حضرت مجموعة BKN301، إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها لندن، قمة الويب قطر 2025 بهدف التواصل مع شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المصرفية الإقليمية، لاستكشاف أبرز الاتجاهات المتطورة وتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتقدمة ضمن قطاع التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحرصت المجموعة من خلال هذه القمة على التواصل مع قادة الصناعة من البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية والبنوك الإلكترونية ومنصات البلوكشين، لاسيما بعد افتتاح مكتبها مؤخراً في قطر ليصبح المقر الإقليمي لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما استعرضت حلولها المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصة (BaaS Orchestrator) التي تُمكّن الشركات من تحسين الخدمات المالية وتقديم حلول عالية القيمة للمستخدمين النهائيين. وتتماشى هذه الجهود مع هدف الشركة الأوسع نطاقاً لتعزيز الشمول المالي في المنطقة، حيث يُتوقع أن يبلغ حجم سوق التكنولوجيا المالية 1.66 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مواصلاً الازدهار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.71%، ليصل إلى 2.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وقال ستيفن موتشولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة BKN301: "نسعى فيBKN301 إلى تسريع وتيرة تحقيق الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال منصتنا التكنولوجية المبتكرة (BaaS Orchestrator). إذ توفر هذه المنصة حلولاً مُصممة خصيصاً للبنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك الإلكترونية مما يساعد في سد الفجوات في خدماتها وتعزيز عروضها. كما نهدف إلى خلق فرص للفئات غير المشمولة بخدمات البنوك ودعم نمو الاقتصاد والتحول الرقمي بالمنطقة من خلال توظيف التقنيات المتقدمة. وتتيح لنا فعاليات مثل قمة الويب في قطر التفاعل مع جمهورنا وبناء مستقبل حيث تكون الخدمات المالية الرقمية في متناول الجميع".

وتلعب BKN301 دوراً محورياً في معالجة كبرى التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر منصة (BaaS Orchestrator). فمن خلال مبادراتها الموجهة وحلولها المبتكرة، توفر المنصة بوابة تكنولوجية فريدة تدمج بسلاسة بين الخدمات المصرفية الأساسية ومعالجات الدفع. وبفضل تصميم المنصة المرن يمكن للشركات تخصيصها واختيار الوظائف الأمثل لاحتياجاتها، بما يُعزز الاتصال والتكامل مع الأنظمة القائمة. وتلتزم BKN301 بتوفير حلول تُمكّن البنوك من تطوير خدماتها وتُعزز التعاون الفعّال بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وقال جوردان أ. فابري، قائد فريق BKN301 في قطر: "يأتي حضورنا في قمة الويب قطر لهذا العام في إطار استراتيجينا لعام 2025 لتوسيع بصمتنا إقليمياً وعالمياً، لاسيما بعد اتخاذ مكتب قطر مقراً إقليمياً لكافة عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشكّلت هذه القمة منصة رائدة للتواصل مع نخبة من قادة الصناعة وبحث أبرز التطورات واكتساب المعارف والرؤى القيمة حول الاتجاهات السائدة في مجال التكنولوجيا المالية بالمنطقة، للتّوصّل الى حلول تحاكي احتياجات ومتطلبات السوق الحالية، متيحةً أمامنا وفرةً من الموارد والمعلومات للابتكار في إمكانيات منصة (BaaS Orchestrator)، بهدف سد الفجوة بين المؤسسات المالية التقليدية والابتكار الرقمي".

وخلال الحدث، أتيحت للشركة الفرصة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تواصل الشركة دمج إمكانات هذه التقنية المتقدمة في منصتها التكنولوجية (BaaS Orchestrator) التي تُشكّل جزءاً أساسياً من خطة الشركة الاستراتيجية للعام 2025.

نبذة عن BKN301:

تعدّ مجموعة BKN301 إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول الخدمات المصرفية كخدمة، والتي تتخذ من لندن مقراً لها وتهدف الى دعم القطاع المالي ودفع تطوره من خلال طرح منظّم الخدمات المصرفية كخدمة من BKN301، BaaS Orchestrator. وتوفّر هذه الخدمة الشاملة إمكانات قوية تتضمن الخدمات المصرفية الأساسية، ومعالجة عمليات الدفع، والمحافظ الرقمية، وإصدار البطاقات، وفصل طبقات واجهة برمجة التطبيقات (API decoupling)، بالإضافة الى الخدمات العابرة للحدود والخدمات المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي، لتضمن بذلك تكاملاً سلساً مع أنظمة الطرف الثالث. كما تحرص المجموعة على إعادة تصميم منهجيات الخدمات المصرفية كخدمة، متيحةً فرصة مميزة أمام البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية (neobanks) والبنوك الإلكترونية (digital banks)، بما في ذلك منصات الخدمات المصرفية والرموز المشفرة باستخدام تقنية البلوك شين، لاعتماد حلول أكثر أماناً وقابلية للتطوير في محفظة خدماتها، بما يعزز النمو ويسهل وصولها الى الأسواق الجديدة.

وتمكنت مجموعة BKN301، منذ تأسيسها في العام 2021، من تعزيز حضورها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما يظهر التزامها بإرساء معايير جديدة للمشهد المالي على مستوى العالم. للمزيد من المعلومات، زوروا bkn301.com.

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