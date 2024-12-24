الكويت، أعلنت شركة التقدم التكنولوجي (ATC)، المزود الرائد لحلول الرعاية الصحية والبيئية المتكاملة للقطاعين العام والخاص، عن تعاونها مع شركة Biolog-ID، المتخصصة في تقديم الحلول الذكية لتتبع وإدارة العينات الطبية الدقيقة، لتطبيق تقنية تتبع وحدات الدم باستخدام الترددات اللاسلكية (RFID) في جميع مراكز بنوك الدم داخل دولة الكويت.

بحضور معالي وزير الصحة، الدكتور أحمد العوضي، والدكتورة ريم الروضان، مديرة إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الطبي، تم الإطلاق الرسمي لحلول Biolog-ID في جميع مراكز الدم بدولة الكويت. يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول كبيرة، حيث يضع الكويت في طليعة قطاع التحول الرقمي في الرعاية الصحية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط، لتصبح أول دولة تعتمد هذه التقنية المتقدمة المعتمدة على تتبع وحدات الدم باستخدام الترددات اللاسلكية (RFID)، مما يتيح الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي.

يتميز نظام Biolog-ID بقدرته على تحسين عملية تتبع وحدات الدم لضمان جودتها، وتحسين طريقة استخدامها بناءً على تواريخ انتهاء الصلاحية، وإدارة إمدادات الدم الاستراتيجية بشكل فعّال.

منذ لحظة جمع عينة الدم من المتبرع، يتم تثبيت ملصق على الكيس يحتوي على معلومات دقيقة، تشمل فصيلة الدم، كميته، تاريخ أخذ العينة، ومدة صلاحيتها. يتيح هذا الملصق التعرف الآلي على وحدات الدم دون اللجوء إلى الإجراءات الورقية الروتينية، مما يسهل مراقبتها ونقلها بكفاءة وأمان من أفرع بنك الدم المركزي، أو مركز الشيخة سلوى صباح الأحمد للخلايا الجذعية، إلى المستشفيات التي تحتاجها.

"نحن فخورون لأن يكون بنك الدم المركزي في الكويت (KCBB) هو الأول على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط في تطبيق نظامٍ متقدمٍ لتتبع وحدات الدم باستخدام تقنية RFID. هذه التقنية توفر رؤية شاملة للمكونات الحيوية للدم - خلايا الدم الحمراء، والصفائح الدموية، والبلازما – بدءاً من جمعها ونقلها وحتى معالجتها وإدارة مخزونها عبر مواقع متعددة في الكويت. إن تبني هذا النظام المتطور تماماً يتماشى مع رؤية وزارة الصحة الكويتية لتحديث وأتمتة البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد"، نقلاً عن الدكتورة ريم الرضوان، مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الكويتية.

من جانبه، صرّح السيد غسان مملوك، المدير التنفيذي لشركة التقدم التكنولوجي قائلًا: "نعتز في شركة التقدم التكنولوجي بحرصنا على جلب أحدث تقنيات Biolog-ID الخاصة بتتبع وحدات الدم باستخدام الترددات اللاسلكية (RFID) وتقديمها للقطاع الطبي في الكويت. إن هذا الإنجاز يبرز التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تعزز سلامة المرضى وترفع من كفاءة خدمات الرعاية الصحية، مما يُرسّخ مكانة الكويت كقائد إقليمي في استخدام التكنولوجيا ويساهم في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي."

وأضاف السيد فيليب جاكيه، المدير التنفيذي للمبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في شركة Biolog-ID: "تعكس شراكتنا مع شركة التقدم التكنولوجي ووزارة الصحة القوة التحويلية لتقنية RFID في مجال الرعاية الصحية. من خلال ضمان سلامة وتتبع وحدات الدم، يسهل هذا النظام على مقدمي الرعاية الصحية توفير خدمات أكثر دقة وموثوقية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج المرضى والعناية الصحية المقدمة لهم".

يمثل هذا التعاون بين شركة التقدم التكنولوجي وBiolog-ID واحدة من الخطوات الكبرى نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية في الكويت. كما تسلط الضوء على التزام الشركة بتوفير أحدث الحلول التكنولوجية التي تدعم هذا الهدف.

عن شركة التقدم التكنولوجي

تأسست شركة التقدم التكنولوجي (ATC) في عام 1981 وتعتبر من كبرى الشركات الرائدة في مجال توريد المعدات والمستلزمات الطبية وصيانتها وتوريد قطع الغيار بدولة الكويت لأكثر من 43 عاماً، كما تحتفظ الشركة بشراكات استراتيجية مع أكثر من 350 علامة تجارية عالمية في مجال الرعاية الصحية، حيث توفر المنتجات والحلول المتكاملة لتلبية متطلبات منظومة الرعاية الصحية الحديثة. وتعمل الشركة في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك أنظمة التصوير التشخيصي، والبنية التحتية للمرافق الصحية، المختبر والإدارة البيئية والأتمتة، والحلول الطبية والجراحية، والمستحضرات الصيدلانية، وخدمات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية وخدمات الرعاية المنزلية، ومستحضرات طب الأسنان، وغيرها.

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