يتزامن الإطلاق مع افتتاح مكتب BPG Arabia في الرياض بالمملكة العربية السعودية لتوفير خدمات متكاملة لقاعدة العملاء المتنامية في المملكة.

آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة BPG: "يجسد إطلاقنا للموقع الإلكتروني امتداداً متجدّداً لـ BPG ويعكس تاريخنا وثقافتنا وقيمنا ورؤيتنا المتواصلة منذ أربعة عقود".

أطلقت بيتس عبر الخليج "BPG" – (التابعة لـ "WPP" والحاصلة على العديد من الجوائز)، منصات رقمية جديدة ترسّخ رؤيتها المرتكزة على "العملاء أولاً" وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها الإقليمية والتوسع في المنطقة. يتزامن إطلاق الموقع الإلكتروني مع افتتاح BPG Arabia في الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك لتعزيز الخدمات ودعم قاعدة العملاء المتنامية هناك.

وقال آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة BPG: " نحن في "BPG"، نؤمن بأن العامل الأساسي لنجاح الأعمال في الوقت الحالي يكمن في تقديم تجارب استثنائية للعملاء. وفي ظل التطوّر الرقمي الذي يحيط بعالم الأعمال، فإن الأصول الرقمية للعلامة التجارية تهدف إلى توفير تجارب تعكس العالم الواقعي. لهذا السبب، نحن متحمسون لإطلاق منصات "BPG" الجديدة بالتزامن مع افتتاح مكتبنا الجديد في الرياض؛ حيث تقدم هذه المنصات تجربة ديناميكية وتفاعلية وسهلة الاستخدام، وتوفر وصولًا سلساً إلى المعلومات والموارد وتعزّز فرص المشاركة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا القائم على التجديد والتطوير المستمر من جهة، وثقافتنا وقيمنا ورؤيتنا من جهة أخرى. وفي ظل توسعنا في المملكة، نحن واثقون بأن حضورنا الرقمي المتطوّر سيؤسس لعلاقات أقوى ونجاح مستدام. وبالنسبة لفريق عمل "BPG"، فإنّ وجهتنا إلى الأمام وإلى الأعلى دائماً".

من جهته أضاف ڤالي لكشمانان، الرئيس التنفيذي لـ BPG Arabia ورئيس قسم تجربة العملاء في “BPG”: "إنّ افتتاح BPG Arabia هو إنجاز جديدة على مسار 3.0” BPG". ومن خلال مكتبنا الجديد؛ نتطلع إلى أن نصبح الشريك الرائد للعلامات التجارية في المملكة لدفعها نحو آفاق أعلى تتماشى مع أهداف رؤية 2030 وخارطة الطريق الطموحة للمملكة والهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من التنوع الاقتصادي والنمو للجميع. إن إطلاق منصات "BPG" الرقمية الجديدة، التي تواكب التطور الحالي، ستعزز عملنا مع العملاء والأسواق التي نعمل فيها. ومن خلال خبرتنا الكبيرة الممتدة على مدار أكثر من أربعة عقود في المنطقة، نسعى إلى خلق تجارب ذات مغزى تفيد العلامات التجارية والشركات في المملكة."

هذا ويستعرض الموقع الإلكتروني الجديد شبكة الخدمات التي تقدمها “BPG”- بدءاً من استراتيجيات التسويق التي تعتمد على البيانات وتستهدف الجماهير الديناميكية، إلى التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعزّز تحقيق التفاعلات الفردية مع العلامات التجارية. ويعرض الموقع الجديد نبذة من الأعمال الناجحة للشركة في مجال الاتصالات التسويقية من مختلف القطاعات بما في ذلك: التجزئة والعقارات والأعمال اللوجستية والتمويل - بالإضافة إلى محفظة عملائها المتنامية من الشركات العالمية الرائدة وقصص النجاح الإقليمية.

هذا وتستضيف BPG ورشة عمل تحت عنوان "Integrated by Intent" لمدة يومين في نهاية هذا الأسبوع، لتزويد فريق العمل بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتباع نهج شامل لتعزيز تجربة العملاء في الاتصالات التسويقية. وستشهد ورشة العمل حضور مميز لعدد من الخبراء المخضرمين في هذا المجال أبرزهم مارياغرازيا دي أنجيليس، المديرة العامة في Landor &Fitch في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وساسان سعيدي، الرئيس التنفيذي في Wunderman Thompson NYC وسونيل جون، الرئيس السابق في ASDA'A BCW في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورافي راو الرئيس التنفيذي السابق لـ GroupMفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشمل برنامج ورشة العمل سلسلة من المواضيع حول التسويق المرتكز على الفرد، التحوّل الإعلامي، ومبادئ بناء الشراكات الرائعة. تهدف الورشة إلى تزويد فريق BPG بمجموعة أدوات الاتصال القائمة على مبدأ التكامل”Integrated by Intent" ، لتوفير خدمات سلسة للعلامات التجارية وتجارب مؤثرة للعملاء.

#بياناتشركات

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ملاحظة للمحررين

على مدى أكثر من أربعة عقود، ساعدت BPG المعروفة سابقاً باسم (Bates PanGulf) العلامات التجارية على التحوّل والنجاح والفوز في ظل عالمنا المتغير. نحن مجموعة تابعة لـ WPP، ونهجنا القائم على " العملاء أولاً" والتكامل يحقّق النجاح والتقدّم لعملائنا الاستثنائيين. نحن نجمع المواهب العالمية والخبرة المحلية والطاقات التي تركّز على بناء المستقبل لتقديم حلول ذكية ومتطوّرة للتسويق. الثقافة تلهمنا، والرؤى تفتح بصيرتنا، الإنسانية في جوهرنا والوحدة في طبعنا – نحن BPG.

www.bpggroup.com

للتواصل الإعلامي

محمود أبو شريف

قائد الاتصال والعلاقات العامة لدى BPG Arabia

Mahmud.sherif@bpggroup.com

shalaka.paradkar@bpggroup.com