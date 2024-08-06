المنامة، البحرين: وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، اتفاقية شراكة مع منظمة BRAVE. تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بتجربة المشاهدة لمحبي الفنون القتالية، وذلك من خلال جعلها أكثر سهولة وأقل تكلفة أكثر من أي وقت مضى.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم دمج اشتراكات BRAVE TV، المنصة الرقمية الرسمية لمنظمة BRAVE، ضمن خدمات بتلكو، مما يتيح للزبائن الاشتراك لمتابعة المحتوى المتميز لمنظمة BRAVE بأسعار مخفّضة، مع سهولة الوصول والاستمتاع ببطولات الفنون القتالية رفيعة المستوى.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت الفنون القتالية نموًا ملموسًا. ومنذ تأسيسها، نجحت منظمة BRAVE في استضافة 83 بطولة في 32 دولة. هذا الإنجاز ساهم في تعزيز مكانتها بين أفضل منظمات الفنون القتالية على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة أسيل مطر، مدير عام قطاع المستهلكين في شركة بتلكو: "إننا سعداء بالتعاون مع منظمة BRAVE لتوسعة نطاق محتوى الفنون القتالية المتميزة، وذلك من خلال إضافة اشتراكات BRAVE TV إلى خدماتنا، حيث يمكن الآن للزبائن الاستمتاع بمشاهدة المجموعة الحصرية من محتوى الفنون القتالية بأسعار مناسبة".

من ناحية أخرى، عبّرت السيدة فاليريا لانج، الرئيس التنفيذي لمنظمة BRAVE، عن سعادتها بهذه الشراكة، قائلة: "يمثل هذا التعاون مع شركة بتلكو خطوة هامة نحو تحقيق رسالتنا الرامية إلى تقديم أفضل برامج فنون القتال المختلطة إلى محبيها في البحرين والمنطقة، كما أن هذا التعاون يتوافق مع أهداف التحول الرقمي في البحرين، بما يضمن لمشاهدينا الاستمتاع بالوصول السهل والسلس إلى المحتوى الخاص بنا".

والجدير بالذكر أنه من خلال هذه الشراكة، تهدف كل من شركة بتلكو ومنظمة BRAVE إلى إرساء معايير جديدة للترفيه الرياضي في البحرين، حيث تساهم في خلق أجواء حماسية ورائعة لدى محبي فنون القتال المختلطة من خلال خدمة الاتصالات المميزة في مملكة البحرين.

ويمكن لزبائن بتلكو الاشتراك في BRAVE TV باستخدام رقم هاتفهم من بتلكو، ثم الدفع من خلال فواتيرهم الشهرية. للاشتراك، يرجى زيارة https://watch.bravecftv.com/ .

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