دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت منصة BrandSync، قاعدة بيانات جي إس 1 الإمارات ونظام عرض وإدارة معلومات المنتج، عن حصولها على شهادة ISO/ IEC 27001 لإدارة أمن المعلومات. وتهدف المنصة إلى تعزيز مستويات الثقة في إنجاز العمليات على امتداد سلاسل التوريد، حيث يعكس حصول المنظمة على الشهادة التزامها الراسخ بتمكين حلول أعمال آمنة.

وتحظى شهادة ISO/ IEC 27001 بأهمية عالمية، حيث يتم منحها للشركات التي تنجح بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال أمن المعلومات من خلال إنشاء أنظمة إدارة أمن المعلومات وتطبيقها ومواصلة استخدامها وتحديثها باستمرار. ويعكس الحصول على الشهادة استثمار المنظمة الناجح في الأشخاص والعمليات والتقنيات التي تضمن حماية البيانات الهامة، والتي لا يتم الكشف عنها إلا بعد إجراء عمليات تقييم شاملة ومستقلة ودقيقة لمعرفة ما إذا كانت البيانات والأنظمة محمية بالشكل الكافي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامي حبال، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جي إس 1 الإمارات: "يشكّل الحصول على شهادة إدارة أمن المعلومات ISO/ IEC 27001 خطوة مهمة للمنصة على طريق تحقيق خطتها الثابتة والرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة. وتشهد منصة BrandSync نمواً سريعاً بينما تحرص على تقديم الدعم السنوي لعدد كبير من العلامات التجارية وعلامات التجزئة والهيئات الحكومية ومقدمي الرعاية الصحية، وتوفر لهم الحلول لأكبر التحديات المرتبطة بعملية تخزين وإدارة معلومات المنتجات. وكان عملاء المنظمة، قبل إنشاء المنصة، يديرون أعمالهم بالاعتماد على منصات وجداول بيانات وبرامج متعددة، مما تسبب في إهدار الكثير من الوقت وارتفاع معدل الأخطاء. وتتمتع الشركات، التي تستفيد من خدمات المنصة، بنظام عمل مريح يوفر مستويات أمان عالية".

كما توفر المنصة حلاً منظماً للشركات من خلال توفير مصدر واحد وموثوق لمعلومات المنتج بهدف تحويل إدارة المنتجات إلى عملية سهلة وآمنة، حيث تتطابق الملفات المحملة مع معلومات المنتج، بفضل عملية إدارة الأصول الرقمية الفاعلة للمنصة، مما يجعل من توزيع محتوى المنتج عملية بسيطة وممنهجة.

وأصبح جي إس 1 الإمارات، النظام الداعم للمنصة، الشريك الأول للعديد من الشركات في مختلف القطاعات، نظراً لفائدته الكبيرة في مساعدتهم على رقمنة سلاسل التوريد الخاصة بهم. وتتعاون وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام الماضي مع جي إس 1 لتطوير منصة تطمين الهادفة لتتبع سلاسل توريد المنتجات الدوائية في نظام الرعاية الصحية في الدولة، مما أدى إلى تعزيز الوصول إلى الأدوية في الوقت المناسب وتحسين نتائج العلاج. وتلعب منصة BrandSync دوراً محورياً في تطوير مشروع تطمين، حيث تساهم في تمكين الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد من مشاركة المعلومات، إضافة إلى السماح للجهات المعنية في القطاع الطبي بالحصول على أحدث المعلومات حول المنتجات الدوائية، مثل الجرعة الموصى بها وعمر التخزين وتاريخ الصلاحية ومكان التصنيع.

''GS1'' هي منظمة غير ربحية تعمل على ترميز المنتجات وتتبعها حول العالم، وتطوير المعايير الخاصة بتقنية الباركود، التي سميتها الــ BBC''" كواحدة من أهم 50 ابتكار ساهم في تمكين الاقتصاد العالمي، وهي أداة عبر الإنترنت يمكنك استخدامها لإنشاء رمز (باركود) الخاص بك وإدارة بيانات المنتج الخاصة بك. وتوفر ''GS1'' المعايير العالمية والخدمات والحلول التقنية للمساعدة في حل أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال والشركات الحالية والمستقبلية. وتقوم ''GS1'' بتطوير المعايير العالمية الخاصة بتوحيد معلومات الأعمال على مستوى العالم، وذلك بهدف تحسين مستوى الكفاءة وجودة التواصل على مستوى جميع الشركات بما يضمن خلق معايير مشتركة تدعم الأنظمة والعمليات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك تساهم في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد والسلامة عبر القنوات المادية والرقمية في 25 قطاعًا. كما تخلق معايير ''GS1'' العالمية أساسًا مشتركًا للأعمال من خلال تحديد المعلومات الحيوية حول المنتجات والمواقع والأصول وغيرها ومشاركتها بشكل تلقائي. وحاليًا تتواجد مكاتبها في 115 دولة، وتغطي خدماتها أكثر من 2 مليون شركة، وتنجز يوميًا أكثر من 6 مليارات معاملة.

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