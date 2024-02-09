دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة BMW الشرق الأوسط وإعمار عن عقدهما شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتّحدة، حيث ستتولى مجموعة BMW إنشاء محطات شحن في أبرز المواقع التابعة لشركة إعمار، بما في ذلك المناطق السكنية والعامة.

يهدف هذا المشروع الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، إلى تزويد أكثر من 25 من مشاريع شركة إعمار بمحطات شحن كهربائي هذا العام. ومن المتوقّع إنشاء أكثر من 50 محطة شحن خلال المرحلة الأولى من الشراكة. تمّ إبرام الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي عُقد في دولة الإمارات وشاركت فيه مجموعة BMW بصفتها مزوّد كبار الشخصيات بخدمات النقل الكهربائي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط: "يعدّ تعاوننا مع إعمار خطوة مهمة أخرى تندرج في إطار سعينا إلى تسريع مسيرة التحول نحو التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتّحدة. ويُعتبر هذا التعاون ثمرة جهودنا المشتركة الرامية إلى توسيع نطاق البنية التحتية للشحن في المواقع التي يقيم فيها عملاؤنا ويتنقلون ضمنها. كما أننا ملتزمون بأداء دور مباشر في صياغة مستقبل التنقل المستدام في دولة الإمارات، ويسعدني أن نتشارك مع شركة إعمار التفاني والالتزام في تحقيق هذه الرؤية."

من جهته، قال السيد أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية ورئيس مؤسسة إعمار: "يسرّ شركة إعمار التعاون مع مجموعة BMW الشرق الأوسط في تنفيذ هذه المبادرة المهمة التي تعزز التزامنا بالحفاظ على البيئة وترتقي بجودة حياة المقيمين والزوار. فنحن نسهم من خلال دمج البنية التحتية المتطورة لشحن السيارات الكهربائية في كافة مشاريعنا، في تحقيق أهداف التنقل المستدام وكذلك أهداف الاستدامة التي حددها مؤتمر "كوب 28". وتعدّ هذه الخطوة مبادرة أخرى تضاف إلى مساعينا المستمرة التي نهدف من خلالها إلى إرساء أسس مستقبل أكثر استدامة واتصالاً للجميع."

وتواصل مجموعة BMW الشرق الأوسط في إطار تنفيذ أهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، طرح المزيد من الطرازات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتّحدة، حيث ارتفع عدد سيارات BMW الكهربائية على طرقات الدولة العام الماضي بنسبة 400% مقارنة بعام 2022. وتشارك مجموعة BMW الشرق الأوسط بموازاة هذا النموّ في توفير البنية التحتية اللازمة للعملاء والتي تتيح لهم شحن سياراتهم الملائم على مقربة من منازلهم، كما تحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية في بناء محطات الشحن السريع في كافة أنحاء الدولة. وسيتم بموجب هذه الخطة توسيع نطاق شبكة شحن السيارات الكهربائية لتشمل كافة طرقات الدولة، حيث ستتضمن 30 شاحناً سريعاً و150 شاحناً للتيار المتردد.

مجموعة بي إم دبليو

تعتبر مجموعة بي إم دبليو شركة رائدة على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها في القطاعات المالية والمواصلات، وذلك بفضل العلامات التجارية الأربع التي تمتلكها وهي: بي إم دبليو، وميني، ورولز-رويس، وبي إم دبليو موتوراد. وتضم مجموعة بي إم دبليو 30 منشأة للإنتاج والتجميع حول العالم، وتبيع منتجاتها في أكثر من 140 دولة حول العالم.

في عام 2022، سلمت مجموعة بي إم دبليو أكثر من 2.4 مليون سيارة، وأكثر من 202,000 دراجة نارية حول العالم. ومع نهاية عام 2022 بلغت أرباح المجموعة 23.5 مليار يورو قبل خصم الضرائب وبلغ حجم المبيعات 142.6 مليار يورو. واعتباراً من 31 ديسمبر 2022، كان حجم العمالة في مجموعة بي إم دبليو يبلغ 149,475موظفاً.

تعتمد أسس النجاح في مجموعة بي إم دبليو على العمل الجاد والخطط طويلة الأمد. لذلك أسست الشركة نظام استدامة بيئي واجتماعي من خلال المساهمة في عملية رفع قيمة المنتجات أكثر من تكلفتها والعمل على تطويرها من منظور شامل بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على الموارد كجزء أساسي من استراتيجية الشركة.

نبذة عن شركة إعمار العقارية

تعدّ إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي شركة عالمية تنشط في مجال التطوير العقاري وتوفير نمط حياة متميز للعملاء، حيث تتمتع بحضور لافت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من كبرى الشركات العقارية في العالم، وتمتلك مخزوناً من الأراضي في دولة الإمارات والأسواق الدولية الرئيسية تزيد مساحتها عن 1.7 مليار قدم مربعة.

تشتهر إعمار بالتزامها بتسليم مشاريعها في تواريخها المحدّدة، حيث قامت بتسليم قرابة 108 آلاف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الأخرى منذ عام 2002. كما تمتلك أصولاً تأجيرية تحقق للشركة مداخيل وتناهز مساحتها الـ1,300,000 متر مربع إضافة إلى 34 فندقاً ومنتجعاً يضم ​​أكثر من 8,700 غرفة (بما في ذلك الفنادق المملوكة والمدارة). وتأتي 46% من إيرادات إعمار حالياً من مراكز التسوق والتجزئة والضيافة والترفيه والشركات الدولية التابعة لها.

ويعدّ برج خليفة الشهير عالمياً، ودبي مول، وجهة التجزئة ونمط الحياة التي تستقطب أعلى معدلات زوار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من الوجهات التي تشتهر بها إعمار.

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