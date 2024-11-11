عقدت الشركة أول حملة ترويجية مالية لها في الدوحة بقطر في وقت سابق من هذا العام، لتسهم في تطوير بيئة مشتركة تعزز مشهد التكنولوجيا المالية .

وستقام الحملة الترويجية القادمة في القاهرة بمصر في العام 2025.

أعلنت مجموعة BKN301، إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها لندن، عن تنظيمها سلسلة من الحملات الترويجية لدعم الشمول المالي من خلال عرض حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة في مجال الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) وحسابات الدفع والمدفوعات كخدمة والمحافظ الرقمية.

وتستعد BKN301 لاستضافت حملة ترويجية جديدة في القاهرة بمصر عام 2025، لاسيما بعد نجاح الحملة الترويجية الأولى التي أقيمت في قطر (الشرق الأوسط) في وقت سابق من هذا العام، كما والحملة الأخرى التي أجريت مؤخراً في تبليسي - جورجيا (أوروبا) بالشراكة مع السفارة البريطانية في تبليسي وبنك جورجيا الوطني والرابطة المصرفية الجورجية ورابطة شركات التكنولوجيا المالية في جورجيا (FIA).

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعريف أصحاب المصلحة المحليين بالإمكانات التحويلية لحلول الدفع الرقمية المتقدمة المصممة لتلبية احتياجات السوق المتنوعة. وخلال الحملات الترويجية، طرحت الشركة منظّم الخدمات المصرفية كخدمة من BKN301، BaaS Orchestrator، في الأسواق الإقليمية، لتسهم بذلك في دفع نمو منظومة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي من المتوقع أن يصل إلى 14.72 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.60 في المائة خلال الفترة المتوقعة بين عامي 2024 و2029، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الحلول المالية المبتكرة.

وجمعت هذه الحملات نخبة من الخبراء في التكنولوجيا المالية والمندوبين المصرفيين لاستكشاف الإمكانات الديناميكية لمشهد المدفوعات الرقمية ودعم الشركات والمؤسسات المالية المحلية، بما يسهم في خلق بيئة تعاون مشتركة تعزز مشهد التكنولوجيا المالية. وتسعى الشركة إلى تحقيق نتائج مماثلة من خلال حملتها الترويجية القادمة في مصر عام 2025.

وقال ستيفن موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة BKN301: "نؤمن، في BKN301، بأهمية الشمول المالي في تحفيز التنمية الاقتصادية للدول، ونؤكد التزامنا الثابت بدعم هذه الدول ومساعدتها في تحقيق رؤيتها وأهدافها الطموحة. وتمتاز منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشريحة مجتمعية ديناميكية من الشباب، تواكب التقدم التكنولوجي وتسعى للاستفادة من الإمكانات التي تقدمها أحدث التقنيات في شتى المجالات، ما يعدّ ضرورة لنمو القطاع المالي الإقليمي حيث يمكن للأفراد والشركات الازدهار من خلال تبني حلول التكنولوجيا المالية المتطورة. ونتطلع، من خلال هذه الحملات الترويجية، الى توفير رؤى وموارد حيوية من شأنها تمكين الشركات من تسخير التقنيات المتقدمة ودفع الابتكار والنمو".

وتأتي هذه الحملات الترويجية لتسلط الضوء على منظّم الخدمات المصرفية كخدمة من BKN301، BaaS Orchestrator، المصمم لتلبية المتطلبات الفريدة للأسواق الإقليمية، مما يؤكد حرص الشركة على تعزيز الشمول المالي من خلال المبادرات التثقيفية. وأسهمت هذه المبادرات الرائدة، بالإضافة إلى المحفظة المتنوعة والمتميزة من المنتجات والخدمات، في ترسيخ مكانة المجموعة كإحدى الشركات البارزة في مجالات الخدمات المصرفية كخدمة بمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن BKN301:

تقدم مجموعة BKN301 حلولاً لإدارة الحسابات وإصدار البطاقات والاستحواذ والتعامل عبر الحدود، وتصوراً جديداً لإعادة تصميم نهج "البنك كخدمة" والمدفوعات المالية. وبوصفها كياناً منظماً فإنها توفر التراخيص والتكنولوجيا مع التركيز الكبير على أوروبا والأسواق سريعة النمو والعمل على تعزيز الترابط فيما بينها.

يقع مقر مجموعة BKN301 في لندن ويمارس نشاطه منذ عام 2001. وتعمل المجموعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها مكاتب في لندن والقاهرة وتبليسي والدوحة وميلانو، حيث يعكس وجودها العالمي التزامها بالتحول النوعي للمشهد المالي على مستوى العالم www.bkn301.com.

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