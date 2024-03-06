· يعد هذا أول استثمار يتم بين مبادلة و Bpifrance في إطار شراكتهما الاستثمارية في أفريقيا

· حقق الصندوق حد اكتتاب أقصى قدره 280 مليون يورو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / باريس، فرنسا: أعلنت اليوم شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، شركة الاستثمار السيادي العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي (Bpifrance)، عن دخولهما في استثمار مشترك في صندوق "بارتيك آفريكا الثاني"، وهو أحدث صندوق للاستثمارات الناشئة تطلقه شركة بارتيك، الشركة العالمية المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا، ويركز على القارة الأفريقية.

ويعد هذا أول استثمار مشترك بين مبادلة و Bpifranceضمن إطار شراكتهما الاستثمارية في أفريقيا. وتستثمر Bpifrance أيضاً في صندوق "بارتيك آفريكا الأول" الذي أطلقته شركة بارتيك والذي حقق إغلاقاً مالياً بلغ 125 مليون يورو في يناير 2019. ويضم هذا الصندوق اليوم محفظة تعمل في 27 دولة أفريقية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى الرعاية الصحية، ومن الخدمات اللوجستية إلى تكنولوجيا التعليم. وقد استطاعت هذه المحفظة استقطاب أكثر من 10% من استثمارات رأس المال الجريء في أفريقيا في عامي 2021 و2022.

وقد تمكن صندوق بارتيك أفريقيا الثاني من تحقيق حد الاكتتاب الأقصى وقدره 280 مليون يورو، مما يجعله أكبر صندوق استثماري مخصص لشركات التكنولوجيا الناشئة في أفريقيا. سيوفر الصندوق مبالغ استثمارية أولية تتراوح ما بين مليون إلى 15 مليون دولار من خلال الجولة الأولى إلى الجولة ج، لدعم الشركات ورواد الأعمال الأفارقة في رحلتهم نحو النمو في الأسواق المحلية والدولية والاستفادة من كثير من الفرص الاستثمارية التي توفرها القارة في جميع القطاعات.

وفي هذا الصدد، قال أندريس روديناس دي لا فيغا، رئيس برنامج الاستثمار في فرنسا لدى شركة مبادلة: "تعد أفريقيا واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم بالنسبة للاستثمارات الناشئة، ويسرنا الإعلان عن أول استثمار لنا في أفريقيا من خلال شراكة استثمارية مع Bpifrance بقيمة 350 مليون يورو. لقد نجحنا على مدى سنوات في بناء علاقة عمل قوية مع Bpifrance من خلال برنامج الاستثمار في فرنسا الخاص بنا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق في عدة استثمارات في المستقبل."

وقالت إيزابيل بيبير، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية والدولية في Bpifrance: "لقد كان بنك Bpifrance داعماً طويل الأمد لشركة بارتيك، حيث امتد دعمنا لها في فرنسا لعدة عقود، وفي أفريقيا منذ إطلاق صندوق بارتيك آفريكا الأول في عام 2018. ونحن سعداء بمواصلة دعمنا لبارتيك من خلال صندوقها الثاني المخصص للتغلب على التحديات التكنولوجية المتزايدة التي تواجه القارة، خاصة وأننا نقوم بذلك بالتعاون مع مبادلة، التي تربطنا معها شراكة طويلة الأمد."

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