خلال مشاركتها في مؤتمر الكابلات والأسلاك 2023 بهامبورج

محمد المطوع يستعرض مشروع المصنع الذكي Blade القائم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

المطوع تحدث عن تأثير تحول قطاع الطاقة على أعمال الأسلاك والكابلات في المنطقة وجهود الشركة للاستثمار في الطاقة المتجددة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : شاركت "دوكاب"، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في "مؤتمر الكابلات والأسلاك 2023" الذي انعقد في مدينة هامبورج الألمانية في الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2023.

وجاءت مشاركة "دوكاب" من خلال مشاركة محمد المطوع؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة في جلسة نقاشية استعرض خلالها مشروع المصنع الذكي Blade القائم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ونوّه المطوع في كلمته إلى أن المصنع يشكل نقلة نوعية في عمليات التصنيع التقليدية مع استخدامه تقنيات الاتصال الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الإدارة الذكية لسلاسل التوريد من أجل إنجاز عمليات "دوكاب" التشغيلية.

وقال المطوع بهذا الخصوص: "من أبرز التحديات التي تواجهها شركات تصنيع الكابلات هو زيادة كفاءة مصانعها لتبقى قادرة على المنافسة وسط تقلبات السوق. وقد استغرقت مجموعة دوكاب نحو عامين تقريباً لتنفيذ مشروع المصنع الذكي؛ حيث بدأت رحلتنا بجمع البيانات ودراسة أفضل السبل الممكنة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر. وراجعنا كذلك العديد من دراسات الحالة لضمان تطوير النموذج المثالي لمصانعنا".

وأتبع المطوع: "باستخدام إنترنت الأشياء الصناعي، يمكننا ضمان استمرار الإنتاج دون حدوث انقطاع في عملياتنا التشغيلية، ويساعدنا استخدام الذكاء الاصطناعي بتوفير الطلبيات في أي وقت بصرف النظر عن حجمها. وفي غضون عام واحد فقط، ستتيح مبادرة Blade رفع الكفاءة الإجمالية للمعدات بنسبة 20٪، مما يؤدي بدوره إلى تقليل الوقت الإجمالي لتوقف الآلات عن العمل بنسبة 30٪. وبمضي عامين على انطلاق المشروع، سيزيد حجم الإنتاج بنسبة 20٪".

وأشار المطوع في كلمته أيضاً إلى تأثير تحول قطاع الطاقة على أعمال الأسلاك والكابلات في المنطقة. وأكد أن المجموعة لديها خبرة واسعة في مجال الطاقة المتجددة، ولا تدخر جهداً لزيادة الاستثمار في هذا القطاع حرصاً منها على لعب دور أكثر أهمية في اقتصاد الطاقة العالمي بعد النفط.

وقال المطوع بهذا الخصوص: "مع تطور مشهد الطاقة البديلة وتصدّره استراتيجيات الطاقة الوطنية في العديد من البلدان، أطلقت دوكاب خط منتجاتها من كابلات دوكاب SolarBICC المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الشمسية، والذي يدعم اليوم اثنين من أكبر مشاريع توليد الطاقة الشمسية في المنطقة بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي و"شمس 1" في أبوظبي.

ولفت المطوع إلى أن تحول نظام الطاقة والرقمنة يندرجان في صميم العديد من الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية، ومن القواسم المشتركة بين هذين المجالين هو حلول الكابلات عالية الجودة. وأكد حرص دوكاب على توفير البنية التحتية المطلوبة لدعم عملائها في تحقيق أهداف أعمالهم.

تعد "دوكاب" واحدة من أكبر شركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول ذات المستوى العالمي والجودة العالية للعملاء من جميع أنحاء قطاع الطاقة العالمي. وتوظف المجموعة فريقاً يمتلك مؤهلات عالية يضم أكثر من 1400 موظف في مصانعها ومكاتبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتساهم بأكثر من 5,5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصدر 60٪ من منتجاتها إلى أكثر من 55 سوقاً عبر الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

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