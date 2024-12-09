الدوحة، قطر : وقّع مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، مذكرة تفاهم مع شركة باي ليتر ((PayLater، وهي شركة قطرية متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة "إشتر الآن وادفع لاحقاً" .(BNPL) ويهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمة "إشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL)المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء والتجار في قطر، بالإضافة إلى توفير حلول تمويل مرنة تعزز الشمول المالي وتدعم نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.

ومن خلال دمج الخبرة المالية للمصرف مع تكنولوجيا باي ليتر ( (PayLaterالمتطورة، سيقدم التعاون خيارات دفع سلسة، مما يتيح للمتسوقين إجراء عمليات الشراء منع خدمة التقسيط ويدعم التجار في توسيع قاعدة عملائهم.

تعليقاً على التعاون، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يمثل التعاون مع شركة باي ليتر (PayLater) إنجازاً استراتيجياً ضمن أهداف المصرف لإحداث تغيير في الخدمات المالية وذلك من خلال دمج الابتكار وإمكانية الوصول، بما يتماشى مع استراتيجية مصرف قطر المركزي لدعم التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية. فخورون بأن نكون من أوائل البنوك التي تقدم دعمها للشركات القطرية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال التعاون مع شركة باي ليتر (PayLater) في مجال التكنولوجيا المالية، فإننا نعمل على تعزيز خدماتنا من خلال حلول مخصصة تركز على العملاء وتمكن الأفراد وتخلق فرص نمو جديدة للتجار، مما يثبت دورنا كمصرف رقمي رائد. "

وقال محمد الدليمي، الرئيس التنفيذي لشركة باي ليتر:(PayLater) "إن خدمة "إشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL) تعمل على تغيير الطريقة التي يدير بها المتسوقون أموالهم بينما تقدم للتجار طرقاً جديدة لتنمية أعمالهم. وتعزز مذكرة التفاهم مع المصرف الشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك لإنشاء حلول تركز على العملاء وتطوير المشهد المالي في قطر."

وتماشياً مع أهداف مصرف قطر المركزي لتشجيع التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وتعزيز أنظمة الدفع الرقمية والشمول المالي، فإن هذا التعاون يمثل الأساس لفرص جديدة داخل القطاع المالي في قطر، وتمكين أصحاب المصلحة ودفع النمو الاقتصادي.

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نبذة عن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)

تأسس مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عام 1982، ويعد المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في قطر، ويتصدر القطاع المصرفي في قطر باعتباره ثاني أكبر بنك في البلاد. ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات. إن تفاني المصرف في الابتكار والتركيز على العملاء والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية قد جعله مؤسسة مالية مرموقة وموثوقة في قطر.

نبذة عن باي ليتر

باي ليتر (PayLater) هي شركة تقنية مالية رائدة متخصصة في حلول "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، حيث تقدم للعملاء خيارات تمويل مرنة وفورية عبر مجموعة متنوعة من المتاجر. من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة ونهج يركز على العملاء، تمكّن باي ليتر المستهلكين والشركات على حد سواء، مما يدفع نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في قطر.

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