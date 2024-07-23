عمّان، الأردن: في سعيها الدائم للتوسع والنمو المستمر وتزويد السوق الأردني بأفضل العلامات التجارية وأعلى مستويات خدمة العملاء، أعلنت أبو خضر للسيارات عن وضع حجر الأساس لإنشاء صالة عرض BMW Retail.Next الأول من نوعها في الأردن بمساحة 2500 متر مربع.

و تأتي هذه الخطوة تعزيزًا للنجاح الكبير الذي حققته علامة BMW في المملكة خلال العقد المنصرم، وطموح الشركة للارتقاء بخدمة العملاء إلى مستويات غير مسبوقة. وتم وضع حجر الأساس للمشروع بحضور السيد جان-فيليب باران، نائب رئيس المبيعات في آسيا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى مجموعة BMW، والسيد نقولا أبو خضر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو خضر، بالإضافة للسيد كريم-كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط.

تم اختيار الموقع الجديد في منطقة كردور عبدون، لما له من أهمية استراتيجية ضمن التوسع التجاري لمدينة عمّان. ويتم العمل حاليًا على وضع الخطط النهائية لمنشأة حديثة عالمية المستوى، سيتم تصميمها وفقًا للمتطلبات العالمية لشركة BMW وتزويدها بأفضل المعدات والتقنيات الآلية و الأنظمة الألكترونية ومراكز التدريب. ستعكس صالة عرض Retail.Next مفهوماً مبتكراً يدمج بين التصميم العصري الأنيق وتوفير بيئة غامرة وفاخرة للعملاء.

وعلّق السيد نقولا أبو خضر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو خضر، قائلاً: "يعد الإعلان عن هذا المشروع حدثًا هامًا في تاريخ مجموعتنا في الأردن، فمنذ انضمام علامة BMW إلى عائلتنا في عام 2010، عمل فريقنا بكل كفاءة على دعم بنيتها التحتية بما يتناسب مع احتياجات عملائها ووفق متطلباتهم.

ومع التطور الدائم، بات من الضروري أن تعكس جميع مرافقنا المستوى العالمي لهذه العلامة التجارية. لذا قررنا الاستثمار في إطلاق هذا المشروع لإنشاء واحد من أحدث معارض السيارات في المملكة، بهدف توفير أفضل وأعلى معايير الجودة لجميع مالكي علامة BMW في الأردن."

ومن جهته، قال السيد قال جان-فيليب باران نائب رئيس المبيعات في آسيا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى مجموعة BMW: "أود أن أهنئ السيد أبو خضر وفريقه على اتخاذ هذه الخطوة الرائعة لعلامة BMW في الأردن. كنت مسرورًا للغاية بزيارتي الأولى إلى المملكة، حيث كان لي شرف الحضور والمشاركة في الإعلان عن هذا الفصل الجديد الذي يعزز موقعنا المتميز في سوق السيارات الفاخرة في الأردن.

كما سعدت بالتعرف على المجهود الهائل الذي بذله نقولا أبو خضر وفريقه المتميز في تمكين العلامة وتعزيز توسعها في الأردن وكسب قلوب عشاق BMW في هذا السوق الواعد جداً. أتطلع بشغف إلى زيارة عمّان مرة أخرى في المستقبل القريب لحضور الافتتاح الرسمي لصالة عرض BMW الجديدة."

و في السياق نفسه، قال كريم-كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط: "أولاً أنا سعيد بزيارتي هذه للأردن وسعيد بما يقدمه السيد أبو خضر وفريق عمله من إلتزام تجاه علامة BMW في المملكة. أتفق تماماً مع السيد أبوخضر بأن وضع حجر الأساس لصالة العرض الجديدة في كردور عبدون هو حدث هام ليس على صعيد البناء فحسب بل أيضاً على صعيد النمو والتطور والارتقاء بخدمة عملائنا الأمر الذي يعكس رؤيتنا المستقبلية في BMW."

حول مجموعة BMW

تعتبر مجموعة BMW شركة رائدة على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها في القطاعات المالية والمواصلات، وذلك بفضل العلامات التجارية الأربع التي تمتلكها وهي: BMW، وميني، ورولز-رويس، وBMW موتوراد. وتضم مجموعة BMW 30 منشأة للإنتاج والتجميع حول العالم، وتبيع منتجاتها في أكثر من 140 دولة حول العالم.

في عام 2023، سلمت مجموعة BMW أكثر من 2.55 مليون سيارة، وأكثر من 209,000 دراجة نارية حول العالم. ومع نهاية عام 2023 بلغت أرباح المجموعة 17.1 مليار يورو قبل خصم الضرائب وبلغ حجم المبيعات 155.5 مليار يورو. واعتباراً من 31 ديسمبر 2023، كان حجم العمالة في مجموعة BMW يبلغ 154,950موظفاً.

تعتمد أسس النجاح في مجموعة BMW على العمل الجاد والخطط طويلة الأمد. لذلك أسست الشركة نظام استدامة بيئي واجتماعي من خلال المساهمة في عملية رفع قيمة المنتجات أكثر من تكلفتها والعمل على تطويرها من منظور شامل بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على الموارد كجزء أساسي من استراتيجية الشركة.

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