أعلنت شركة "بيسكاى سوما باى للاستثمار العقاري" ، عن إطلاق أحدث مشروعتها "Biscay " علي سواحل البحر الأحمر بالغردقة .

و قالت الشركة في بيان ، إن مشروع " Biscay " يقع في موقع خلاب على سواحل البحر الأحمر بالقرب من شبه جزيرة راس أبو سوما ، امتداد منطقة خليج سومه ، والتي تبعد عن الغردقة مسافة 48 كم وقبل سفاجا 12كم وهو بالقرب من أبرز الفنادق العالمية .

و أضافت الشركة أن حجم استثمارات مشروع Biscay قد تصل لـ 150 مليون جنيه ، و أنه سيتم تنفيذ وتسليم المشروع بالكامل خلال فترة من 6 أشهر إلي سنة .

وأوضحت الشركة أنه تم تنفيذ جزء كبير من الهيكل الخرساني للمشروع، وذلك قبل البدء في تسويقه للعملاء، و أن نسبة الانشاءات الحالية بمشروع Biscay تتجاوز الـ 65% .

ولفتت إلي أن أبرز المزايا التنافسية للمشروع، أن منطقة مشروع Biscay تعد من أجمل شواطئ العالم ، حيث إنها تضم مجموعة من الخلجان، صنعتها الطبيعة بفعل التضاريس الطبيعية، كما تقع فى نطاقها أجمل جزر محافظة البحر الأحمر، وهى توبيا البيضاء، حيث المياه الصافية والرمال البيضاء وكذلك جزيرة سفاجا ، وهى مبتغى السياح الراغبين فى الهدوء . ومحبو ممارسة الرياضات البحرية .

و ذكرت إن شاطئ بيسكاى ، يبعد عن الضجيج والضوضاء ولا تسمع هناك سوى صوت الأمواج وحركتها، اضافة الى أن حركة الأمواج السريعة بشواطئ هذه المنطقة جعلها مقر إقامة دائم لمحبى الهدوء والراحة النفسية وكذلك محبى ممارسة رياضة ركوب الأمواج ، والغوص نظرا لما تحويه المنطقة من شعاب مرجانية وأسماك نادرة .

وتابعت الشركة أن مميزات المشروع ، أنه يضم 300 وحدة سكنية تم تصميمها بعناية فائقة لتحقيق تجربة فريدة للسكان والمستثمرين ، والزائرين ، حيث يتم تنفيذ المشروع على يد فريق من أفضل المهندسين والمصممين لضمان أعلى مستويات الجودة والابتكار.

كما حرصت الشركة على تزويد مشروعها بجميع المرافق والخدمات التي تحقق الراحة والرفاهية للسكان .

يذكر أن بيسكاي سوما باى للاستثمار العقارى هى شركة مساهمة مصرية – مرخص لها بالعمل وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 استثمار القاهرة برأس مال مصرى 100%- و قد استطاعت ان تضع الشركة بصمتها المميزة فى السوق العقارى المحلى والدولى فى فترة وجيزة ، وذلك بفضل رؤيتها المستقبلية ، ومنهجها الابتكارى فى تصميم وتنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والتميز .

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