يتزامن هذا التحديث مع النمو السريع لسوق التكنولوجيا المالية في المنطقة، الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 47.68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 .

يجسد هذا التحديث الشراكة الطويلة بين شركة "ضامن" ومجموعة BKN301 في مصر .

في مصر تتطلع مجموعة BKN301 إلى تعزيز وجودها في السوق المصري .

أعلنت شركة "ضامن" للمدفوعات الإلكترونية، الرائدة في مجال الابتكار، ومجموعة BKN301، المعروفة بتقديم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، عن تحديث تطبيق "ضامن كاش" بإضافة ميزة جديدة لدفع فواتير الغاز باستخدام تقنية NFC (اتصال المدى القريب). تم دمج هذه الميزة خلال مؤتمر ومعرض "سيملس شمال أفريقيا" الذي اختتم مؤخرًا، حيث أكدت الشركتان على شراكتهما المستمرة والتزامهما بالابتكار.

ويأتي التحديث الأخير للتطبيق في وقت يشهد فيه سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً متسارعاً، حيث يُتوقّع أن تصل قيمته إلى 47.68 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2029 مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 21.42 في المائة بين عامي 2024 و2029. ويهدف هذا الدمج لخاصية NFC في تطبيق "ضامن كاش" إلى تلبية الطلب المتزايد على الحلول المالية الفعالة والمخصصة ودعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، بما يضمن تعزيز راحة المستخدمين وأمنهم.

وقال ستيفن موتشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301: "نفخر بهذه الخطوة التي اتخذناها لتطوير تطبيق "ضامن كاش"، والتي ستسهم بدورها في دعم قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمتين شراكتنا مع "ضامن"، مظهرةً التزامنا بتحسين الخدمات المالية في المنطقة. وتأتي مشاركتنا الفاعلة في الفعاليات العديدة، مثل مؤتمر ومعرض "سيملس شمال أفريقيا 2024"، لتدعم مساعينا في استعراض ابتكاراتنا الجديدة وتبرز حرصنا الثابت على إحداث تغييرات جذرية في مشهد التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز حضورنا في السوق المصري الديناميكي. ويسعدنا، في مجموعة BKN301، أن نؤدي دوراً محورياً في دفع الشمول المالي وتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق المستفيدين من الحلول المالية المتكاملة. ونتطلع لمواصلة عملنا مع "ضامن" وغيرها من العملاء البارزين من أجل مستقبلٍ مالي أكثر شمولاً للجميع ".

وأضاف سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة "ضامن": "تجسّد شراكتنا مع مجموعة BKN301 رؤيتنا المشتركة والتزامنا بدفع الابتكار والشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يمثل تطبيق "ضامن كاش"، بتقنية NFC المدمجة حديثًا، خطوة مهمة في توفير حلول دفع رقمية ملائمة يسهل الوصول إليها. ونهدف، من خلال تقديم أحدث ابتكاراتنا المشتركة خلال معرض "سيملس شمال أفريقيا 2024"، إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الرقمنة ودعم الأفراد والشركات في جميع أنحاء المنطقة".

خلال الفعالية، حرصت كل من مجموعة BKN301 وشركة "ضامن"، على التفاعل مع الزوار وتعريفهم بالاتجاهات المالية البارزة ومناقشتها، بما في ذلك المالية المضمنة والاستراتيجيات المناسبة لإدخاله في مختلف الخدمات، فضلاً عن الابتكارات التي تهدف إلى زيادة الشمول المالي والتطورات في الخدمات المصرفية الرقمية. كما أكدت الشركتان على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وواجهات برمجة تطبيقات المصرفية المفتوحة، ودور الويب 3.0 وميزة "اعرف عميلك" إلكترونياً (eKYC) في الارتقاء بالمعايير الأمنية وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الشركتان الضوء على مسيرة التحول نحو اقتصاد غير نقدي، مع التركيز على أنظمة الدفع بدون لمس والحلول التجارية التي تدعم الشمول المالي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وستتمكن مجموعة BKN301 وشركة "ضامن، في ظلّ ما يشهده سوق التكنولوجيا المالية من تطورّ وازدهار، من الاستفادة من هذه الاتجاهات وتعزيز دورهما كشركتين رائدتين في حلول الدفع الرقمية ومواصلة جهودهما لدفع التغيير الإيجابي في القطاع المالي.

نبذة عن BKN301:

تقدم مجموعة BKN301 حلولاً لإدارة الحسابات وإصدار البطاقات والاستحواذ والتعامل عبر الحدود، وتصوراً جديداً لإعادة تصميم نهج "البنك كخدمة" والمدفوعات المالية. وبوصفها كياناً منظماً فإنها توفر التراخيص والتكنولوجيا مع التركيز الكبير على أوروبا والأسواق سريعة النمو والعمل على تعزيز الترابط فيما بينها.

يقع مقر مجموعة BKN301 في لندن ويمارس نشاطه منذ عام 2001. وتعمل المجموعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها مكاتب في القاهرة وتبليسي والدوحة وميلانو، حيث يعكس وجودها العالمي التزامها بالتحول النوعي للمشهد المالي على مستوى العالم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة: www.bkn301.com.

نبذة عن ضامن:

"ضامن" هي شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني تأسست في عام 2018 بهدف تقديم حلول الدفع الإلكتروني على مستوى التعاملات المالية التى تخص الأفراد والمؤسسات، وتقديم الخدمات للمؤسسات المالية فى إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة ببرامج الشمول المالي، وتستمد ضامن الخبرة والدعم فى هذا المجال من خلال مؤسسها وهي شركة سمارت للخدمات التكنولوجية وهي شركة رائدة متخصصة فى تقديم حلول تكنولوجيا متكاملة فى مجال بناء النظم وتشغيلها والتى نفذت مشروع إدارة صرف المقررات التموينية وصرف الخبز لحوالى 20 مليون مواطن يوميا باستخدام البطاقات الذكية، وتمتلك "ضامن" أكثر من 23 فرعاً على مستوى محافظات مصر، وتقدم ما يزيد على 600 خدمة دفع وتحصيل إلكتروني عبر منصة ضامن للمدفوعات، مثل التبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية و شحن كروت الكهرباء وفواتير الغاز ودفع فواتير الهاتف المحمول والخط الأرضى وتقدم خدمتها من خلال شبكة تزيد عن 100 ألف تاجر فى جميع محافظات مصر .

-انتهى-

#بياناتشركات