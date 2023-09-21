توجّه "تعزيز تجربة العملاء" يحقّق نتائج مبهرة

"BPG 3.0" التحوّل الرقمي أوّلاً المتكامل مع الأهداف، يحقّق نمواً في الأرباح بنسبة 50% في 2023 لغاية الآن

فازت "BPG" بعقود متميّزة مع أكثر العلامات التجارية المرغوبة في المنطقة مثل تروجينا- جبال نيوم في السعودية، وصل، وبرنامج الولاء الرقمي "دارنا" من الدار، أوبر، طلبات الكويت وغيرها

تواصل "BPG" خططها التوسعية مع نمو بنسبة 35% في طاقم عملها في قطاعات تجربة المستخدم وصناعة المحتوى والإبداع كما تعمل على دعم ورعاية المواهب من خلال برنامج BPG NXT الفريد من نوعه والمخصّص لتدريب الخريجين الجدد واكتشاف طاقاتهم

تدخل مجموعة "BPG" التابعة لـ "WPP" والحاصلة على العديد من الجوائز؛ الربع الأخير لعام 2023 مع نمو مذهل في عملياتها في ظل فوزها بالعديد من العقود الاستراتيجية لتقديم خدماتها بمجال الاتصالات التسويقية في الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية وعمان. وقد أثمر توجّه BPG "التحوّل الرقمي أولاً"، نتائج مبهرة – مع تحقيق الشركة زيادة تخطّت 50% في حجم العوائد السنوية والتي تراوحت قيمتها بين 13 و15 مليون دولار.

وقال" آفي بوجاني"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "BPG": " بعد ما يزيد على أربعة عقود من العمل، أثبتنا أن الابتكار وسرعة التقدّم والتركيز على العملاء هي العوامل التي تحدد أنّ البقاء هو للأقوى. إنّ العلامات التجارية المحبوبة لدى الجمهور اليوم، هي تلك التي تعطي الأولوية لتجربة العملاء من خلال اعتمادها على مزيج من الثقافة والعمليات والبيانات".

BPG 3.0” تدعم التحوّل في التفكير بشأن تجربة العملاء والتركيز على احتياجاتهم. إنها مرحلة مفعمة بالحماس والإثارة في BPG حيث نجمع طاقات ومواهب فريق عملنا المتكامل لخدمة العلامات التجارية الأكثر شهرة في المنطقة".

شهد هذا العام فوز "BPG" بعقود متميّزة مع أكثر العلامات التجارية المرغوبة في المنطقة مثل تروجينا- جبال نيوم في السعودية، وصل، وDarna Rewards من الدار، أوبر، طلبات الكويت وغيرها.

وانطلاقاً من خبرتها الاستثنائية في مجال الأعمال المالية والمصرفية، فازت BPG بمشاريع استراتيجية لتطوير العلامة التجارية لبنك أبوظبي الأول. وشملت الأعمال الجديدة التي فازت بها أيضاً بنك ظفار وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك صحار الدولي، الذي استحوذ مؤخراً على مصرف HSBC في سلطنة عمان. تشمل العمليات المتعددة التي تقدّمها الشركة لعملائها: التسويق المتكامل، والاتصالات، والتسويق، والحملات الإعلانية الإبداعية، والعلاقات العامة، وتطوير شكل العلامات التجارية، والخدمات الإعلامية، والتسويق الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المحتوى.

وتواصلت سلسلة النجاحات الجديدة للشركة من خلال توسيع نطاق الشراكة مع العملاء الحاليين مثل Ooredoo، وبنك الكويت المركزي، ودراية مع اتحاد مصارف الكويت، وودن بيكري، ودومينوز بيتزا . كما شهدت أعمال BPG توسعاً كبيراً في قطاع التواصل الاجتماعي، حيث استقطبت عملاء جدد مثل بورشه - الإمارات العربية المتحدة (النابوده)، وساعات تيتان، ومركز دبي للسلع المتعددة.

