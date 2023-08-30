وقددعت الشركتان البنوك و شركات التمويل للانضمام إلى منصة القروض الجديدة وتمكين الشركات الصغيرة من خلال تحسين قابلية الوصول إلى خدمات التمويل والدعم المالي

[الرياض] - أعلنت شركتا قرار، وهي شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات واتخاذ القرارات الائتمانية في الشرق الأوسط وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة سمة للمعلومات الائتمانية (SIMAH) ، وشركة Biz2X، المزود العالمي للتكنولوجيا المالية والتمويل التي تنشط بشكل فعال في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا، بتمويل يزيد عن 10 مليارات من الدولارات، وذلك عبر إنشاء منصة الإقراض الرقمية Biz2X®، عن إقامة مشروع إستراتيجي مشترك؛ يعمد إلى إحداث قفزه نوعيه في عالم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لاتفاقية الشراكة في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد وثقت شركتا قرار وBiz2X أواصر هذا التعاون عبراطلاق الشراكه لإنشاء أكبر منصة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، من خلال تجربة رقمية مبسطة تمكن المقترضين والمُقرضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة من إتمام العملية بسلاسة. كما ستمنح المنصة للمقرضين أيضًا حق إنشاء أسواق الإقراض الخاصة بهم، مما يزيد من تعزيز عروضهم المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. تدعو الشركتان المقرضين إلى التواصل معهم للعرض المبكر على المنصة.

وسيصب المشروع المشترك نتائجه في خدمة رؤية السعودية 2030، حيث تتماشى رؤيته مع هدف المملكة المتمثل في توسيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة كبيرة عن مساهمته الحالية البالغة 9%. ومن المنطلق التاريخي؛ فقد رفضت البنوك التجارية سنويًا ما يصل إلى 57% من طلبات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ كانت مترددة في منح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع.

وبالاستفادة من تقنية Biz2X الرائدة العالمية، فستعمل المنصة الجديدة على إحداث تحول في عملية إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لسد هذه الفجوة التمويلية. إذ ستعمل Biz2X على تزويد المقرضين بالأدوات والموارد اللازمة لتقديم حلول قروض مخصصة وتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيقود ذلك نحو وصول أسرع وأسهل إلى التمويل. هذا؛ وتعمل الشراكة بين شركة قرار وBiz2X على تعزيز الكفاءة العامة لسوق إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يفيد المقترضين والمقرضين على حدٍ سواء.

وأعرب زيد قمحاوي، الرئيس التنفيذي لشركة قرار، عن حماسه تجاه التعاون، حيث صرح: "إننا متحمسون للدخول في شراكة مع شركة Biz2X لدعم تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وتجمع هذه الشراكة بين خبرتنا الفنية المشتركة والنجاح الدولي الراسخ والحضور القوي الذي يجمعنا على أرض الواقع في السوق. وبالشراكة معًا؛ فإننا نقدم منصة قوية وراسخة من شأنها أن تساعد في حدوث نقلة نوعية لسوق إقراض الشركات الصغيرة

والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. ونحن نشيد برؤية السعودية 2030 ويسعدنا أن نساهم في مبادرات التكنولوجيا المالية الطموحة في جميع أنحاء المملكة."

وصرح روهيت أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة Biz2X: "إن شراكتنا مع شركة قرار تعكس الخبرة التمويلية والتكنولوجيا المتقدمة التي توفرها منصة Biz2X®. وبتقديمنا لتقنياتنا وخبراتنا إلى المقرضين في المملكة العربية السعودية؛ فإننا نحقق مهمتنا المتمثلة في جعل عملية إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر سهولة وعملية للشركات في كل مكان، مما يعزز النمو الاقتصادي والازدهار.

وستطلق الشركتان الشراكه حصريًا خلال معرض Arabia Seamless في الرياض في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر 2023. نحن ندعو المقرضين لزيارة جناح شركة سمة للمعلومات الإئتمانية S30 SIMAH)( لخوض تجربة التكنولوجيا بشكل مباشر.

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للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

تشارلز جروم نائب رئيس إستراتيجية النمو لدى شركة Biz2X

charles.groome@biz2x.com

كاثي بيسلي

رئيس قسم التسويق، شركة قرار

c.beasley@qarar.org