لتوفير برامج تمويل شراء المنتجات عبر فروعها

بمقتضى هذه الشراكة سوف يستفيد عملاء «OPPO» من بقة الحلول التمويلية التي تقدمها «ڤاليو» عند شراء احتياجاتهم من الأجهزة الإلكترونية بمختلف فروع «OPPO».

القاهرة : أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «OPPO»، إحدى الشركات العالمية الرائدة بمجال تصنيع الأجهزة الذكية، على أن تقوم «ڤاليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل شراء الأجهزة الإلكترونية من شبكة فروع «OPPO».

وسوف تتيح هذه الشراكة لعملاء «OPPO» الاستفادة من المزايا التي تقدمها شركة «ڤاليو» من أجل الحصول على خطط تمويل ميسرة صممت خصيصًا لتناسب احتياجاتهم لسداد مشترياتهم من «OPPO»، والتي تضم الهواتف وأجهزة التابلت وسماعات الأذن والإكسسوارات الأخرى بدون مقدم وسدادها على أقساط تتراوح بين 6 و60 شهرًا من خلال شبكة فروع شركة «OPPO» والتي يبلغ عددها 12 فرع. وتأتي هذه الشراكة في إطار مساعي شركة «ڤاليو» لتوفير حلول تساهم في تعزيز نمط الحياة المتطور، حيث تتيح للعملاء شراء احتياجاتهم من مختلف الأجهزة والمنتجات الإلكترونية بسهولة ويسر.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب أحمد هاشم رئيس القطاع التجاري بشركة «ڤاليو» عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع «OPPO» والتي تعد إنجازًا جديدًا في مسيرة الشركة كما أنها تتماشى مع استراتيجية الشركة لمواصلة تعزيز القيمة لعملائنا عبر إتاحة الفرصة لهم للحصول على أحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية حول العالم، والتي تتوافق مع نمط الحياة العصرية. وأضاف هاشم أن توقيع شراكات جديدة مع الشركات الرائدة في خدمات تجارة الأجهزة الإلكترونية مثل شركة «OPPO» هو أحد الركائز الرئيسية في إطار استراتيجيتنا لتنمية وتنويع شبكتنا الواسعة لتضم العديد من القطاعات. وأكد هاشم أن «ڤاليو» ستقوم بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة لعملاء شركة «OPPO» للحصول على المنتجات بكل سهولة، بالإضافة إلى مساعدة «OPPO» على توسيع وتنويع قاعدة عملائها.

ومن الجدير بالذكر، شركة «OPPO» هي إحدى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في تجارة الأجهزة الذكية ويشمل ذلك الهواتف الذكية والأجهزة التي يمكن ارتداؤها وأجهزة الصوت. وتتميز هواتف «OPPO» الذكية بأنها متاحة بمختلف الأسعار وتناسب أغراض متنوعة، فهي ملائمة لمختلف الأذواق والاحتياجات. ووفق تقرير شركة "GFK" لعام 2021، الألمانية المتخصصة في مجال تحليل البيانات بقطاع الأجهزة الاستهلاكية، احتلت «OPPO» المرتبة الرابعة بين شركات الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا على مستوى العالم، مستفيدة من نمو الطلب بالأسواق الأوروبية والناشئة، بينما تصدرت الشركة مبيعات الهواتف الذكية في السوق المصري، حيث تقوم ببيع منتجاتها بأسعار معقولة تتراوح بين 5000 إلى 7000 جنيه.

ونظرًا لخبرتها الواسعة في مجال التصوير الفوتوغرافي، تقدم الشركة أجهزة المحمول الذكية التي تتميز بكاميرات تعمل وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصوير، بالإضافة إلى شاشاتها الكبيرة المخصصة لاستعراض محتوى الوسائط المتعددة من أجل تجربة فريدة تتيح للمستخدمين آفاق جديدة من المتعة، وقدرات شحن سريع وبطاريات أكبر مقارنة بمنافسيها في السوق، وذلك دون أن يتأثر أداء الهاتف على الإطلاق بالإضافة إلى التصميم العصري والجذاب الذي تتميز به هواتف «OPPO».

ومن ناحية أخرى، أعرب أوين مدير التجزئة بشركة «OPPO»، عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة مع شركة «ڤاليو»، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي نبذلها لتعزيز تجربة العملاء بالإضافة إلى توفير حلول تمويل بديلة في ظل الارتفاعات الحالية في أسعار السلع والمنتجات. وأضاف أوين أن الشركة ترى نمو الطلب بشكل ملحوظ على منتجاتها حيث تمتلك حاليًا أكثر من

12 منفذ بيع في مصر وتخدم حوالي 500 مليون عميل حول العالم ، وهو ما سيتيح للشركة تنمية قاعدة عملائها وتسهيل حصولهم على منتجات الشركة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقد نجحت «ڤاليو» في ترسيخ مكانتها الرائدة بمجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في السوق المصري وذلك عبر تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة لعملائها. وعلى مدار عام 2021، نجحت الشركة في تحقيق العديد من الإنجازات عبر التوسع في باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع أبرز الشركاء في مختلف القطاعات، ومن بينها الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة ونادي Club S التابع لشركة سوديك، ومنصتي نون ووفرها وغيرها.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 300 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

قطاع العلاقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة | HERMES.com-PublicRelations@EFG

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة hermes.com-melgammal@efg

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات

الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.

نبذة عن OPPO

«OPPO» هي العلامة التجارية العالمية الرائدة في تصنيع الأجهزة الذكية، فمنذ إطلاق أول هاتف محمول لها "Smiley Face" في عام 2008، تعكف الشركة على تحقيق التكامل المثالي بين رضاء العملاء وتقديم أفضل الحلول التكنولوجية الابتكارية. وتقدم الشركة اليوم باقة واسعة من الأجهزة الذكية وعلى رأسها سلسلة Find وReno. بخلاف الأجهزة الذكية، توفر الشركة لمستخدميها نظام تشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud وOPPO+. وتعمل في أكثر من 50 دولة ومنطقة وذلك من خلال أكثر من 40 ألف موظف لا يدخرون جهدًا لخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.