لقد شهد توجّه الشركة المرتكز على تجربة العملاء والمتكامل مع مرحلة BPG 3.0 نمواً مضطرداً أيضاً، حيث قامت الشركة بتوسيع نطاق عملياتها وتقديم استراتيجياتها حول تجربة العملاء لعلامات تجارية متعدّدة في جميع أنحاء دبي والكويت وعمان. حقّقت BPG عوائد سنوية تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار أمريكي من مشاريع تجربة العملاء والتي تراوحت بين تصميم وتحديث المواقع الإلكترونية وإنشاء التطبيقات لتعزيز المبيعات وصولاً إلى تحسين تجربة وواجهة المستخدم.

انطلقت مرحلة 3.0” BPG" بعد الفوز بعقد ضخم في الحملات الابداعية في المملكة العربية السعودية وتقدّم BPG تجربة موحدة للعملاء من خلال مراكز خدماتها المتكاملة في الإمارات العربية المتحدة والكويت، وبدعم من BPG Cloudworks - وهو فريق عمل عابر للحدود يضم مواهب متعددة من أمريكا الشمالية وأوروبا وصولاً إلى مصر ولبنان والهند وإندونيسيا والفلبين. الدافع لهذا التحوّل الاستراتيجي هو ثقافة العمل لدى BPG والإلهام الذي تستمده من طاقم عملها المتكامل. تأسست1.0” BPG “ في العام 1995 بعد فوزها بمشروع متكامل من حكومة دبي. والمرحلة الثانية 2.0” BPG" انطلقت في عام 2003 عند توليها مهمة التوجيه والإرشاد الجماهيري وإنشاء مراكز للتميّز حول العالم.

قال "سهيل عرابي"، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، والرئيس التنفيذي في "BPG" الكويت: "لقد بدأت مرحلة BPG 3.0 تحقّق نتائج واعدة مع نمو أعمالنا على جميع الأصعدة: لجهة فرق العمل والخدمات والعوائد والعملاء على حد سواء. لقد كان هذا العام حافلاً بالنشاط والإنجازات الهائلة مع بعض الانتصارات الملحوظة لفريق عملنا - والتي نتطلع إلى الاحتفال بها خلال الشهر المقبل في لقائنا السنوي السابع والعشرين، وهو أحد أهم التقاليد السنوية التي تحتفل بها BPG. نحن نضاعف جهودنا لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة والمفيدة لحياتنا اليومية، ونحن متحمسون للدور الكبير الذي يلعبه توجّه" تجربة العملاء" في بناء العلامات التجارية".

واصلت BPG مسارها التوسّعي في التوظيف، مع نمو بنسبة 35% في المواهب الجديدة للعمل في أقسام مختلفة مثل تجربة المستخدم وصناعة المحتوى والإبداع والعلاقات العامة والإعلام.

تواصل الشركة برنامجها التدريبي المتميز والخاص بالخريجين BPG NXT وقد قامت مؤخراً بتعيين أربعة NXTers”" في دبي واثنين في الكويت من بين أكثر من 800 متقدّم مؤهل. يسعى البرنامج الذي انطلق منذ عام 2006 إلى اكتشاف المواهب الشابة ورعايتهم ومنحهم فرصاً للتألق.

لقد نجحت BPG من خلال هذا البرنامج، في تزويد مجال الاتصال التسويقي في المنطقة بأكثر من 100 متخصّص متميّز.

من جهته قال داريوس لابيل، رئيس "BPG" في دبي: "طموحنا ليس أن نكون الوكالة الأكبر في المنطقة، بل الأكثر ذكاءً وقيمة والأكثر اهتماماً وفهماً لاحتياجات عملائنا." "BPG CX Multiplier ، الذي نستخدم من خلاله البيانات والتوجهات لابتكار رسائل مخصّصة عبر مختلف القنوات الرقمية وغير الرقمية، هو أحد أكثر الوسائل نجاحاً. نحن نتطلع قدماً إلى تحقيق نتائج مؤثرة لعملائنا مع كل مهمة جديدة وذلك من خلال طاقم عملنا المتكامل والمتخصّص في صناعة المحتوى والتواصل والإعلام والبيانات والخبير في تطوير العلامات التجارية".

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