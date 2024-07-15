ارتفاع مبيعات علامة BMW التجارية بنسبة 2.3% عالمياً

التجارية بنسبة 2.3% عالمياً مجموعة BMW تسلّم 1,213,359 مركبة عالمياً

تسلّم مركبة عالمياً مبيعات المجموعة تحقق نمواً لافتاً في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت علامة BMW نمواً بنسبة 34.1+% في مبيعات السيارات الكهربائية في النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، مع تسليم المجموعة 179,557 سيارة كهربائية كلياً للعملاء. وسجّل نموّ BMW نسبة 2.3+% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث باعت العلامة التجارية 1,096,486 سيارة في النصف الأول من العام. وتفوقت العلامة بهذه النتيجة الملفتة على منافسيها المعتادين حيث استحوذت على حصة أكبر من السوق الأوروبي. فقد سلّمت مجموعة BMW 1,213,359 سيارة BMW وMINI لعملائها في النصف الأول من العام.

وفي هذا الإطار، قال يوخن غولر، عضو مجلس إدارة BMW AG المسؤول عن العملاء والعلامات التجارية: "سجّلنا في الأشهر الستة الأولى من العام نمواً مضاعفاً في فئة السيارات الكهربائية كلياً والمركبات الفاخرة. ونجحنا رغم أوضاع السوق المحفوفة بالتحديات بزيادة مبيعات علامة BMW في النصف الأول من العام بفضل مجموعة منتجاتنا الجذابة. وكان لالتزام موظفي مجموعة BMW وشبكة وكلائنا العالمية اللافت وتفانيهم في العمل دور كبير في تمكننا من تحقيق هذه النتيجة اللافتة."

تكتسب طرازات BMW الفاخرة رواجاً متزايداً في صفوف العملاء إلى جانب الطرازات الكهربائية كلياً. فقد حققت BMW الفئة السابعة نمواً في المبيعات بنسبة 22+% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما شهدت سيارتا BMW X1 وBMW الفئة الثالثة نمواً لافتاً مقارنة بالعام السابق. وكان أداء BMW M GmbH مبهراً أيضاً حيث استقطبت الشركة فئة كبيرة من العملاء من خلال كشفها في شهر يونيو عن أول سيارة M5* سيدان عالية الأداء مزوّدة بمجموعة نقل حركة كهربائية. ومع بيع BMW M 99,517 سيارة، سجلت هذه العلامة نمواً في مبيعاتها بنسبة 5.1+%. ونجحت علامة MINI بفضل التغيير المستمر في طرازات مجموعة منتجاتها كاملةً بتسليم 114,054 سيارة لعملائها في النصف الأول من العام ومن بينها أولى طرازات MINI Cooper* المنتمية من عائلة MINI الجديدة والتي لقيت إقبالاً ممتازاً من العملاء. وسيساهم التطوير المستمر لطرازَي MINI Cooper وMINI Countryman* وكذلك طرح MINI Aceman* في السوق في تعزيز النموّ في النصف الثاني من العام. أما أبرز إنجازات علامة BMW Motorrad فكان تسليم ما يزيد عن 113,072 دراجة وسكوتر للعملاء حول العالم خلال الفترة ذاتها.

وتتطلّع مجموعة BMW بثقة إلى النصف الثاني من عام 2024 بفضل التوفر الكامل لطرازات BMW الفئة الخامسة بما في ذلك سيارة BMW 5 Series Touring* وأول سيارة BMW i5 Touring* بالإضافة إلى الإطلاق المتواصل لطرازات عائلة MINI الجديدة في الأسواق. وتفخر مجموعة BMW بحفاظها على مكانتها الرائدة في تلبية مختلف احتياجات عملائها حول العالم من خلال وضعها بمتناولهم طرازات مختلفة من علامتي BMW وMINI مزوّدة بباقة متنوعة من تقنيات مجموعة نقل الحركة وبمستويات عالية من المرونة.

مجموعة BMW

تعتبر مجموعة BMW شركة رائدة على مستوى العالم في مجال صناعة السيارات والدراجات النارية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها في القطاعات المالية والمواصلات، وذلك بفضل العلامات التجارية الأربع التي تمتلكها وهي: BMW، وميني، ورولز-رويس، وBMW موتوراد. وتضم مجموعة BMW 30 منشأة للإنتاج والتجميع حول العالم، وتبيع منتجاتها في أكثر من 140 دولة حول العالم.

في عام 2023، سلمت مجموعة BMW أكثر من 2.55 مليون سيارة، وأكثر من 209,000 دراجة نارية حول العالم. ومع نهاية عام 2023 بلغت أرباح المجموعة 17.1 مليار يورو قبل خصم الضرائب وبلغ حجم المبيعات 155.5 مليار يورو. واعتباراً من 31 ديسمبر 2023، كان حجم العمالة في مجموعة BMW يبلغ 154,950موظفاً.

تعتمد أسس النجاح في مجموعة BMW على العمل الجاد والخطط طويلة الأمد. لذلك أسست الشركة نظام استدامة بيئي واجتماعي من خلال المساهمة في عملية رفع قيمة المنتجات أكثر من تكلفتها والعمل على تطويرها من منظور شامل بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على الموارد كجزء أساسي من استراتيجية الشركة.

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رامي جودي

مدير قسم الاتصال، مجموعة BMW الشرق الأوسط

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كاثلين بيربريدج

جامبت للعلاقات العامة

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