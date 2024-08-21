من أجل مستقبل رقمي

ازدهار التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية يحفزان الطلب على حلول الدفع الآمنة والفعالة

توقعات بوصول قيمة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029

كشفت مجموعة BKN301، إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استراتيجيتها الجديدة التي تهدف من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية داخل المنظومة المالية وزيادة مصادر دخل البنوك التقليدية، حيث تتضمن الاستراتيجية تقديم حلول متطورة في التكنولوجيا المالية وإنشاء

بيئة متينة ومحكمة للبنوك والشركات، بالإضافة إلى عقد شراكات قوية من أجل التأثير بشكل إيجابي على السوق المالي في المنطقة.

ويعد نظام (BaaS Orchestrator) عنصراً أساسياً ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، إذ يتيح آفاقاً جديدة لنمو الأعمال من خلال حلول الإصدارات الرقمية والتجارة الإلكترونية ومزايا الدفع المصرفية الأساسية والعابرة للحدود، التي تمكّن مؤسسات التكنولوجيا المالية والبنوك والمؤسسات غير البنكية من زيادة إيراداتها.

وفي ظل البيئة التنظيمية الداعمة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تجسدت مؤخراً من خلال تطبيق نظام شروط البيئة التجريبية من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE)، باتت تتوفر لدى شركات التكنولوجيا المالية عوامل التمكين التي تساعدها بشكل أكبر على الابتكار والمساهمة في تنمية المنطقة. ويأتي التزام مجموعة (BKN301) بتعزيز حيوية المشهد المالي في المنطقة انطلاقاً من سعيها إلى زيادة النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.51 مليار دولار أميركي في عام 2024 بزيادة مركبة نسبتها 9.71%، وأن تتعاظم هذه القيمة لتصبح 2.40 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029 مدعومةً بالفرص المتزايدة في عالم التمويل الرقمي، حيث أدى تصاعد أنشطة التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية إلى تزايد الطلب على حلول الدفع الآمنة والفعالة، الأمر الذي يضع شركات التكنولوجيا المالية في موقع الميسّر الرئيسي لعملية التطور الرقمي الجارية.

وقال ستيفين موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة (BKN301):" تلتزم المجموعة بترسيخ حضورها على ساحة التكنولوجيا المالية من خلال التصدي لأهم الصعوبات التي تؤثر على القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم مما تمتلكه المنطقة من إمكانات هائلة للنمو، إلا أنه من الأهمية بمكان أن ننظر إلى الفئات السكانية التي لا تتعامل مع البنوك ونعمل على رفع مستوى الوعي لديهم".

وأضاف: "نحن شركة رائدة في حلول الدفع الرقمية القائمة على نظام BaaS Orchestrator، ولدينا خبرة كبيرة في خدمة مختلف شرائح المجتمع، ونتمتع باستعداد استراتيجي لتلبية المتطلبات المتنوعة للسوق الإقليمية. ولذلك اعتمدنا رؤية بعيدة المدى بهدف تثبيت أقدامنا ​​على المستوى الدولي ومساعدة الشركات على تحقيق عوائد عالية".

وعملاً برؤيتها الاستراتيجية النموذجية المدعومة بقدراتها التقنية المتقدمة، تحرص مجموعة (BKN301) على عقد شراكات جديدة وتطوير حلول متقدمة في إطار نظام BaaS Orchestrator المتطور الذي يربط الأنظمة المصرفية الأساسية المختلفة وخدمات معالجة عمليات الدفع وخدمات الطرف الثالث. وتواصل المجموعة في الوقت نفسها التزامها الراسخ بتعزيز النمو المستدام وتقديم قيمة غير مسبوقة لأصحاب المصلحة.

نبذة عن BKN301:

تقدم مجموعة BKN301 حلولاً لإدارة الحسابات وإصدار البطاقات والاستحواذ والتعامل عبر الحدود، وتصوراً جديداً لإعادة تصميم نهج "البنك كخدمة" والمدفوعات المالية. وبوصفها كياناً منظماً فإنها توفر التراخيص والتكنولوجيا مع التركيز الكبير على أوروبا والأسواق سريعة النمو والعمل على تعزيز الترابط فيما بينها.

يقع مقر مجموعة BKN301 في لندن ويمارس نشاطه منذ عام 2001. وتعمل المجموعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها مكاتب في القاهرة وتبليسي والدوحة وميلانو، حيث يعكس وجودها العالمي التزامها بالتحول النوعي للمشهد المالي على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة: www.bkn301.com.

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