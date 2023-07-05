مصر تسجِّل نمواً في أعداد الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية بنسبة 147% بين عامي 2016 و2022

BKN301 تعيّن ماهيش باوليني-سوبرامانيا رئيساً تنفيذياً جديداً للشؤون التقنية

أعلنت BKN301، إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توسيع عملياتها في جمهورية مصر العربية عبر افتتاح مكتبٍ جديد لها في العاصمة القاهرة مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة بهدف إحداث نقلةٍ نوعية في الأسواق المالية بالدولة، وتُتيح لشركة BKN301 تقديم حلولها المصرفية وحلول المدفوعات الرقمية المتقدمة في جمهورية مصر العربية.

ويتماشى هذا التوسّع مع رؤية مصر 2030 التي تشكل خارطة طريق للمبادرات الحكومية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الحيوي للبلاد والذي يتيح الوصول إلى أسواق شمال أفريقيا.

ويُتيح افتتاح مكتب BKN301 الجديد في القاهرة ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز قدرتها على توفير منظومة دفع شاملة تتكامل مع البنية التحتية الحالية وتدفقات البيانات. وتُمكّن BKN301 عملاءها من الشركات من تعزيز تجربة المستخدم النهائي وتعزيز آليات تحقيق الدخل من خلال دمج حلول التكنولوجيا المالية في منظوماتهم.

كما عيّنت الشركة السيد ماهيش باوليني-سوبرامانيا بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشؤون التقنية لقيادة تطوير منصة BKN301 وحلولها، وذلك بالتوازي مع تعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال افتتاح مكتبها الجديد.

ويحمل السيد ماهيش باوليني-سوبرامانيا في جعبته سجلّاً مهنياً متميزاً مع الشركات الناشئة والمبتكرة، وينضمّ سوبرامانيا إلى عائلة BKN301 بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بشركة Klar، وهي منصة خدمات مالية رقمية رائدة توفر بديلاً مجانياً للخدمات المصرفية التقليدية في المكسيك استناداً إلى أُسس شفافية وأمان الخدمات المصرفية. وقبل ذلك، شغل سوبرامانيا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بشركة BlockFi، وهي منصة تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية، مثل المدفوعات وإدارة الثروات وخدمات الائتمان وحسابات العملات المُشفّرة لأكثر من 500 ألف عميل، إضافةً إلى أصول مُدارة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي. كما تولّى على امتداد مسيرته المهنية مجموعة من الأدوار التنفيذية بعدد من الشركات المبتكرة، مثل Ubiquiti Networks و Factomو Vocalocity(التي باتت تُعرف باسم Vonage Business). واحتفى تقرير The Financial Technology Report بالسيد سوبرامانيا بإدراجه ضمن قائمة أفضل 25 رئيساً تنفيذياً للشؤون التقنية للعام 2022.

وقال ستيفن موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301: "يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في مصر تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات، ويسجل تنامي المدفوعات الرقمية والاستثمار الرقمي والأصول الرقمية والمصارف الرقمية. وفي ظل هذه الاتجاهات، سيُحدث حضورنا في السوق المصرية تحوّلاً نوعياً في قطاع المدفوعات وتطبيقاته بفضل حلولنا المبتكرة، مثل 301wallet و301pay و301xb و301core التي ترتقي بتجارب التكنولوجيا المالية المدمجة وتوفر إمكانات دفع متقدمة. ونتطلّع إلى المساهمة في ازدهار وتطور قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة من خلال توفير خدمات مدفوعات عالمية المستوى، وتوسيع حضورنا ضمن عددٍ من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف موتشولي: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام السيد ماهيش باوليني-سوبرامانيا إلى الشركة بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد للشؤون التقنية. ونحن على يقين أنّ خبراته ومعارفه الواسعة وسجلّه الحافل بالنجاحات في العمل مع الشركات الناشئة والشركات المبتكرة سيدفعنا إلى آفاق جديدة للوصول إلى مستقبل مُشرق لشركتنا."

وتُشير آخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 147% في عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية وحسابات في البريد المصري، ومحافظ رقمية وبطاقات مسبقة الدفع بين عامي 2016 و2022. وعليه، توسّعت قاعدة المستخدمين لأكثر 42 مليون شخص، يمثلون 64.8٪ من تعداد السكان الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق. ويُعدّ هذا النمو الملحوظ الذي شهده القطاع نتيجةً مباشرة لتطوير البنية التحتية، مثل الفروع المصرفية والبريدية ومؤسسات التمويل المُصغّر وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع ومزودي خدمات المدفوعات، لتتجاوز كثافة هذه الوحدات 1200 وحدة لكل 100 ألف شخص في العام 2022.

ويأتي هذا التوسّع الاستراتيجي لشركة BKN301 في مصر بعد افتتاح فرعها في العاصمة القطرية الدوحة في شهر سبتمبر العام الماضي، وشراكتها مع "ضامن للمدفوعات"، المنصة الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني في مصر، والتي تقدم أكثر من 500 خدمة دفع مالي، تتضمن دفع تكاليف حجوزات الطيران وفواتير الخدمات وأقساط القروض وتحويل الأموال وغيرها.

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نبذة عن شركة BKN301

تعد BKN301 شركة تكنولوجيا مالية تتيح منصة إلكترونية لخدمات الدفع الرقمي ووظائف الخدمات المصرفية، بما فيها الخدمات المالية وخدمات الدفع وإصدار الرموز. وتهدف الشركة إلى أن تصبح المشغل الرائد في قطاع الخدمات المصرفية المفتوحة والعابرة للحدود، حيث تقدم حلولها التكنولوجية إلى الأسواق الدولية مع التركيز على الأسواق عالية النمو (أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية). وتتميز خدمات الشركة بسهولة إدماجها، وقدرتها على تمكين العديد من القطاعات، بما فيها المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات والمرافق وشركات التجزئة وWeb3، لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لعملائها. وتأسست BKN301 من قبل كل من ستيفن موتشولي وفيدريكو زامبيلي هوسمر ولوكا بيرتوزي، وجمعت الشركة حوالي 20 مليون يورو منذ بدء عملياتها في مارس 2021.

www.bkn301.com

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