دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت brAInify، المنظومة التعليمية الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لسد الفجوة بين المعرفة والتنفيذ، عن إطلاقها الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفر للمتعلمين نهجاً عملياً لإتقان الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، وصناعة المحتوى، والذكاء المالي، والاقتصاد الرقمي المتطور.

ويأتي إطلاق brAInify في وقت رسخت فيه دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لتقرير Microsoft AI Diffusion Report الأخير، تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم أكثر من 70% من السكان في سن العمل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل نشط، لتصبح بذلك أول دولة تتجاوز هذا الإنجاز. ومع مواصلة الدولة تعزيز طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وبرامج تعليم الذكاء الاصطناعي، تتمتع brAInify بموقع مثالي لدعم هذه الأهداف عبر مساعدة الأفراد على تطوير مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقافة الرقمية، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي بثقة في بيئات العمل الواقعية.

وفي صميم brAInify ستة مسارات تعليمية متخصصة صُممت لدعم مجموعة واسعة من الاهتمامات والطموحات المهنية. وتشمل هذه المسارات: الذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى، والتسويق الرقمي، وتنمية الشباب، والاقتصاد الرقمي، والذكاء المالي، بما يوفر للمتعلمين مهارات عملية ومستقبلية يمكن تطبيقها في بيئات واقعية. ومن خلال تجارب تعليمية منظمة، يمكن للمستخدمين تطوير خبراتهم في أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء المحتوى والعلامات التجارية الرقمية، وتعزيز قدراتهم في اتخاذ القرارات المالية، واكتساب المعرفة اللازمة للنجاح في عالم يزداد اعتماداً على التكنولوجيا.

وتجمع المنصة بين التعلم القائم على الفيديو، والدروس التفاعلية، ووحدات التعلم المصغر، وتتبع التقدم بأساليب التحفيز والتلعيب، والإرشاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة تعليمية أكثر تفاعلاً وتركيزاً على النتائج.

وتتمثل إحدى أبرز مزايا المنظومة في "المرشد الشخصي بالذكاء الاصطناعي"، الذي يوفر دعماً فورياً للمتعلمين من خلال الإجابة عن الأسئلة، وتوضيح المفاهيم، وإرشادهم خلال رحلتهم التعليمية. وبدلاً من استبدال الجهد البشري، تطرح المنصة الذكاء الاصطناعي كأداة تعزز الإنتاجية، وتسرّع عملية التعلم، وتحسن القدرة على التنفيذ.

وتُستخدم brAInify بالفعل من قبل آلاف المتعلمين في عدة دول حول العالم، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة تعليمية عالمية للأفراد الباحثين عما هو أبعد من التعليم التقليدي. ومع تزايد سعي الأفراد والشركات إلى التكيف مع مستقبل تقوده التكنولوجيا، توفر المنصة بيئة منظمة تمكّن المستخدمين من تطوير قدرات ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات اقتصاد اليوم.

ويتوفر تطبيق brAInify على الهواتف الذكية العاملة بنظامي iOS وAndroid، مما يتيح للمستخدمين التعلم والبناء والإبداع من أي مكان. ولمزيد من المعلومات، يمكن متابعة brAInify عبر إنستغرام على الحساب @brainifybyignite.

نبذة عن brAInify

brAInify هي منصة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي صُممت لسد الفجوة بين المعرفة والتنفيذ. ومن خلال مسارات تعليمية منظمة تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي مع التطبيقات العملية في العالم الواقعي، تمكّن المنصة المستخدمين من البناء والإبداع وتطبيق المهارات العملية بطرق ذات أثر ملموس. ومن خلال الجمع بين التعليم والإرشاد والتعلم المرتكز على التنفيذ، تساعد brAInify الأفراد على تطوير القدرات اللازمة للنجاح في عالم رقمي ومتسارع يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.

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