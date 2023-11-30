مشهور مقيم في دولة الإمارات سيعزز الإلهام والتفاؤل كجزء من جهود إل جي لنشر الإيجابية وإثبات أننا نستطيع أن نشارك الإلهام والأمل سوية عبر رسالة "الحياة جيدة"



دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) أن تُعلن عن شراكتها مع الإذاعي الشهير ونجم Netflix ورجل الأعمال كريس فيد الذي سينضم إلى قائمة سفراء العلامة التجارية الموقرة والعالمية Brave Optimist في حملة "إل جي" الرائدة "الحياة جيدة".

يشهد التعاون الذي يستمر لمدة عام وقوف فيد إلى جانب نجوم عالميين آخرين، حيث تخطط "إل جي" لإصدار محتوى تعاوني هادف على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمختلف المؤثرين، والذي تهدف الشركة من خلاله إلى نشر مفهوم أننا نستطيع سوية أن ننشر الإلهام والأمل بين العملاء في كافة أنحاء العالم عبر تبنّي رسالة "الحياة جيدة".

وتجسد مجموعة الشخصيات المؤثرة التي تعاونت معها "إل جي" روح "التفاؤل والشجاعة" وتشمل جيني بارك عارضة الأزياء النيجيرية الكورية التي تشق طريقها بنفسها عبر الثقة بنفسها وبالمستقبل، وكودي سيمبسون السباح الوطني الأسترالي والمغني وكاتب الأغاني، وويلو سميث الفنانة التي تحظى باحترام كبير وابنة المغني الشهير وممثل هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار ويل سميث.



تميّزت رحلة فيد نحو النجاح بتغلبه على الشدائد وتخطيه للرفض وتمهيد طريقه الخاص للتفاؤل والتصميم الراسخ وإيجاد الحب والفرح في لحظات الحياة اليومية عبر رؤية "الحياة جيدة".



قال فيد: "أشعر بفخر كبير للتعاون مع إل جي وكوني جزءاً من حملة "الحياة جيدة"، فهي مبادرة تعزز الإلهام والأمل، ليس فقط في دولة الإمارات وإنما على مستوى العالم أيضاً. وآمل أن أشجع الآخرين من خلال تجربتي الشخصية أن يعتنقوا مفهوم التفاؤل والمثابرة في حياتهم".



سيشارك فيد كجزء من دوره كسفير لعلامة Brave Optimist من "إل جي" قصة عميقه من فترة محورية في حياته ساعدت في تشكيل شخصيته المتفائلة وتحقيقه للنجاح. ومن المقرر إصدار مقطع الفيديو الذي يصور هذه القصة الملهمة ويَعِدُ برحلة إيجابية وملهمة في وقت لاحق من العام الجاري.

تُعدّ حملة "الحياة جيدة" التي أطلقتها "إل جي" في أغسطس جزءاً أساسياً من رؤية الشركة للتحول إلى "شركة حلول الحياة الذكية"، وذلك عبر مبادرة Brave Optimist التي تُسقط الضوء على أهمية الاتحاد سوية خلال الفترات الصعبة. وتمثل الحملة التزام "إل جي" بالتطور ومواكبة الاحتياجات المتغيرة لدى العملاء من خلال توفير التجارب المبتكرة والجذابة.

تم إطلاق مبادرات "الحياة جيدة" بشكل متزايد بما يتماشى مع هوية "إل جي" الحيوية والشبابية التي تم الكشف عنها في وقت سابق من العام الجاري، وشملت "LG Finger Heart Filter" و"Life's Good Label Package" المصممة لمنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل إنستغرام وتيك توك.

ومن جانبه قال سا نيونج كيم، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الخليج: "يعتبر التزام إل جي بتعزيز تواصلها مع العملاء من خلال مشاركة القيم الأساسية ورسالة "الحياة جيدة" بمثابة خطوة مهمة باتجاه التفاؤل. وتؤكد شراكتنا مع كريس فيد الشهير والمتعاطف والمثابر الذي سيوصل رسالته إلى عملائنا في جميع أنحاء العالم، التزام "إل جي" بنشر الإيجابية والإلهام، مما يدل على أن الحياة جيدة فعلاً والتفاؤل هو المفتاح لتحقيق الإمكانات غير المحدودة.

لمعرفة المزيد حول حملة إل جي، يرجى زيارة: https://www.lg.com/ae_ar/lifesgood

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com .

* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال الإعلامية

إل جي ون

تسنيم فاخوري

البريد الإلكتروني Tasneem.Fakhouryl@lg-one.com