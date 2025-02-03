أعلنت مجموعة BKN301، إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة لدعم القطاع المالي في أسواق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها لندن، عن اتخاذ مكتبها في قطر مقراً إقليمياً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تماشيًا مع استراتيجية التطوير التي تنفذها حالياً. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بدفع مسيرة التحول الرقمي في المنطقة وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية من خلال حلولها المبتكرة.

وتحرص المجموعة على الاستفادة من مقرها الجديد في قطر، لما يحتضنه من خبرات عالمية في حلول الخدمات المصرفية الرقمية، حيث سيشكل هذا الفرع الذي تمّ تشغيله بالكامل مركزاً إقليمياً يوفّر حلول الخدمات المصرفية الرقمية، موفراً حلول منصة (BaaS Orchestrator)، المتقدمة وأحدث الخدمات المالية المصممة خصيصاً لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتولى قيادة عمليات المركز الإقليمي الجديد جوردان أ. فابري مما يُسهّل تقديم الحلول المبتكرة في أنحاء المنطقة بسلاسة.

وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع النمو السريع للاقتصاد الرقمي في قطر، مما يعزز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة. ومن المُرتقب أن يلعب الاستثمار الرقمي دوراً محورياً كأحد أبرز محركات السوق القطري، حيث يُتوقع أن تصل الأصول الخاضعة للإدارة في هذا القطاع إلى 3.85 مليون دولار أمريكي (14.01 مليون ريال قطري) خلال العام الجاري. كما يشهد سوق المدفوعات الرقمية في قطر نمواً سريعاً، مع توقعات بوصول عدد المستخدمين إلى 2.87 مليون مستخدم بحلول عام 2028. وتستغل BKN301 هذه الفرصة لاستقطاب المزيد من الشركات وتقديم حلولها المبتكرة وتوسيع نطاق عملياتها في المنطقة.

وقال ستيفن موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة BKN301: "يعكس اختيار قطر كمقر إقليمي لعملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكانتها الرائدة كمركز للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال هذه الخطوة، نهدف إلى تقديم خدمات بمعايير عالية الكفاءة لدعم النمو المتسارع في السوق. كما أن قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة يزخر بفرص كبيرة للتنويع الاقتصادي، ما يعزز التزامنا بدعم رؤية قطر لبناء اقتصاد رقمي متطور، ويسهم في تعزيز قدرتنا على تقديم حلول عالمية المستوى تضيف قيمة نوعية للسوق."

ويجسّد هذا النمو المتواصل انعكاساً للمبادرات التي أطلقها مصرف قطر المركزي في مجال التكنولوجيا المالية، فضلاً عن الأهداف الأوسع نطاقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وهي الأهداف ذاتها التي تسعى شركة BKN301 إلى تحقيقها.

وقال جوردان أ. فابري، قائد فريق BKN301 في قطر: "سيسهم تواجدنا في قطر في تسريع تطوير منصة (BaaS Orchestrator)، التي ستمكّن الشركات من تقديم الخدمات المالية ودمجها بسلاسة. وبفضل خبراتنا وحلولنا المبتكرة، نطمح إلى قيادة تحول الخدمات المصرفية وتعزيز التنويع الاقتصادي. ومع النمو المتسارع لاستخدام المدفوعات الرقمية في قطر، نحن على أتم الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية المبتكرة في المنطقة."

وفي ظل استمرار الزخم في قطاع التكنولوجيا المالية، تواصل BKN301 بذل أقصى الجهود لتقديم حلول متطورة للمساهمة بشكل إيجابي في تشكيل مستقبل قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

نبذة عن BKN301:

تعدّ مجموعة BKN301 إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول الخدمات المصرفية كخدمة، والتي تتخذ من لندن مقراً لها وتهدف الى دعم القطاع المالي ودفع تطوره من خلال طرح منظّم الخدمات المصرفية كخدمة BaaS Orchestrator من BKN301،. وتوفّر هذه الخدمة الشاملة إمكانات قوية تتضمن الخدمات المصرفية الأساسية، ومعالجة عمليات الدفع، والمحافظ الرقمية، وإصدار البطاقات، وفصل طبقات واجهة برمجة التطبيقات (API decoupling)، بالإضافة الى الخدمات العابرة للحدود والخدمات المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي، لتضمن بذلك تكاملاً سلساً مع أنظمة الطرف الثالث. كما تحرص المجموعة على إعادة تصميم منهجيات الخدمات المصرفية كخدمة، متيحةً فرصة مميزة أمام البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية (neobanks) والبنوك الإلكترونية (digital banks)، بما في ذلك منصات الخدمات المصرفية والرموز المشفرة باستخدام تقنية البلوك شين، لاعتماد حلول أكثر أماناً وقابلية للتطوير في محفظة خدماتها، بما يعزز النمو ويسهل وصولها الى الأسواق الجديدة.

وتمكنت مجموعة BKN301، منذ تأسيسها في العام 2021، من تعزيز حضورها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما يظهر التزامها بإرساء معايير جديدة للمشهد المالي على مستوى العالم. للمزيد من المعلومات، زوروا bkn301.com.

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