتجات ونوعيتها من خلال التعاون الوثيق بين فريق ضمان الجودة والفرق القائمة في الموقع. إن نجاحنا في الاحتفاظ بشهادة الاعتماد يأتي ثمرة لجهودنا المستمرة في التواصل ومشاركة أفضل الممارسات والتعلم من نتائج التدقيق وممارسات التصنيع الجيدة. لقد ساهم التعاون المتواصل وتبادل المعارف بين فرق العمل المتعددة لدينا في توفير نتائج مفيدة لجميع الأطراف المعنيين، مما سمح لنا بتحقيق أعلى المعايير والحفاظ عليها بشكل دائم. إن تفانينا تجاه العمل الجماعي والتحسين المستمر من شأنه أن يضمن التزامنا بأفضل الأنظمة والممارسات في القطاع".

وأوضح "أنور بي بي"، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمدير التنفيذي في هوتباك، أن قيام الشركة بتنفيذ العديد من التدابير المبتكرة يأتي تأكيداً لالتزامها بأعلى المعايير المتعلقة بسلامة المنتجات وجودتها. وإدراكاً منها بأن فرق العمل المتفانية تعزز من كفاءة أنظمة إدارة الجودة والسلامة، تسعى الشركة إلى بناء ثقافة تشجع على الحوار المفتوح. حيث يتم تمكين كل موظف، من أفراد الأمن إلى مندوبي التوصيل، بفهم واضح لدوره في تلبية متطلبات السلامة وتجاوز توقعات العملاء".

وتعد "خطة ثقافة سلامة المنتج" جزءاً أساسياً من هذه المبادرة، حيث تم تصميمها بهدف إشراك الموظفين وتحفيزهم من خلال برامج التقدير المختلفة. كما يتم الاعتراف بالمساهمات البارزة عبر فئات متعددة، مما يعزز الشعور بالمساءلة والفخر داخل القوى العاملة. وفي عام 2024، كرّست هوتباك هذا الالتزام عبر رقمنة "استبيان ثقافة السلامة"، مما يسمح للموظفين بتقديم ملاحظات مستمرة بدلاً من الاعتماد على المراجعات السنوية. وقد مكّن هذا التحول الشركة من تحديد مجالات التحسين بشكل استباقي وتنفيذ التحسينات على نحو استراتيجي، مما يضمن التميز المستدام في ممارسات السلامة والجودة.

وأضاف "أنور": "في هوتباك، يقودنا تركيزنا على التحسين المستمر إلى اعتماد حلول متطورة للحفاظ على معايير الجودة والسلامة وتجاوزها. وبينما نتجه نحو رقمنة أنظمتنا الإدارية بشكل كامل من خلال دمج حلول تخطيط موارد المؤسسات، فإننا نهدف إلى تبسيط عمليات التوثيق وتقليل أوقات الاسترجاع وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتضمن هذه المبادرة حصول فرقنا ومدققينا على المعلومات الهامة بسلاسة، مما يعزز التزامنا بالتميز والابتكار في كل جانب من جوانب عملياتنا".

تأسست هوتباك في عام 1995، وهي شركة رائدة معترف بها في مجالات تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. واليوم، تعمل الشركة في 16 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وساحل العاج ونيجيريا وإسبانيا وأستراليا. ومع أكثر من 4,000 موظف و20 منشأة تصنيع حديثة و29 فرعاً. تقدم هوتباك مجموعة شاملة من حلول التعبئة والتغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم والتموين والبيع بالتجزئة والتعبئة والتغليف الصناعية. وتظل هوتباك ملتزمة بتقديم منتجات تغليف مبتكرة وعالية الجودة ومستدامة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها العالميين.

نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 16 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب وساحل العاج ونيجيريا واسبانيا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 47 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.

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