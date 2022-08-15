(عمّان، الأردن): وقّع " Blink"، البنك الرقمي المبتكر، مؤخراً اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "نتورك انترناشيونال -الأردن"، المزوّد الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف خدمة شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) في مجال المدفوعات وتقديمها.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتقديم الدعم اللازم لشركات التكنولوجيا المالية التي ترغب في طرح منتجات المدفوعات الإلكترونية وإصدار البطاقات بكافة أنواعها وأي خدمات مالية ذات صلة بهذا المجال.

وكانت الاتفاقية قد وُقعت من قِبل الرئيس التنفيذي ل" Blink"، زين ملحس، والرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لشركة "نتورك انترناشيونال-الأردن"، أمجد الصادق، بحضور عدد من الإداريين من الجانبين.

وسيسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية لإثراء السوق المحلي بحلول جديدة وخاصة لشركات التكنولوجيا المالية لتساهم في تعزيز المرونة اللازمة لتلك الشركات، بحيث تقدّم شركة "نتورك" خدماتها في مجال الدفع الإلكتروني والمرتبطة بإصدار البطاقات وإدارتها وما يرافقها من خدمات، في حين يقوم " Blink" بتقديم خدمات الرخص من خلال شركات الدفع العالمية والخدمات المرتبطة بإدارة حسابات شركات التكنولوجيا المالية وأي خدمات بنكية يتم الاتفاق عليها مع تلك الشركات.

وأكّدت ملحس تعقيباً على توقيع الاتفاقية: "تنسجم هذه الاتفاقية واستراتيجيتنا في تمكين قطاعات الأعمال الناشئة من خلال توفير خدماتنا المبتكرة والمرتكزة على أحدث حلول التكنولوجيا الرقمية، ونتطلع للعمل مع شركة "نتورك" لما تتمتع به من خبرات واسعة في مجال الدفع الإلكتروني لتوفير منتجات وحلول تساعد شركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها ومنح عملائها خدمات جديدة والتوجّه نحو تقديم خدمات رقمية متطوّرة."

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك انترناشيونال - الأردن"، أمجد الصادق، عن سعادته بالتعاون مع " Blink" لإيجاد نهج جديد في الشراكة لدعم التطور التقني وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك بالتماشي مع استراتيجية شركة "نتورك" التي تركز على النمو بالاعتماد على التسريع والابتكار وتقف وراء السعي لتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تقديمها كافة أشكال الدعم لشركات التكنولوجيا المالية ومنظومة الدفع الإلكتروني.

وبيّن الصادق أن هذا التعاون سيشجع شركات التكنولوجيا المالية ويمكّنها من التوسع في مجال الدفع الإلكتروني وتقديم خدمات إضافية تمنحها ميزة تنافسية وتثري تجارب عملائها، فضلاً عن مساهمته في تحقيق الرؤية الوطنية لتعزيز الاشتمال المالي على نطاق واسع.

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نبذة عن شركة "بلينك Blink"

Blink بنك رقمي بقدم لك خدمات مصرفية من خلال تطبيق بنكي على الهاتف الذكي، بدون أي تواجد فعلي أو فروع. كل التعامل معه من خلال التطبيق والتعامل مع أشخاص محدود بفريق التواصل فقط من داخل التطبيق (دردشة أو اتصال) أو من خلال الاتصال على 065200100 من خارج التطبيق.

نبذة عن نتورك

تجمع "نتورك" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة. وتعد "نتورك القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك" ومجموعة شركاتها.